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7 мая, 23:10

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в суперфинале Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Краснодар» стал вторым участником суперфинала FONBET Кубка России.

7 мая «быки» на своем поле обыграли «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ — 0:0 (пенальти 6:5).

В суперфинале турнира «Краснодар» встретится со «Спартаком», который победил ЦСКА (1:0) в финале пути регионов. Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

«Спартак» 4 раза становился победителем Кубка России. «Краснодар» дважды выходил в финал, но проиграл обе встречи.

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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