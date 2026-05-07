«Краснодар» и «Спартак» сыграют в суперфинале Кубка России

«Краснодар» стал вторым участником суперфинала FONBET Кубка России.

7 мая «быки» на своем поле обыграли «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ — 0:0 (пенальти 6:5).

В суперфинале турнира «Краснодар» встретится со «Спартаком», который победил ЦСКА (1:0) в финале пути регионов. Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

«Спартак» 4 раза становился победителем Кубка России. «Краснодар» дважды выходил в финал, но проиграл обе встречи.

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