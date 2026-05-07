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7 мая, 23:25

Гусев о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Огромное спасибо ребятам за матч. Пенальти — это лотерея»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:0, пенальти — 5:6) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Есть ли какой-то комплекс перед «Краснодаром»? Сегодня видели какой-то комплекс? Нет никакого комплекса ни перед «Краснодаром», ни перед кем-то еще. За сегодняшний матч ребятам огромное спасибо. Они показали, что могут играть и переигрывать. Опять же, итог, наверное, не мне подводить. Для этого есть руководители клуба, кто будет анализировать и итоги подводить. Мое дело — готовить команду к следующей игре.

Мы готовились, пробивали пенальти после тренировок. Но, опять же, повторюсь, это лотерея здесь. Всегда кто-то может забить, кто-то — не забить. Сегодня у нас не получилось», — сказал Гусев на пресс-конференции.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

(Мария Захарян)

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (с&nbsp;мячом) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Даниила Фомина.«Динамо» снова без трофея. «Краснодар» выиграл в серии пенальти и в суперфинале Кубка сразится со «Спартаком»
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

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Ролан Гусев
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