Гусев о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Огромное спасибо ребятам за матч. Пенальти — это лотерея»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:0, пенальти — 5:6) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Есть ли какой-то комплекс перед «Краснодаром»? Сегодня видели какой-то комплекс? Нет никакого комплекса ни перед «Краснодаром», ни перед кем-то еще. За сегодняшний матч ребятам огромное спасибо. Они показали, что могут играть и переигрывать. Опять же, итог, наверное, не мне подводить. Для этого есть руководители клуба, кто будет анализировать и итоги подводить. Мое дело — готовить команду к следующей игре.

Мы готовились, пробивали пенальти после тренировок. Но, опять же, повторюсь, это лотерея здесь. Всегда кто-то может забить, кто-то — не забить. Сегодня у нас не получилось», — сказал Гусев на пресс-конференции.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

(Мария Захарян)