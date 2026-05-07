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7 мая, 22:45

«Краснодар» выбил «Динамо» и сыграет со «Спартаком» в суперфинале Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ярослав Гладышев и Никита Кривцов.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома победил московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 6:5).

Команды не сумели открыть счет в основное время — 0:0. Первый матч завершился с тем же счетом, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались хозяева. Свои удары в серии не реализовали Константин Тюкавин, Хуан Касерес (оба — «Динамо») и Дуглас Аугусто («Краснодар»).

«Краснодар» вышел в суперфинал турнира, где сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (с&nbsp;мячом) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Даниила Фомина.«Динамо» снова без трофея. «Краснодар» выиграл в серии пенальти и в суперфинале Кубка сразится со «Спартаком»
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

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