«Краснодар» выбил «Динамо» и сыграет со «Спартаком» в суперфинале Кубка России

«Краснодар» дома победил московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 6:5).

Команды не сумели открыть счет в основное время — 0:0. Первый матч завершился с тем же счетом, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались хозяева. Свои удары в серии не реализовали Константин Тюкавин, Хуан Касерес (оба — «Динамо») и Дуглас Аугусто («Краснодар»).

«Краснодар» вышел в суперфинал турнира, где сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

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