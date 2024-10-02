Фанаты «Зенита» освистали Соболева на матче с «Акроном»

Болельщики «Зенита» освистали нападающего Александра Соболева при объявлении состава перед началом матча 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона».

Игра проходит на домашней арене сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге. При оглашении составов фанаты «Зенита» встретили фамилию Соболева свистом.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На его счету 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.