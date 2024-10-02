Селихов о победе над «Динамо»: «Болельщики были рады увидеть такое количество голов»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов подвел итоги матча против московского «Динамо» (3:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Болельщики были рады увидеть такое количество голов сегодня. Хороший матч. Завтра будем разбирать пропущенные голы», — сказал Селихов.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.