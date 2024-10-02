В «Спартаке» объяснили значение эмодзи банана и мамы

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о публикации смайликов банана и мамы в социальных сетях команды.

«Кто как хочет, так и понимает. «Динамо» тоже много, что постит», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» в клубном Telegram-канале опубликовал эмодзи с отсылкой на оскорбительную кричалку про московское «Динамо» после победы в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:2.