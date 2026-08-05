«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

05 августа, 20:45. Краснодар (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2026 года и завершится суперфиналом 6 июня 2027-го.

В Кубке страны соперники встречались пять раз. Счет 3-2 в пользу быков. Но последние две встречи выиграли грозненцы.