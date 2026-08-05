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Краснодар — Ахмат, 5 августа 2026: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию, покажет ли Матч ТВ

Сегодня, 11:00

«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Агкацев, игрок «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
05 августа, 20:45. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2026 года и завершится суперфиналом 6 июня 2027-го.

В Кубке страны соперники встречались пять раз. Счет 3-2 в пользу быков. Но последние две встречи выиграли грозненцы.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн-трансляция матчей Кубка 5&nbsp;августа 2026 года.«Зенит» — «Балтика» и «Краснодар» — Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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