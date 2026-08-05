«Зенит» — «Балтика»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Зенит» и «Балтика» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

05 августа, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Ключевые события встречи «Зенит» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Начало эфира — в 20.30 мск.

Ответная игра состоится 27 октября в Калининграде.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2026 года и завершится суперфиналом 6 июня 2027-го.