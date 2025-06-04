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Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Тороп внес огромный вклад в победу в Кубке»

Константин Белов
Корреспондент

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем голкипера Владислава Торопа и оценил его игру в сезоне.

«Тороп — армеец. Он внес огромный вклад в победу ЦСКА в Кубке России. Он большой молодец, как и все ребята. Он принадлежит ЦСКА и никому больше», — сказал Крамаренко «СЭ».

21-летний вратарь в прошлом сезоне провел за ЦСКА 13 матчей и пропустил 5 мячей.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). В этой встрече в воротах армейцев играл Игорь Акинфеев.

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Владислав Тороп
Дмитрий Крамаренко
ФК ЦСКА (Москва)
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