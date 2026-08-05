«Факел» — «Динамо»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Факел» и «Динамо» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

05 августа, 18:30. Факел (Воронеж)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Ключевые события встречи «Факел» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2026 года и завершится суперфиналом 6 июня 2027-го.

За последние десять лет команды сыграли друг против друга восемь раз. У «Факела» преимущество — три победы при четырех ничьих и одном поражении. При этом соперники никогда не играли в рамках Кубка России.