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Спартак — Оренбург: прогноз, ставки и коэффициенты на матч Кубка России 5 августа 2026

Сегодня, 12:00

«Спартак» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Наиль Умяров и Александр Максименко, игроки «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В среду, 5 августа, «Спартак» и «Оренбург» сыграют на «Лукойл Арене» в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 18.30 мск. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург»

Аналитики считают фаворитом матча «Спартак». Победу красно-белых можно взять с котировкой 1.34 (71% вероятности). Успех «Оренбурга» оценивается в 8.20 (12% вероятности). Ничья предлагается за 5.60 (17% вероятности).

Прогноз экспертов на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург»

Спортивный комментатор Константин Генич

«Вряд ли что-то этот «Оренбург» сможет противопоставить «Спартаку», у которого действительно два равноценных состава. Может ротировать игроков Карседо. В качестве «Спартак» вряд ли потеряет. И тем более после тяжелого выезда и тяжелого поля в Грозном «Спартаку» полегче будет против «Оренбурга», который дает играть, комбинировать и быстрее двигать мяч. При своих болельщиках «Спартак» может снова почувствовать этот вкус, кайф от игры. Мне кажется, у «Оренбурга» шансов немного, «Спартак» выиграет, причем уверенно», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

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