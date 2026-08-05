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Сегодня, 01:59

Галактионов: «Батраков провел очень хороший матч против ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России оценил игру полузащитника Алексея Батракова.

«Батраков провел сегодня очень хороший матч — по качеству, по движению. Это как раз подчёркивает его функциональное состояние, играем через два на третий. Это позволяет ему и другим ребятам, которые выходили в прошлых матчах, сыграть и сегодня в основном составе.

Что касается его роли на поле: с учетом всех кадровых моментов мы пробуем в ручном режиме нащупать определенные взаимодействия, связи и оптимальные сочетания, которые могут приносить пользу. Где-то Батраков начинал «восьмеркой», инсайдом играть, когда мы пробовали перейти на 4-3-3. Мы понимаем, что средняя линия нуждается в чуть большем усилении. Сегодня попробовали поставить его выше, с двумя опорными, но, к сожалению, мы увидели, что средняя линия тоже начала уступать и проигрывать.

С выходом на замену свежих ребят мы переломили игру. На наш взгляд, она стала более цельной, динамичной. Сегодня за второй тайм я ребят поблагодарил. Сказал, что этот тот «Локомотив», который мы привыкли видеть — смотрибельный, старательный, бегущий, который прессингует, отбирает, стремится. За это им огромное спасибо. Сегодня очень важно стабилизировать психологическое состояние, особенно с учетом всех факторов, и поймать нити уверенности, для того чтобы дальше хорошо провести матч чемпионата», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
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