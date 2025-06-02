Защитник «Ростова» Вахания: «Опустошение, но сейчас уже все мысли о матчах сборной»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о его состоянии после поражения ростовчан от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Вчера был суперфинал. Успели ли вы переключиться?

— Вчера сыграли последний матч на клубом турнире. Сейчас уже все мысли о матчах сборной. Мотивированны. Предстоит игра с сильным соперником. Там очень высококвалифицированная команда.

— Как встретились с Карпиным?

— Поздоровались, обнялись.

— Бессонная ночь?

— Да. Опустошение.

— Это твой последний матч за «Ростов»?

— Пока не могу ничего сказать.

— Есть усталость от сезона?

— Ощущается, но мотивация перебивает это. Сейчас прилив сил. Хочется показать себя в сборной.

— Есть расстройство, что лидеры Нигерии не приедут?

— Да, но там высококвалифицированная команда.

— Это самый сильный соперник за последнее время?

— Сербия и Нигерия выделяются, — сказал Вахания.

Сборная России проведет два товарищеских матча в июне. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.