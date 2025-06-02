Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

2 июня 2025, 18:01

Защитник «Ростова» Вахания: «Опустошение, но сейчас уже все мысли о матчах сборной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о его состоянии после поражения ростовчан от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Вчера был суперфинал. Успели ли вы переключиться?

— Вчера сыграли последний матч на клубом турнире. Сейчас уже все мысли о матчах сборной. Мотивированны. Предстоит игра с сильным соперником. Там очень высококвалифицированная команда.

— Как встретились с Карпиным?

— Поздоровались, обнялись.

— Бессонная ночь?

— Да. Опустошение.

— Это твой последний матч за «Ростов»?

— Пока не могу ничего сказать.

— Есть усталость от сезона?

— Ощущается, но мотивация перебивает это. Сейчас прилив сил. Хочется показать себя в сборной.

— Есть расстройство, что лидеры Нигерии не приедут?

— Да, но там высококвалифицированная команда.

— Это самый сильный соперник за последнее время?

— Сербия и Нигерия выделяются, — сказал Вахания.

Сборная России проведет два товарищеских матча в июне. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Илья Вахания
Читайте также
«Рабов специально отбирали так, чтобы они не понимали друг друга». Кюрасао и Кабо-Верде говорят почти на одном языке — как так получилось?
Захарова посчитала ненужным отвечать на заявление глав Южной Кореи и ЕС о КНДР
Жирков подрался в матче любительской лиги Москвы
Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре
Коломойского приговорили к 12 годам тюрьмы за хищения нефти РФ на 10 млрд рублей
Герой ЧМ-2026 едет в «Трактор», норвежцы запретят ему играть за сборную, а Барабанову дадут 124 млн в год. Главные трансферные новости КХЛ
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Материалы сюжета: Финал Кубка России: ЦСКА победил «Ростов» в матче за трофей
Бышовец не считает победу ЦСКА в Кубке большим достижением: «Есть лишь один значительный результат — триумф «Краснодара»
«Каждый трофей — всегда новые эмоции! В этот раз они были другими». Круговой — о ЦСКА, «Зените» и сборной России
Кафанов — о поражении «Ростова» в суперфинале Кубка России: «Прыгнули выше головы»
Кисляк — после победы ЦСКА в Кубке России: «Если акула чувствует вкус крови, она хочет есть еще и еще»
Защитник «Ростова» Вахания: «Мы как рыбы, стараемся все забыть. С игроками ЦСКА никаких подколов»
Защитник ЦСКА Лукин — о победе в Кубке Росиии: «Новая цель — золото в РПЛ!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Венесуэле заявили, что матч со сборной России может пройти в 2026 году

Кисляк: «После суперфинала посмотрел «Спокойной ночи, малыши» — и спать»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости