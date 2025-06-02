Защитник «Ростова» Вахания: «Опустошение, но сейчас уже все мысли о матчах сборной»
Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о его состоянии после поражения ростовчан от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.
— Вчера был суперфинал. Успели ли вы переключиться?
— Вчера сыграли последний матч на клубом турнире. Сейчас уже все мысли о матчах сборной. Мотивированны. Предстоит игра с сильным соперником. Там очень высококвалифицированная команда.
— Как встретились с Карпиным?
— Поздоровались, обнялись.
— Бессонная ночь?
— Да. Опустошение.
— Это твой последний матч за «Ростов»?
— Пока не могу ничего сказать.
— Есть усталость от сезона?
— Ощущается, но мотивация перебивает это. Сейчас прилив сил. Хочется показать себя в сборной.
— Есть расстройство, что лидеры Нигерии не приедут?
— Да, но там высококвалифицированная команда.
— Это самый сильный соперник за последнее время?
— Сербия и Нигерия выделяются, — сказал Вахания.
Сборная России проведет два товарищеских матча в июне. 6 июня национальная команда в Москве сыграет в Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.