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Игдисамов: «Одно дело — играть при заполненных трибунах, и совсем другое — когда стадион пустует»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, о чем говорил с болельщикам после игры.

«Они сказали, что были нашим двенадцатым игроком и весь матч гнали команду вперед. Я с ними полностью согласен и очень благодарен за такую поддержку. Одно дело — играть при заполненных трибунах, и совсем другое — когда стадион пустует. Эмоции совсем другие. Я с большим уважением отношусь к нашим болельщикам и чувствую, что это взаимно. Поблагодарил их за поддержку и за атмосферу, которую они создали, на этом наш разговор и закончился», — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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