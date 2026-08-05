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Сегодня, 11:21

«Чита» снялась с Кубка России из-за финансовых проблем

Сергей Ярошенко

«Чита» прекратила участие в FONBET Кубке России из-за финансовых проблем, сообщает пресс-служба команды.

«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение.

Коллектив футбольного клуба «Чита» до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вел переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться

Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели — продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаетесь рядом, поддерживаете команду словом и делом», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Чита» вышла во второй раунд пути регионов Кубка России без проведения матча. В первом раунде команда должна была сыграть с «Иркутском», однако иркутский клуб отказался от участия в турнире сезона-2026/27.

Источник: ФК «Чита»
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