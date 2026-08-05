Баринов: «На ничью «Локомотив» не наиграл»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что соперник не наиграл на ничью.

— С какими чувствами возвращаешься в Черкизово не в футболке «Локомотива»?

— Кайф. Крутые эмоции. Всегда рад сюда возвращаться. Все равно за два дня до матча думаешь об этом, но я себе говорю: «Воспринимай все с улыбкой».



— Тяжело ли было против Карпускаса, Батракова в центре?



— Была равная игра, но на ничью «Локомотив» не наиграл.

29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13 января 2026 года.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.