Галактионов: «Нам внутри «Локомотива» необходимо быть вместе, работать, пахать и переламывать ситуацию»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сложности бывают на разных этапах. Когда мы приходили в команду, она по разным причинам была в не самом удачном положении, мягко говоря. Игроки приостанавливали контракты, уходили, определенные изменения вносили. Сложности возникают на каждом шагу. Сегодня вот такая ситуация. Из нее надо выходить — всем вместе, внутри, сообща. То, что было в прошлом сезоне, уже история. Понятно, что это не стереть, это надо уважать, ценить, помнить этот труд. К сожалению, сейчас есть ребята, которые нас покидают, но нам внутри необходимо быть вместе, работать, пахать и переламывать эту историю с тем кадровым ресурсом, который у нас есть.

Сегодня на фоне ЦСКА, у которого хороший, укомплектованный состав, есть высококлассные футболисты, наши молодые ребята не стушевались, показали хороший футбол, особенно во втором тайме. Здесь они большие молодцы», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.