«Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» победило «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матчей Кубка

«Спартак» разгромил «Оренбург» на старте Кубка России

90+5-я минута. Вот и все! Матч в Москве окончен! «Спартак» успешно начал защиту титула. В первом туре Пути РПЛ красно-белые дома победили «Оренбург» со счетом 5:1. У хозяев по мячу забили Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех, а Манфред Угальде сделал дубль. Гол престижа у гостей на счету Рената Голыбина.

«Спартак» во втором туре Кубка России 19 августа в гостях сыграет с «Рубином» (0 очков), а «Оренбург» 18 августа на выезде встретится с «Родиной» (3 очка).