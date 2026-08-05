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5 августа, 20:25
«Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» победило «Факел» в Воронеже: онлайн-трансляция матчей Кубка
Игры пути РПЛ FONBET Кубка России.
В среду, 5 августа, «Спартак» разгромил «Оренбург», а «Динамо» на выезде победило «Факел».
«Спартак» разгромил «Оренбург» на старте Кубка России
90+5-я минута. Вот и все! Матч в Москве окончен! «Спартак» успешно начал защиту титула. В первом туре Пути РПЛ красно-белые дома победили «Оренбург» со счетом 5:1. У хозяев по мячу забили Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех, а Манфред Угальде сделал дубль. Гол престижа у гостей на счету Рената Голыбина.
«Спартак» во втором туре Кубка России 19 августа в гостях сыграет с «Рубином» (0 очков), а «Оренбург» 18 августа на выезде встретится с «Родиной» (3 очка).
Автогол принес «Динамо» выездную победу над «Факелом»
90+5-я минута. Завершен матч в Воронеже, где хозяева пропустили обидный мяч в компенсированное время. Игорь Юрганов срезал мяч в собственные ворота после подачи углового. 1:0 — победа «Динамо». Бело-голубые не побеждали в Воронеже 25 лет!
«Факел» во втором туре Кубка России 18 августа в гостях сыграет с «Ахматом», а «Динамо» 19 августа примет «Краснодар».
Автогол Юрганова вывел «Динамо» вперед в матче с «Факелом»
90+2-я минута. ГОООЛ! 1:0 — забили-таки динамовцы. После подачи углового Юрганов головой срезал мяч в свои ворота в борьбе с Фернандесом.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
90+1-я минута. Обухов оставляет хозяев в игре. Гладышев бил в упор — голкипер парировал.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
90-я минута. Ощутимо сейчас давят гости. Интересно, что им мешало играть активно на протяжении всего матча.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
89-я минута. В Воронеже основное время на финишной прямой. Сейчас после проникающего паса Гладышева Бителло упустил выгодный момент.
«Спартак» забил пятый мяч в ворота «Оренбурга»
84-й минуте. ГОООЛ! 5:1. В Москве уже шесть голов, а в Воронеже по-прежнему ничего. Свежий Полех открыл счет своим голам за красно-белых на взрослом уровне.
«Оренбург» забил гол престижа в матче со «Спартаком»
81-я минута. ГООООЛ! 4:1. Гости показали зубы. Голыбин отыграл один мяч. Не обошлось без удачливых действий Касаджикова.
Умяров забил четвертый мяч «Спартака» в ворота «Оренбурга»
78-я минута. ГООООЛ! 4:0. Умяров упрочил преимущество красно-белых в домашнем матче. И вновь в роли распасовщика выступил Дмитриев.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
78-я минута. Точности не хватило Тюкавину, который бил головой из штрафной — выле цели. Таких моментов уже может и не быть!
«Спартак» — «Оренбург» — 3:0
76-я минута. В Москве за прошедшее время счет не изменился. Отметим очередной опасный, но неточный удар Дмитриева и сэйв Рудакова после удара Угальде.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
77-я минута. Магомедов за фол на Скопинцеве получил желтую карточку. Контратака сорвана.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
76-я минута. Читаемые действия Касереса — он долго замахивался и был накрыт оппонентом.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
76-я минута. Тодорович выбил мяч на угловой в борьбе за мяч со Скопинцевым.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
74-я минута. Фол в пользу провинившегося — Бардачев сфолил на Тюкавина, а тот выговаривает судье по поводу свистка. Мяч оставался у гостей.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
72-я минута. Еще более явный момент у хозяев. Это Турищев вылез на ударную позицию, бил в дальний угол — Лещук выручил.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
71-я минута. Не получился по силе удар у Бителло. Скопинцев отдал ему пас в штрафную, а тот катнул мяч в руки вратарю.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
69-я минута. В Воронеже жарко. Сейчас небольшая пауза на водопой. В первом тайме также была.
«Спартак» — «Оренбург» — 3:0
66-я минута. Касаджиков неплохо вышел на замену. Сразу же сделал момент для партнера, чей удар был заблокирован Ву.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
67-я минута. Тюкавин оказался во вне игры. А Скопинцев готовится к выходу на замену.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
66-я минута. Неточный пас в исполнении Рубенса — вдоль бровки пытался сыграть бразилец.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
64-я минута. Переключим внимание на Воронеж, где интрига актуальна. Несколько минут назад на поле вышли Тюкавин и Бителло.
«Спартак» — «Оренбург» — 3:0
60-я минута. Двойную замену подготовил тренерский штаб гостей. Терять нечего, нужно идти ва-банк.
«Спартак» — «Оренбург» — 3:0
58-я минута. Умяров буквально подарил мяч в своей штрафной Назаренко, но тут же воспользовался медлительностью соперника и исправился. Мяч перехвачен.
«Спартак» — «Оренбург» — 3:0
58-я минута. Один из героев первого тура РПЛ Андрей Касаджиков готовится к выходу на замену. Есть время проявить себя.
«Спартак» — «Оренбург» — 3:0
56-я минута. Саусь нанес удар с дальней дистанции — разминка для Рудакова.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
56-я минута. В Воронеже пока о московской результативности остается только мечтать. Там счет до сих пор не открыт.
Угальде сделал дубль в матче с «Оренбургом»
52-я минута. ГООООЛ! 3:0. У Дмитриева не идет удар, но зато получился голевой пас. Прострел с фланга на Угальде, который замкнул с линии вратарской.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
51-я минута. Саусь с досады нарушил правила около чужой штрафной. Фол после неудачной атаки.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
49-я минута. Продолжают креативить хозяева. Так, Угальде упустил мяч за боковую при попытке обыгрыша.
47-я минута. Мартинс в чужой штрафной врезался в Рудакова и защитника — свисток судьи промолчал. Атака продолжилась, едва Массалыга не наес разящий удар.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
46-я минута. Стартовал и второй тайм и в Москве. Массалыга появился на поле. Ожидаемая ротация от Карседо.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
46-я минута. В Воронеже уже начался второй тайм. В этом матче интрига более, чем актуальна.
«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Оренбург»
45+3-я минута. 2:0 — счет первого тайма на «Лукойл Арене». Очевидное преимущество у спартаковцев, в их составе забили Пабло Солари и Манфред Угальде. Перерыв!
«Факел» и московское «Динамо» в первом тайме счет не открыли
45+3-я минута. 0:0 — итог первого тайма в Воронеже. Напомним, что динамовцы не побеждают в этом городе с лета 2001 года. Трудности у бело-голубых ожидаемы.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
45-я минута. Первый угловой в матче для себя исполнили гости — подача на ближнюю штангу. Защита красно-белых отбилась.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
44-я минута. Двойная замена в составе гостей состоялась. Игра и счет Ахметзянова не устраивают совсем.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
43-я минута. Стык Дударина с Угальде. Игрок гостей вполне мог бы получить вторую желтую карточку за тайм.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
42-я минута. Не везет Дмитриеву в первом тайме. Еще один его опасный удар был заблокирован.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
41-я минута. Сразу две замены готовятся в составе гостей. Неужели произойдут еще до перерыва?!
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
40-я минута. Уже восемь угловых накопилось у красно-белых.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
39-я минута. Угальде слева вырезал мяч в штрафную на Мартинса — Ценов перевел мяч в подкате на угловой.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
37-я минута. Савельеву не хватило скорости, чтобы оставить мяч в поле. Редкая атака гостей завершилась ничем.
«Спартак» — «Оренбург» — 2:0
35-я минута. Хороший задел на победу создали москвичи. Карседо после перерыва может использовать еще большую ротацию.
Угальде удвоил преимущество «Спартака» в игре с «Оренбургом»
33-я минута. ГОООЛ! 2:0. Угальде реализовал 11-метровый. Рудаков прыгнул в один угол, а Манфред пробил в другой.
«Спартак» — «Оренбург» — 1:0
31-я минута. Бош на газоне. Пенальти не отменили. Нужно вставать и играть дальше.
«Спартак» — «Оренбург» — 1:0
30-я минута. Пенальти в ворота гостей. Солари заработал. Ему по ноге попал Бош. Может быть, включится ВАР, чтобы разобрать, был ли фол внутри штрафной.
«Спартак» — «Оренбург» — 1:0
29-я минута. Дударин получил желтую карточку за грубый фол на Солари.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
30-я минута. В Воронеже до сих пор счет не открыт. У гостей уже два попадания в каркас. Также прочность ворот проверил Маринкин.
«Спартак» — «Оренбург» — 1:0
28-я минута. Потенциальный новичок «Спартака» Даку сидит на матче вместе с Кахигао.
Солари открыл счет в матче «Спартака» с «Оренбургом»
26-я минута. ГОООЛ! 1:0. Дмитриев не забил, а Солари выход один на один использовал четко. Васильев сделал неудачный пас назад — Касимов не догнал Солари.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
25-я минута. Дмитриев сейчас прощает гостей. Он отправил в буфет Иващенко, метил в дальний верхний угол — неточно.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
24-я минута. Дмитриев сейчас закручивал мяч на дальнюю штангу — уверенно на выходе сыграл Рудаков.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
22-я минута. Дмитриев едва не забил. Три в два разгоняли контратаку хозяева, Солари вырезал низом на дальнюю штангу — защитник помешал Дмитриеву.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
20-я минута. Третий удар за матч от Угальде. На этот раз он не попал в створ, откликаясь на закидушку из глубины.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
18-я минута. Помазун впервые за долгое время вступил в игру — он уверенно сыграл на выходе.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
16-я минута. Мартинс в атаке завалил на газон Ценова. Тут же Кристофер извинился.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
15-я минута. Еще один плотный удар от красно-белых. Это Угальде пробил из штрафной и сотряс рекламный щит.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
13-я минута. Удару Сауся после подбора не хватило точности. Это был выстрел низом с метров 23-х.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
12-я минута. Тихой сапой у красно-белых уже пять угловых набралось.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
11-я минута. Солари справа ускорился, прострелил — Ценов на ближней штанге выбил мяч на угловой.
«Факел» — «Динамо» — 0:0
10-я минута. В Воронеже пока предпочтительнее выглядят москвичи. Они чаще владеют мячом. И было попадание Окишора в крестовину.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
7-я минута. Первая опасность от красно-белых. Угальде пробил из штрафной после паса из глубины — Рудаков перевел мяч на угловой.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
5-я минута. Опять фол на Угальде. Дударин получил устное внушение от рефери.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
3-я минута. Назаренко в центре поля не пощадил Угальде. Это грязно, но карточки нет.
«Спартак» — «Оренбург» — 0:0
2-я минута. Опасный момент создают гости. Бош с фланга навешивал на дальнюю штангу — едва партнер не замкнул. Парада подстраховал.
Матч «Спартака» и «Оренбурга» начался
1-я минута. Поехали! Встреча в Москве стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты гостевой команды.
Матч «Факела» и «Динамо» стартовал
1-я минута. Раньше прозвучал стартовый свисток в Воронеже.
«Факел» — «Динамо»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Обухов, Тодорович, Бардачев, Юрганов, Журавлев, Ковалев, Якимов, Сутормин, Багамаев, Белайди, Уридия.
Стартовый состав гостей: Лещук, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Миранчук, Маринкин, Фомин, Бабаев, Сергеев, Окишор.
«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Помазун, Саусь, Джику, Ву, Парада, Литвинов, Пруцев, Мартинес, Дмитриев, Солари, Угальде.
Стартовый состав гостей: Рудаков, Поройков, Касимов, Ценов, Васильев, Назаренко, Дударин, Иващенко, Голыбин, Савельев, Бош.
«Факел» — «Динамо»: личные встречи
За последние десять лет команды сыграли восемь раз. У воронежцев преимущество — три победы при четырех ничьих и одном поражении. При этом в истории российского футбола «Динамо» и «Факел» никогда в Кубке страны не играли.
«Факел» — «Динамо»: результаты команд в начале сезона
После двух туров РПЛ оба клуба не имеют побед. «Факел» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), а затем на выезде уступил «Краснодару» (2:3). «Динамо» в первом туре чемпионата на своем поле сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а потом в гостях уступило «Балтике» (1:2).
«Спартак» — «Оренбург»: личные встречи
В трех последних очных матчах всухую выигрывал «Спартак» — дважды со счетом 2:0 и однажды 1:0. Эти встречи проходили в рамках РПЛ. В Кубке страны соперники играли в сезоне-2023/24 в 1/4 финала пути РПЛ, обменявшись домашними победами. Сперва выиграл «Оренбург» (1:0), затем «Спартак» взял реванш (3:1) и вышел в следующий этап турнира.
«Спартак» — «Оренбург»: результаты команд в начале сезона
На старте сезона «Спартак» в рамках РПЛ дома обыграл «Родину» (3:0) и на выезде «Ахмат» (2:1). «Оренбург» в первом туре чемпионата на своем поле в меньшинстве победил «Ростов» (2:1), а потом дома проиграл «Зениту» (0:3).
Где смотреть трансляции матчей пути РПЛ Кубка России
Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч «Спартак» — «Оренбург». Трансляцию игры «Факел» — «Динамо» проведет тематический канал «Матч Премьер».
Место и время начала матчей «Спартак» — «Оренбург» и «Факел» — «Динамо»
«Спартак» и «Оренбург» начнут игру на «Лукойл Арене» в 18.30 по московскому времени. Параллельно в Воронеже на стадионе «Факел» одноименный клуб начнет матч с «Динамо» из Москвы.
В среду, 5 августа, «Спартак» примет «Оренбург», а «Динамо» на выезде сыграет с «Факелом» в первом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак» — действующий победитель турнира. Красно-белые успешно начали сезон, одержав две победы в двух стартовых турах РПЛ. У «Оренбурга» — выигрыш и поражение. Три последние встречи «Спартака» и «Оренбурга» завершались сухими победами москвичей.
«Факел» и «Динамо» неудачно стартовали в чемпионате. У воронежцев — два проигрыша, у динамовцев — ничья и поражение. При этом у «огнеопасных» преимущество по очным матчам. Москвичи не побеждают в Воронеже с июня 2001-го, когда Дмитрий Булыкин сделал дубль в матче чемпионата (2:1). После этого «Факел» дома не уступал — одна победа при трех ничьих.
«СЭ» будет подробно следить за матчами в Москве и Воронеже. Присоединяйтесь!