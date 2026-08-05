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5 августа, 23:00
«Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» по пенальти победил «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка
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В среду, 5 августа, «Зенит» обыграл «Балтику», а «Краснодар» по пенальти победил «Ахмат».
«Краснодар» побеждает «Ахмат» в серии пенальти
Сложная игра для обоих коллективов. В основное время сначала отличились «быки». Уткин забил первый гол после возвращения в родной клуб. Затем шикарный прострел от Самородова в добавленное время и серия пенальти. Всё решили сейв Корякина и удар Батчи в последних выстрелах. «Краснодар» забирает два очка в копилку, в то время как «Ахмат» одно.
Корякин отбивает удар Ромао
4:4 — долгий заход и не самый сильный удар ближе к центур от Ромао. Корякин отбивает.
Черников бьёт мимо
4:4 — счёт прежний. Слетел мяч с ноги у Черникова. Серия пенальти продолжается.
Самородов пробил в перекладину
3:2 счёт в серии прежний. Самородов не реализовал свой удар.
3:1 Эгаш Касинтура пробил в правый угол не самым сильным образом. Корякин повалился в другую сторону.
2:1 — Пальцев забивает, пробивая сильно в левый угол ворот Ульянова. Игроки успели друг другу что-то крикнуть после удара.
Ульянов отбивает удар Кривцова
1:0 — Кривцов пробил в левый от себя угол. Туда же прыгнул Ульянов и спас свою команду.
1:0 — «Ахмат» повёл в серии пенальти. Мелкадзе пробил по центру. Корякин прыгнул в левый угол.
«Краснодар» и «Ахмат» не выявили победителя в основное время
Нас ждёт послематчевая серия пенальти.
«Зенит» побеждает «Балтику» благодаря голу Андраде
Минимальная победа подопечных Сергея Семака. В самом начале матча с углового отличился бывший игрок калининградцев Кевин Андраде. В течение оставшегося времени моменты были и у тех и у других. Петербуржцам удалось отстоять нужный для себя результат.
«Ахмат» сравнивает счёт в добавленное время
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1
90+3-я минута. Самородов получил мяч на левом фланге метрах в 25-ти от ворот. Прострелил в самый угол. цаке помешал обзору Карякина и мяч вошёл в самый угол ворот «Крансодара».
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
90-я минута. Пять минут добавлено к основному времени матча.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
90-я минута. Пять минут добавлено к основному времени матча.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
89-я минута. Чудо-момент у «Балтики». Ошиблись «зенитовцы» на своей половине поля. Перехватил мяч Петров, обвёл Дивеева и проил с пары метров. Выручил Москвичёв. На добтивании в створ не попал Ковач.
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
87-я минута. Хорошая подача с углового от Самородова. Пробивал головой Ндонг. Мяч пролетел чуть выше перекладины.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
87-я минута. Прекрасный проникающий пас от Горшкова не привёл к успеху. Мантуана в чужой штрафной опередил Хиль.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
84-я минута. Еще одна атака «Зенит» с постепенными действиями. Педро отдал пас направо. Её не сразу, но принял Мантуан. Сделал бразильский защитник передачу в центр на Аугусто. Фелипе пробил слёту — Любаков на месте.
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
82-я минута. «Ахмат» прижимает к воротам «Краснодар». Сильва делал подачу в штрафную Корякина. Хмарин с трудом переводит его на угловой, играя головой.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
80-я минута. Жёлтую карточку получает Сергей Семак за лишние эмоции.
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
77-я минута. Мелкадзе пробовал в одиночку прорваться к воротам Корякина. Грозная спина Косты у лицевой «Краснодара» остановила нападающего «Ахмата».
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
77-я минута. Двойная замена у «Зенита»: вместо Караваева и Дркушича на поле появились Дивеев и Мантуан.
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
75-я минута. Оздоев покидает поле. Вместо него появится Черников.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
75-я минута. Заброс от Петрова прошёл в штрафную. Хиль летел к мячу, но его опередил Богдан Москвичёв.
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
71-я минута. Вахания быграл защиту и вратаря, но с очень острого угла не смог попасть практически в пустые ворота.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
72-я минута. У Педро быо пространство на фланге — он им воспользовался. Сделал пас в центр штрафной на Аугусто. Любаков выручил после удара Фелипе. На добивании Педро пробил очень высоко.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
68-я минута. Педро планировал положить «сухой лист» в ворота Любакова. Голкипер «Балтики» хорошо играет на выходе.
Уткин забивает первый гол после возвращения в «Краснодар»
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0
65-я минута. Шикарно разыгранная комбинация Кривцова привела к пасу на Воробьёва. Дмитрий низом отдавал на Уткина. Даниил не подвёл. 1:0!
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
64-я минута. Длинная передача от Косты в чужую штрафную. Воробьёва на выходе опередил Ульянов. Помимо этого был офсайд.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
59-я минута. Батчи навешивал верхом после скоростного забега. Богосавац на месте.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
61-я минута. Покинул пределы поля Чивич. Вместо него вышел Варатынов.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
59-я минута. Энрике пытался протащить мяч к воротам, но Рядно отобрал его у бразильца уже в штрафной.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
57-я минута. Аугусто выходил один на один с вратарём «Балтики». Любаков выручил свою команду, сыграв низом и выбив мяч за боковую.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
55-я минута. Келиано получает жёлтую карточку за фол на Оздоеве.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
55-я минута. Подача на Мукайоло не увенчалась успехом. Защитник «Балтики» повалил на газон Энрике. Атака гостей завершена.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
51-я минута. Хорошая позиционная атака у «Краснодара». Кривцов покатил на Ворбьёва. Дмирия закрыли защитники и он отдал пас под удар Оздоеву. Магомед со всего размаху пробил мимо ворот.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
50-я минута. Кондаков лежит на газоне и не может продолжать встречу. Вместо него выйдет Горшков.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
46-я минута. Стартует второй тайм на «Озон Арене». Кристиан, Вахания и Мукаилов покинули поле. Вместо них вышли Кривцов, Воробьёв и Батчи вышли вместо них. У «Ахмата» ушёл с поля Щетинин. Вместо него появился Касинтура.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
47-я минута. Андерсон ударил локтем по Кондакову. Даниила приводят в чувства.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
46-я минута. Начинается второй тайм. Двойная замена у «Балтики». Ушли Кирш и Никитин. Вместо них Андерсон и Хиль.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
Перерыв. Подопечные Сергея Семака по делу ведут в счёте, однако были моменты и у гостей. Надёжно отыграла защита и вратарь петербургского клуба. Ждём второй тайм.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
Перерыв. Очень активный первый тайм в исполнении команд, но пока без забитых мячей. Отменённый пенальти, сейвы Ульянова -всё это моменты первой половины встречи. Ждём второй тайм.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
45-я минута. Одна минута добвалена к первому тайму. Энрике упал в борьбе с Муфи. Затем Кондаков навешивал в штрафную Любакова. Мяч полетел выше ворот.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
45-я минута. Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму. После подачи Уткина с углового бьёт головой Кристиан. Попадает в своего же — в Ленини.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
44-я минута. Хорошая подача с углового и шикарно пробивает Тормена в створ. Вновь свою команду выручает Ульянов. На сей раз на ленточке.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
40-я минута. Жёлтую карточку получает Беликов за фол на Энрике.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
42-я минута. Щетинин и Кенжебек вновь в центре внимания. Атака с фланга, передача в центр. Кирилл пробил стелящимся ударом, но мимо ворот.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
40-я минута. «Краснодар» довёл атаку до удара. Кристиан пробил в пределах штрафной соперника. Ульянов спасает команду после выстрела с 15-ти метров.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
39-я минута. Ещё один сольный проход от Кенжебека. На сей раз фланговому игроку гостей дали пробить. Мяч пролетел выше ворот.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
34-я минута. Муфи навешивал высоко в штрафную Москвичёва. Богдан вышел на мяч — в высоком прыжке забрал его в руки. Порция аплодисментов вратарю «Зенита» была и от помощника вратарей команды — Михаила Кержакова.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
36-я минута. «Ахмат» смело показал себя в атаке. Щетинин сыграл в стеночку с партнёром. Мяч отрикошетил от Тормены прямо в ноги Максути. Эльраз пробил в летящего в подкате Ваханию.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
29-я минута. Москвичёв едва не ошибся при выносе мяча. Богдан дождался пока прибежит прессинговать Шильцов и при выносе мяч коснулся атакующего игрока «Балтики».
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
32-я минута. Лежит на газне Келиано после того как Хмарин без нарушения правил отобрал мяч у футболиста «Ахмата». Игра остановлена.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
25-я минута. «Зенит» продолжает атаковать флангами. На сей раз Сантос навешивал на дальнюю штангу. Слёту пробил в сторону ворот Ерохин — мимо.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
27-я минута. Садулаев пробивал со штранфого с правого фланга. Мяч полетел над перекладиной.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
25-я минута. Позиционная атака «Краснодара». Бежали к воротам соперника «быки» через центр. Кристиан сбрасывал головой на Мукаилова. Получилось неточно — мяч в руках у Ульянова.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
19-я минута. Выход к воротам соперника от «Зенита». Сантос дошёл до вратарской и пробил в угол — Любаков на месте. На добивании удар у Караваева не полуичлся от слова совсем.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
20-я минута. Кенжебек пробежал через всю бровку и вошёл в штрафную Корякина. В последний момент в вступил в борьбу и выбил мяч на угловой.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
15-я минута. Поспелов в одиночку прошёл и вошёл в штрафную «Зенита». Далее была попытка пробить с мёртвого угла. Боглан Москвичёв всем телом накинулся на футбольный снаряд и забрал его.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
13-я минута. Опасный удар в исполнении «зенитовцев». Энрике пытался пробить, но упал в штрафной соперника во время борьбы. На добивании был Кондаков. Пробил молодой вингер хозяев из-за пределов штрафной. Мяч полетел выше ворот.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
15-я минута. Атаку развили воспитанники «Краснодара». Хмарин пасовал на Мукаилова. Защитники грозненцев выбивают мяч из своей штрафной.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
12-я минута. Активно атакует «Краснодар». Уткин разогнал атаку и отпасовал Вахании. Илья подал в штрафную на Мукаилова. Казбека опередил Сильва, в падении выбив мяч на угловой.
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
Нет пенальти для «Ахмата»
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
10-я минута. После долгого видеопросмотра арбитр отменяет одинадцатиметровый удар в пользу «Ахмата». Кирилл Щетинин получает жёлтую за симуляцию.
Пенальти назначают в ворота «Краснодара»
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
7-я минута. Оздоев спешил как на пожар и ногами в падении срубил Щетинина в своей штрафной. Ведётся видеопроверка.
Андраде забивает бывшему клубу
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
3-я минута. Счёт в Санкт-Петербурге открыт. Андраде выпрыгнул на угловом после подачи Кондакова и пробил прям над руками Любакова. Это первый гол колумбийского защитника за «Зенит».1:0.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
5-я минута. После углового мяч дошел до Ленини. Полузащитник хозяев пробил головой. Мяч полетел мимо ворот.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
3-я минута. Первый полноценный выход в атаку от «Краснодара». У Вахании забрали мяч. Вскоре «быки» дошли до штрафной. Оздоев пробил через себя. Мимо ворот.
«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0
2-я минута. Максути побежал в атаку у грозненцев и заработал угловой в борьбе с Костой.
«Краснодар» — «Ахмат»: составы на матч в Краснодаре
«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Тормена, Вахания, Оздоев, Ленини, Уткин, Кристиан, Пальцев, Мукаилов.
«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Келиано, Исмаэл, Щетинин, Садулаев, Кенжебек, Максути.
«Зенит» — «Балтика»: стартовый состав на матч в Санкт-Петербурге
Стартовый состав «Зенита»: Москвичев, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Сантос (капитан),Энрике, Кондаков, Аугусто.
Стартовый состав «Балтики»: Любаков, Кирш, Муфи, Муойколо, Рядно, Чивич (капитан), Беликов, Шильцов, Петров, Поспелов, Никитин.
«Краснодар» — «Ахмат»: последние личные встречи
В прошлом чемпионате «Краснодар» дважды выиграл: 2:0 дома и 1:0 в гостях.
В Кубке команды встречались пять раз: три победы у «быков», но два последних матча выиграли грозненцы.
«Зенит» — «Балтика»: последние личные встречи
В прошлом сезоне команды провели три матча. В РПЛ «Зенит» победил дома 1:0, в Калининграде была зафиксирована ничья 0:0. В 1/4 финала пути регионов «Балтика» дома потерпела поражение 0:1.
Где смотреть трансляцию матчей пути РПЛ Кубка
Матч «Зенита» с «Балтикой» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», игру «Краснодара» с «Ахматом» — тематический канал «Матч Премьер».
Место и время начала матчей «Зенит» — «Балтика» и «Краснодар» — «Ахмат»
Матч команд Сергея Семака и Андрея Талалаева состоится на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 мск. В это же время на «Озон Арене» начнется игра команд Мурада Мусаева и Станислава Черчесова.
В среду, 5 августа, в матчах 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой», а «Краснодар» примет «Ахмат».
«Зенит» стартовал с двух крупных побед в РПЛ: сначала сине-бело-голубые разгромили «Акрон» (5:0), затем благодаря хет-трику Максима Глушенкова — «Оренбург» (3:0). «Балтика» начала сезон с поражения от ЦСКА (1:2), но во 2-м туре чемпионата обыграла «Динамо» (2:1).
«Краснодар» — финалист прошлого розыгрыша турнира. «Быки» в 1-м туре в большинстве обыграли «Рубин» (3:1), затем удержали победу над «Факелом» (3:2). «Ахмат» сначала сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1), а потом дома проиграл «Спартаку» (1:2).
«СЭ» будет подробно следить за играми в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Присоединяйтесь!