«Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» по пенальти победил «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка

В среду, 5 августа, в матчах 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой», а «Краснодар» примет «Ахмат».

«Зенит» стартовал с двух крупных побед в РПЛ: сначала сине-бело-голубые разгромили «Акрон» (5:0), затем благодаря хет-трику Максима Глушенкова — «Оренбург» (3:0). «Балтика» начала сезон с поражения от ЦСКА (1:2), но во 2-м туре чемпионата обыграла «Динамо» (2:1).

«Краснодар» — финалист прошлого розыгрыша турнира. «Быки» в 1-м туре в большинстве обыграли «Рубин» (3:1), затем удержали победу над «Факелом» (3:2). «Ахмат» сначала сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1), а потом дома проиграл «Спартаку» (1:2).

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