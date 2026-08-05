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5 августа, 23:00

«Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» по пенальти победил «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка

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5 августа, 23:01

А на этом всё! Спасибо,что следили за Кубком России вместе с нами! До новых встреч!

5 августа, 23:00

В среду, 5 августа, «Зенит» обыграл «Балтику», а «Краснодар» по пенальти победил «Ахмат».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
05 августа, 20:45. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
05 августа, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Балтика

5 августа, 22:58

«Краснодар» побеждает «Ахмат» в серии пенальти

Сложная игра для обоих коллективов. В основное время сначала отличились «быки». Уткин забил первый гол после возвращения в родной клуб. Затем шикарный прострел от Самородова в добавленное время и серия пенальти. Всё решили сейв Корякина и удар Батчи в последних выстрелах. «Краснодар» забирает два очка в копилку, в то время как «Ахмат» одно.

5 августа, 22:57

Корякин отбивает удар Ромао

4:4 — долгий заход и не самый сильный удар ближе к центур от Ромао. Корякин отбивает.

5 августа, 22:57

Черников бьёт мимо

4:4 — счёт прежний. Слетел мяч с ноги у Черникова. Серия пенальти продолжается.

5 августа, 22:56

Сильва бьёт выше ворот

4:4 — в случае реализованного удара «Краснодар» побеждает.

5 августа, 22:55

4:4 Аугусто сильно бьёт в правый угол. Ульянову мяч не достать.

5 августа, 22:54

4:3 — Цаке бьёт шведой и в пижонском стиле забивает Корякину.

5 августа, 22:54

3:3 Воробьёв пробивал не сильно, но уверенно.

5 августа, 22:53

Самородов пробил в перекладину

3:2 счёт в серии прежний. Самородов не реализовал свой удар.

5 августа, 22:53

3:2 свой удар в девятку реализует Коста.

5 августа, 22:52

3:1 Эгаш Касинтура пробил в правый угол не самым сильным образом. Корякин повалился в другую сторону.

5 августа, 22:51

2:1 — Пальцев забивает, пробивая сильно в левый угол ворот Ульянова. Игроки успели друг другу что-то крикнуть после удара.

5 августа, 22:50

2:0 в пользу «Ахмата». Ндонг пробил в левую девятку. Без шансов для Корякина.

5 августа, 22:49

Ульянов отбивает удар Кривцова

1:0 — Кривцов пробил в левый от себя угол. Туда же прыгнул Ульянов и спас свою команду.

5 августа, 22:48

1:0 — «Ахмат» повёл в серии пенальти. Мелкадзе пробил по центру. Корякин прыгнул в левый угол.

5 августа, 22:47

Станислав Агкацев даёт советы Александру Корякину перед серией пенальти.

5 августа, 22:46

«Краснодар» и «Ахмат» не выявили победителя в основное время

Нас ждёт послематчевая серия пенальти.

5 августа, 22:44

«Зенит» побеждает «Балтику» благодаря голу Андраде

Минимальная победа подопечных Сергея Семака. В самом начале матча с углового отличился бывший игрок калининградцев Кевин Андраде. В течение оставшегося времени моменты были и у тех и у других. Петербуржцам удалось отстоять нужный для себя результат.

5 августа, 22:43

«Ахмат» сравнивает счёт в добавленное время

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1

90+3-я минута. Самородов получил мяч на левом фланге метрах в 25-ти от ворот. Прострелил в самый угол. цаке помешал обзору Карякина и мяч вошёл в самый угол ворот «Крансодара».

5 августа, 22:40

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

90-я минута. Пять минут добавлено к основному времени матча.

5 августа, 22:40

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

90-я минута. Пять минут добавлено к основному времени матча.

5 августа, 22:38

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

89-я минута. Чудо-момент у «Балтики». Ошиблись «зенитовцы» на своей половине поля. Перехватил мяч Петров, обвёл Дивеева и проил с пары метров. Выручил Москвичёв. На добтивании в створ не попал Ковач.

5 августа, 22:37

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

87-я минута. Хорошая подача с углового от Самородова. Пробивал головой Ндонг. Мяч пролетел чуть выше перекладины.

5 августа, 22:35

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

87-я минута. Прекрасный проникающий пас от Горшкова не привёл к успеху. Мантуана в чужой штрафной опередил Хиль.

5 августа, 22:33

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

84-я минута. Еще одна атака «Зенит» с постепенными действиями. Педро отдал пас направо. Её не сразу, но принял Мантуан. Сделал бразильский защитник передачу в центр на Аугусто. Фелипе пробил слёту — Любаков на месте.

5 августа, 22:31

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

82-я минута. «Ахмат» прижимает к воротам «Краснодар». Сильва делал подачу в штрафную Корякина. Хмарин с трудом переводит его на угловой, играя головой.

5 августа, 22:29

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

80-я минута. Жёлтую карточку получает Сергей Семак за лишние эмоции.

5 августа, 22:28

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

77-я минута. Мелкадзе пробовал в одиночку прорваться к воротам Корякина. Грозная спина Косты у лицевой «Краснодара» остановила нападающего «Ахмата».

5 августа, 22:27

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

77-я минута. Двойная замена у «Зенита»: вместо Караваева и Дркушича на поле появились Дивеев и Мантуан.

5 августа, 22:25

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

75-я минута. Оздоев покидает поле. Вместо него появится Черников.

5 августа, 22:23

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

75-я минута. Заброс от Петрова прошёл в штрафную. Хиль летел к мячу, но его опередил Богдан Москвичёв.

5 августа, 22:22

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

71-я минута. Вахания быграл защиту и вратаря, но с очень острого угла не смог попасть практически в пустые ворота.

5 августа, 22:21

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

72-я минута. У Педро быо пространство на фланге — он им воспользовался. Сделал пас в центр штрафной на Аугусто. Любаков выручил после удара Фелипе. На добивании Педро пробил очень высоко.

5 августа, 22:19

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

71-я минута. Бевеев пояивлся на поле вместо Муфи.

5 августа, 22:17

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

68-я минута. Педро планировал положить «сухой лист» в ворота Любакова. Голкипер «Балтики» хорошо играет на выходе.

5 августа, 22:16

Уткин забивает первый гол после возвращения в «Краснодар»

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0

65-я минута. Шикарно разыгранная комбинация Кривцова привела к пасу на Воробьёва. Дмитрий низом отдавал на Уткина. Даниил не подвёл. 1:0!

5 августа, 22:14

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

64-я минута. Длинная передача от Косты в чужую штрафную. Воробьёва на выходе опередил Ульянов. Помимо этого был офсайд.

5 августа, 22:11

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

59-я минута. Батчи навешивал верхом после скоростного забега. Богосавац на месте.

5 августа, 22:10

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

61-я минута. Покинул пределы поля Чивич. Вместо него вышел Варатынов.

5 августа, 22:09

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

59-я минута. Энрике пытался протащить мяч к воротам, но Рядно отобрал его у бразильца уже в штрафной.

5 августа, 22:06

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

57-я минута. Аугусто выходил один на один с вратарём «Балтики». Любаков выручил свою команду, сыграв низом и выбив мяч за боковую.

5 августа, 22:04

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

55-я минута. Келиано получает жёлтую карточку за фол на Оздоеве.

5 августа, 22:03

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

55-я минута. Подача на Мукайоло не увенчалась успехом. Защитник «Балтики» повалил на газон Энрике. Атака гостей завершена.

5 августа, 22:01

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

51-я минута. Хорошая позиционная атака у «Краснодара». Кривцов покатил на Ворбьёва. Дмирия закрыли защитники и он отдал пас под удар Оздоеву. Магомед со всего размаху пробил мимо ворот.

5 августа, 22:00

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

50-я минута. Кондаков лежит на газоне и не может продолжать встречу. Вместо него выйдет Горшков.

5 августа, 21:57

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

46-я минута. Стартует второй тайм на «Озон Арене». Кристиан, Вахания и Мукаилов покинули поле. Вместо них вышли Кривцов, Воробьёв и Батчи вышли вместо них. У «Ахмата» ушёл с поля Щетинин. Вместо него появился Касинтура.

5 августа, 21:56

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

47-я минута. Андерсон ударил локтем по Кондакову. Даниила приводят в чувства.

5 августа, 21:53

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

46-я минута. Начинается второй тайм. Двойная замена у «Балтики». Ушли Кирш и Никитин. Вместо них Андерсон и Хиль.

5 августа, 21:38

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

Перерыв. Подопечные Сергея Семака по делу ведут в счёте, однако были моменты и у гостей. Надёжно отыграла защита и вратарь петербургского клуба. Ждём второй тайм.

5 августа, 21:36

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

Перерыв. Очень активный первый тайм в исполнении команд, но пока без забитых мячей. Отменённый пенальти, сейвы Ульянова -всё это моменты первой половины встречи. Ждём второй тайм.

5 августа, 21:35

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

45-я минута. Одна минута добвалена к первому тайму. Энрике упал в борьбе с Муфи. Затем Кондаков навешивал в штрафную Любакова. Мяч полетел выше ворот.

5 августа, 21:33

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

45-я минута. Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму. После подачи Уткина с углового бьёт головой Кристиан. Попадает в своего же — в Ленини.

5 августа, 21:31

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

44-я минута. Хорошая подача с углового и шикарно пробивает Тормена в створ. Вновь свою команду выручает Ульянов. На сей раз на ленточке.

5 августа, 21:30

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

40-я минута. Жёлтую карточку получает Беликов за фол на Энрике.

5 августа, 21:29

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

42-я минута. Щетинин и Кенжебек вновь в центре внимания. Атака с фланга, передача в центр. Кирилл пробил стелящимся ударом, но мимо ворот.

5 августа, 21:27

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

40-я минута. «Краснодар» довёл атаку до удара. Кристиан пробил в пределах штрафной соперника. Ульянов спасает команду после выстрела с 15-ти метров.

5 августа, 21:26

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

39-я минута. Ещё один сольный проход от Кенжебека. На сей раз фланговому игроку гостей дали пробить. Мяч пролетел выше ворот.

5 августа, 21:24

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

34-я минута. Муфи навешивал высоко в штрафную Москвичёва. Богдан вышел на мяч — в высоком прыжке забрал его в руки. Порция аплодисментов вратарю «Зенита» была и от помощника вратарей команды — Михаила Кержакова.

5 августа, 21:22

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

36-я минута. «Ахмат» смело показал себя в атаке. Щетинин сыграл в стеночку с партнёром. Мяч отрикошетил от Тормены прямо в ноги Максути. Эльраз пробил в летящего в подкате Ваханию.

5 августа, 21:19

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

29-я минута. Москвичёв едва не ошибся при выносе мяча. Богдан дождался пока прибежит прессинговать Шильцов и при выносе мяч коснулся атакующего игрока «Балтики».

5 августа, 21:18

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

32-я минута. Лежит на газне Келиано после того как Хмарин без нарушения правил отобрал мяч у футболиста «Ахмата». Игра остановлена.

5 августа, 21:15

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

25-я минута. «Зенит» продолжает атаковать флангами. На сей раз Сантос навешивал на дальнюю штангу. Слёту пробил в сторону ворот Ерохин — мимо.

5 августа, 21:14

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

27-я минута. Садулаев пробивал со штранфого с правого фланга. Мяч полетел над перекладиной.

5 августа, 21:12

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

25-я минута. Позиционная атака «Краснодара». Бежали к воротам соперника «быки» через центр. Кристиан сбрасывал головой на Мукаилова. Получилось неточно — мяч в руках у Ульянова.

5 августа, 21:11

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

22-я минута. Перерыв на водопой в Краснодаре.

5 августа, 21:09

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

19-я минута. Выход к воротам соперника от «Зенита». Сантос дошёл до вратарской и пробил в угол — Любаков на месте. На добивании удар у Караваева не полуичлся от слова совсем.

5 августа, 21:07

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

20-я минута. Кенжебек пробежал через всю бровку и вошёл в штрафную Корякина. В последний момент в вступил в борьбу и выбил мяч на угловой.

5 августа, 21:06

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

15-я минута. Поспелов в одиночку прошёл и вошёл в штрафную «Зенита». Далее была попытка пробить с мёртвого угла. Боглан Москвичёв всем телом накинулся на футбольный снаряд и забрал его.

5 августа, 21:04

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

13-я минута. Опасный удар в исполнении «зенитовцев». Энрике пытался пробить, но упал в штрафной соперника во время борьбы. На добивании был Кондаков. Пробил молодой вингер хозяев из-за пределов штрафной. Мяч полетел выше ворот.

5 августа, 21:02

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

15-я минута. Атаку развили воспитанники «Краснодара». Хмарин пасовал на Мукаилова. Защитники грозненцев выбивают мяч из своей штрафной.

5 августа, 20:59

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

12-я минута. Активно атакует «Краснодар». Уткин разогнал атаку и отпасовал Вахании. Илья подал в штрафную на Мукаилова. Казбека опередил Сильва, в падении выбив мяч на угловой.

5 августа, 20:58

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

8-я минута. Калининградцы продолжают атаковать ворота Москичёва. Подача за подачей. Алип, Андраде и Вега снимают забросы в воздухе.
5 августа, 20:56

Нет пенальти для «Ахмата»

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

10-я минута. После долгого видеопросмотра арбитр отменяет одинадцатиметровый удар в пользу «Ахмата». Кирилл Щетинин получает жёлтую за симуляцию.

5 августа, 20:55

Пенальти назначают в ворота «Краснодара»

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

7-я минута. Оздоев спешил как на пожар и ногами в падении срубил Щетинина в своей штрафной. Ведётся видеопроверка.

5 августа, 20:53

Андраде забивает бывшему клубу

«Зенит» — «Балтика» — 1:0

3-я минута. Счёт в Санкт-Петербурге открыт. Андраде выпрыгнул на угловом после подачи Кондакова и пробил прям над руками Любакова. Это первый гол колумбийского защитника за «Зенит».1:0.

5 августа, 20:51

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

5-я минута. После углового мяч дошел до Ленини. Полузащитник хозяев пробил головой. Мяч полетел мимо ворот.

5 августа, 20:50

«Зенит» — «Балтика» — 0:0

1-я минута. Матч на Крестовском острове стартовал.

5 августа, 20:49

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0


3-я минута. Первый полноценный выход в атаку от «Краснодара». У Вахании забрали мяч. Вскоре «быки» дошли до штрафной. Оздоев пробил через себя. Мимо ворот.

5 августа, 20:47

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

2-я минута. Максути побежал в атаку у грозненцев и заработал угловой в борьбе с Костой.

5 августа, 20:46

«Краснодар» — «Ахмат»

1-я минута. Матч в Краснодаре начался.

5 августа, 20:45

Команды появляются на поле «Озон Арены» и «Газпром Арены».

5 августа, 20:17

«Краснодар» — «Ахмат»: составы на матч в Краснодаре

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Тормена, Вахания, Оздоев, Ленини, Уткин, Кристиан, Пальцев, Мукаилов.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Келиано, Исмаэл, Щетинин, Садулаев, Кенжебек, Максути.

5 августа, 20:13

«Зенит» — «Балтика»: стартовый состав на матч в Санкт-Петербурге

Стартовый состав «Зенита»: Москвичев, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Сантос (капитан),Энрике, Кондаков, Аугусто.

Стартовый состав «Балтики»: Любаков, Кирш, Муфи, Муойколо, Рядно, Чивич (капитан), Беликов, Шильцов, Петров, Поспелов, Никитин.

5 августа, 10:20

«Краснодар» — «Ахмат»: последние личные встречи

В прошлом чемпионате «Краснодар» дважды выиграл: 2:0 дома и 1:0 в гостях.

В Кубке команды встречались пять раз: три победы у «быков», но два последних матча выиграли грозненцы.

5 августа, 10:10

«Зенит» — «Балтика»: последние личные встречи

В прошлом сезоне команды провели три матча. В РПЛ «Зенит» победил дома 1:0, в Калининграде была зафиксирована ничья 0:0. В 1/4 финала пути регионов «Балтика» дома потерпела поражение 0:1.

5 августа, 10:00

Где смотреть трансляцию матчей пути РПЛ Кубка

Матч «Зенита» с «Балтикой» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», игру «Краснодара» с «Ахматом» — тематический канал «Матч Премьер».

5 августа, 09:50

Место и время начала матчей «Зенит» — «Балтика» и «Краснодар» — «Ахмат»

Матч команд Сергея Семака и Андрея Талалаева состоится на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 мск. В это же время на «Озон Арене» начнется игра команд Мурада Мусаева и Станислава Черчесова.

5 августа, 09:40

В среду, 5 августа, в матчах 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой», а «Краснодар» примет «Ахмат».

«Зенит» стартовал с двух крупных побед в РПЛ: сначала сине-бело-голубые разгромили «Акрон» (5:0), затем благодаря хет-трику Максима Глушенкова — «Оренбург» (3:0). «Балтика» начала сезон с поражения от ЦСКА (1:2), но во 2-м туре чемпионата обыграла «Динамо» (2:1).

«Краснодар» — финалист прошлого розыгрыша турнира. «Быки» в 1-м туре в большинстве обыграли «Рубин» (3:1), затем удержали победу над «Факелом» (3:2). «Ахмат» сначала сыграл на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1), а потом дома проиграл «Спартаку» (1:2).

«СЭ» будет подробно следить за играми в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Присоединяйтесь!

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