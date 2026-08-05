Баринов назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отказался комментировать работу спортивного директора клуба.

— Болельщики ЦСКА критиковали спортивного директора клуба. Как ты смотришь на это?

— Наверное, этот вопрос надо задавать руководству. Не люблю разговаривать на такие темы. Есть спортивный блок. К ним все вопросы.

— Многие считают, что этой команде ЦСКА нужен сильный форвард.

— Любой команде нужен. Хотелось бы. Полина Лысенко нам Винисиуса привезет ха-ха (Баринову понравился вопрос журналистки про переход бразильца в «Арсенал», — прим. «СЭ»)

— Кто возьмет «Золотой мяч»?

— Даня Круговой.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.