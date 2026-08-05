Баринов считает, что Батракову стоит перейти в «Галатасарай»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что Алексею Батракову стоит перейти в «Галатасарай».
— Батракову надо переходить в «Галатасарай»?
— В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да.
— Винисиус в «Арсенал» — тебе как?
— Прикольно.
— Он бы подошел им?
— Любой команде подошел бы.
— Как тебе Бориско?
— Хороший вратарь. Уверенный, спокойный.
— Почему не пошел фотографироваться с «Локомотивом»?
— Меня весь матч болельщик чехвостили, а я пойду, встану к ним спиной и буду фотографироваться. Не очень красиво по отношению к болельщикам ЦСКА.
В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.