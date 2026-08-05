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Баринов считает, что Батракову стоит перейти в «Галатасарай»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что Алексею Батракову стоит перейти в «Галатасарай».

— Батракову надо переходить в «Галатасарай»?

— В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да.

— Винисиус в «Арсенал» — тебе как?

— Прикольно.

— Он бы подошел им?

— Любой команде подошел бы.

— Как тебе Бориско?

— Хороший вратарь. Уверенный, спокойный.

— Почему не пошел фотографироваться с «Локомотивом»?

— Меня весь матч болельщик чехвостили, а я пойду, встану к ним спиной и буду фотографироваться. Не очень красиво по отношению к болельщикам ЦСКА.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.

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Алексей Батраков
Дмитрий Баринов
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