FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го тура Пути РПЛ: «Родина» — «Рубин», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Матчи 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
4 августа в рамках 1-го тура Пути РПЛ пройдут матчи «Акрон» — «Ростов», «Динамо» Мх — «Крылья Советов», «Родина» — «Рубин» и «Локомотив» — ЦСКА.
5 августа состоятся игры «Факел» — «Динамо», «Спартак» — «Оренбург», «Краснодар» — «Ахмат» и «Зенит» — «Балтика».
1-й тур Пути РПЛ
4 августа, вторник
5 августа, среда
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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3 авг 14:11
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