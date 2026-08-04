Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 10:00

FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го тура Пути РПЛ: «Родина» — «Рубин», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

4 августа в рамках 1-го тура Пути РПЛ пройдут матчи «Акрон» — «Ростов», «Динамо» Мх — «Крылья Советов», «Родина» — «Рубин» и «Локомотив» — ЦСКА.

5 августа состоятся игры «Факел» — «Динамо», «Спартак» — «Оренбург», «Краснодар» — «Ахмат» и «Зенит» — «Балтика».

1-й тур Пути РПЛ
4 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Ростов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
04 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Крылья Советов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
04 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

5 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
05 августа, 18:30. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
05 августа, 20:45. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
05 августа, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Читайте также
Российские синхронистки выиграли первое золото чемпионата Европы-2026
Семаку уже порочат очередное чемпионство после шоу от Глушенкова и Соболева, а впереди — усиление или потеря лидеров. Что происходит с «Зенитом»
С сентября льготы на проезд можно будет подтверждать через мессенджер «Макс»
Нападающий Глотов подписал пятилетний контракт со СКА
Зеленский поручил дипломатам не допустить еще большего сближения Москвы и Пекина
В Госдуме напомнили о главных правилах защиты от мошенников
Популярное видео
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
«Родина» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Расписание матчей 1-го тура пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27
«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка
Прокопов назначен главным судьей матча «Локомотив» — ЦСКА в Кубке России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Прокопов назначен главным судьей матча «Локомотив» — ЦСКА в Кубке России

Расписание матчей 1-го тура пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27
Новости
RSS RSS
Все новости