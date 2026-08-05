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Сегодня, 03:24

Галактионов: «После Махачкалы в «Локомотиве» был достаточно серьезный разговор»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал о настроении в раздевалке красно-зеленых.

«Что касается результатов: никакого позитива, конечно, нет. Они неудачные, нам надо выигрывать. Мы прекрасно понимаем, что несмотря на разные факторы в каждом конкретном матче нам надо добиваться победы. Мы все этого очень хотим, ребята этого желают, но не все удается. После Махачкалы у нас был достаточно серьезный разговор. Относительно первого тайма сегодня мы тоже выразили свое неудовлетворение.

Что касается итога сегодняшнего матча: мы в серии пенальти уступили. Но если брать психоэмоциональное состояние и то, как команда выглядела во втором тайме, то это перевешивает итог в серии пенальти. Ребята молодцы, они провели второй тайм так, как необходимо действовать «Локомотиву», в нужном ключе. От этого надо оттолкнуться. Состояние, психология и эмоции позволяют действовать в соответствии с требованиями, которые предъявляются. Понятно, что мы не рады, радоваться нечему, но с высоко поднятой головой мы идём и преодолеваем все трудности, стараемся это делать», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.

ЦСКА победил &laquo;Локомотив&raquo; по&nbsp;пенальти в&nbsp;матче Кубка России.Сильянов спас «Локомотив» в основное время, но лишил победы над ЦСКА в серии пенальти. Яркое дерби в Кубке
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив"
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Михаил Галактионов
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ФК Локомотив (Москва)
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