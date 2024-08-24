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У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ

ЦСКА дома разгромил «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболист Мойзес в матче ЦСКА — «Акрон»
Мойзес в матче ЦСКА — «Акрон».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы берут свои очки, не оставив шансов «Акрону».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:0
Акрон

После дерби с «Локомотивом» Марко Николич заявил, что ЦСКА не заслуживал поражения. Сколько таких фраз (иногда меняя слово «поражение» на ничью) мы слышали в прошлом сезоне после очередной потери очков на последних минутах! Николич словно получил в наследство от Владимира Федотова не только состав (с минимальными изменениями) и схему с тремя центральными защитниками, но и нажитые провальными концовками психологические комплексы. После развязок матчей с «Краснодаром» и «Локо» иначе и не скажешь.

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Николич, кстати, назвал встречу со своей бывшей командой одной из лучших в нынешнем сезоне. То, что это не просто фраза из набора стандартных ответов на пресс-конференциях, а обоснованное мнение тренера, подтвердил состав на игру с «Акроном». Ее начали те же одиннадцать футболистов, что и неделю назад. Они забрали инициативу, оказывали давление на ворота Волкова, но никак не могли его пробить. При этом нельзя сказать, что вратарь тольяттинцев в первом тайме творил чудеса. Кипер просто делал свою работу даже в ситуации, когда один на один выскакивал Давила. Где Волков был бессилен, так это в эпизоде, когда Обляков перед штрафной одним движением убрал с пути двух оппонентов, но гостей спасла перекладина.

Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В данном случае армейцам не хватило везения. В других — конкретики в завершении. «Акрон» с большинством атак справлялся, только сам в ответ толком ничего предложить не мог. У впечатлившего на старте новичка РПЛ впереди не получалось ничего. Команда Заура Тедеева в созидании была столь же предсказуема, как проход по центру Беншимола. Можно было отдать мяч партнеру или сыграть похитрее, но форвард катил словно по рельсам и позволил заблокировать свой удар. Забинтованная на какое-то время голова Акинфеева — самое неприятное, что случилось за первые 45 минут в штрафной ЦСКА.

Кроме того, у волжан не работали фланги. Даже традиционно активные Бакаев с Савичевым на поле надолго растворились, тогда как красно-синие еще и прессингом перегрызали массу атак соперника в зародыше. Это, собственно, и принесло результат, когда в центральной зоне жертвой отбора стал Козлов. Круговой переадресовал мяч Облякову, тот — Файзуллаеву, а точку в атаке ударом в касание поставил Мусаев. Для игры же это была запятая, и вскоре последовало уже куражное продолжение. Умная подача Файзуллаева в зону дальней штанги, пас Давилы в касание вдоль ворот на Облякова — легкость и выверенность второй голевой атаки смахивали на футбольный симулятор.

Остальное было делом техники. Или тактики. Даже отдавая на каких-то непродолжительных отрезках мяч сопернику, ЦСКА все контролировал и после отбора мгновенно убегал в быстрые атаки на свободном пространстве. По большому счету довести счет до крупного хозяева могли и должны были гораздо раньше, чем это произошло. А так пришлось ждать пятого в чемпионате результативного стандарта, чтобы убедиться: в подобных ситуациях могут забивать не только Дивеев с Виллианом Рошей, но и Мойзес.

Такие голы — один из промежуточных итогов работы Николича. Плюсик его штабу следует поставить и за это, и за стабильный набор своих очков. Тут ЦСКА работает в режиме безжалостной машины. «Пари НН», «Оренбург» и вот теперь «Акрон» разбиты с крупным счетом. С прямыми же конкурентами все сложнее. Ничья в Ростове в комплекте с поражениями от «Краснодара» (еще одно в Кубке) и «Локо» серьезно портят картину. Следующий тест ждет Николича через тур — уже после паузы на матчи сборных на Песчаную приедет «Зенит».

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
5
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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