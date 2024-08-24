У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ
После дерби с «Локомотивом» Марко Николич заявил, что ЦСКА не заслуживал поражения. Сколько таких фраз (иногда меняя слово «поражение» на ничью) мы слышали в прошлом сезоне после очередной потери очков на последних минутах! Николич словно получил в наследство от Владимира Федотова не только состав (с минимальными изменениями) и схему с тремя центральными защитниками, но и нажитые провальными концовками психологические комплексы. После развязок матчей с «Краснодаром» и «Локо» иначе и не скажешь.
Николич, кстати, назвал встречу со своей бывшей командой одной из лучших в нынешнем сезоне. То, что это не просто фраза из набора стандартных ответов на пресс-конференциях, а обоснованное мнение тренера, подтвердил состав на игру с «Акроном». Ее начали те же одиннадцать футболистов, что и неделю назад. Они забрали инициативу, оказывали давление на ворота Волкова, но никак не могли его пробить. При этом нельзя сказать, что вратарь тольяттинцев в первом тайме творил чудеса. Кипер просто делал свою работу даже в ситуации, когда один на один выскакивал Давила. Где Волков был бессилен, так это в эпизоде, когда Обляков перед штрафной одним движением убрал с пути двух оппонентов, но гостей спасла перекладина.
В данном случае армейцам не хватило везения. В других — конкретики в завершении. «Акрон» с большинством атак справлялся, только сам в ответ толком ничего предложить не мог. У впечатлившего на старте новичка РПЛ впереди не получалось ничего. Команда Заура Тедеева в созидании была столь же предсказуема, как проход по центру Беншимола. Можно было отдать мяч партнеру или сыграть похитрее, но форвард катил словно по рельсам и позволил заблокировать свой удар. Забинтованная на какое-то время голова Акинфеева — самое неприятное, что случилось за первые 45 минут в штрафной ЦСКА.
Кроме того, у волжан не работали фланги. Даже традиционно активные Бакаев с Савичевым на поле надолго растворились, тогда как красно-синие еще и прессингом перегрызали массу атак соперника в зародыше. Это, собственно, и принесло результат, когда в центральной зоне жертвой отбора стал Козлов. Круговой переадресовал мяч Облякову, тот — Файзуллаеву, а точку в атаке ударом в касание поставил Мусаев. Для игры же это была запятая, и вскоре последовало уже куражное продолжение. Умная подача Файзуллаева в зону дальней штанги, пас Давилы в касание вдоль ворот на Облякова — легкость и выверенность второй голевой атаки смахивали на футбольный симулятор.
Остальное было делом техники. Или тактики. Даже отдавая на каких-то непродолжительных отрезках мяч сопернику, ЦСКА все контролировал и после отбора мгновенно убегал в быстрые атаки на свободном пространстве. По большому счету довести счет до крупного хозяева могли и должны были гораздо раньше, чем это произошло. А так пришлось ждать пятого в чемпионате результативного стандарта, чтобы убедиться: в подобных ситуациях могут забивать не только Дивеев с Виллианом Рошей, но и Мойзес.
Такие голы — один из промежуточных итогов работы Николича. Плюсик его штабу следует поставить и за это, и за стабильный набор своих очков. Тут ЦСКА работает в режиме безжалостной машины. «Пари НН», «Оренбург» и вот теперь «Акрон» разбиты с крупным счетом. С прямыми же конкурентами все сложнее. Ничья в Ростове в комплекте с поражениями от «Краснодара» (еще одно в Кубке) и «Локо» серьезно портят картину. Следующий тест ждет Николича через тур — уже после паузы на матчи сборных на Песчаную приедет «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
5
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0