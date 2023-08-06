«Динамо» в Питере: дубль неудержимого Тюкавина, трансформация от Лички. Первая победа москвичей на «Газпром Арене»!
За «Динамо» Марцела Лички интересно наблюдать. Команда делает ставку на атакующий футбол, но сама себе привозит голы. На сколько хватит терпения чешского тренера, поощряющего рискованный стиль и требующего от своих игроков розыгрыша мяча накоротке?
Все-таки он теперь не в Оренбурге, а в клубе с историей и амбициями. В предыдущей команде год назад спокойно пережили поражение в Питере — 0:8, в «Динамо» такое не простили бы.
Тем более что на старте сезона до поездки к «Зениту» — ни одной победы. В РПЛ домашнее поражение от «быков» и ничья в Самаре, хотя вели в счете 2:0 и 3:1. Поражение по пенальти от «Пари НН» в Кубке. Есть от чего занервничать?
Личка уверен в себе и продолжает гнуть свою линию. И состав по сравнению с предыдущим матчем не поменялся совершенно (исключение: выход Паршивлюка из-за травмы Дасы). Но остальное все то же самое — активно в атаке, авантюрно в обороне.
По крайне мере так казалось по первому тайму, который бело-голубые выиграли 2:1. И это уже была мини-сенсация. Но как же хорош Тюкавин! Как дезориентировал Эраковича в эпизоде с первым голом, забежав ему за спину. Как оставил в дураках Ренана. Дубль молодого форварда, который в том числе стал плодом смелого стиля Лички.
К слову, чешский тренер высоко ценил Тюкавина еще до прихода в московский клуб. Он поставил нападающего на первое место в опросе по определению лучшего молодого футболиста. Вместе с Владимиром Федотовым (вспоминаем информацию о запросе по Тюкавину от ЦСКА) и Жозепом Клотетом.
Атакующие действия чуть замаскировали проблемы в обороне, но они никуда не делись. В каждом из прошедших матчей бело-голубые привозили голы потерями на своей половине в простых ситуациях. На сей раз подарок сопернику сделал Захарян. Но заменили его не из-за ошибки, а из-за повреждения, и это большая потеря для «Динамо».
Способность наступить на горло своей песне Личка показал уже в начале второго тайма, когда «Зенит» завладел огромным преимуществом — убрал нападающего Смолова в пользу третьего центрального защитника Сазонова. Поиск баланса прямо по ходу встречи.
Если в Самаре тренер явно затянул с заменами, что привело к двум пропущенным голам, то теперь куда оперативнее вмешался в ход встречи. И хотя преимущество оставалось за хозяевами, гости задышали чуть свободнее, а трио в обороне перекрыло все входы и выходы в штрафную, бросаясь под мячи и выигрывая верховую борьбу.
Да, «Зенит» может себе позволить выпустить на замену Вендела и Сергеева, которые соорудили ответный гол. «Динамо» грозило повторение сценария в Самаре — упущенная победа на 90-й минуте. Но тогда никто бы не сказал, что это было незаслуженно, а в Питере бело-голубые смотрелись гораздо цельнее и своей самоотверженной игрой заработали еще один шанс в концовке. Им воспользовался Грулев.
Это первая победа московского клуба на «Газпром Арене» в РПЛ.
Такая важная для динамовцев и для Лички. Который и для своего смелого футбола нашел место, и для осторожной игры на результат, когда этого потребовали обстоятельства. Большой плюс в копилку тренера. И здорово для интриги в нашем чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0