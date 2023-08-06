«Сказал Тюкавину: «Не забивай три гола, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит». Пресс-конференция тренеров

Пресс-конференция тренеров после матча «Зенит» — «Динамо» (2:3).

Марцел Личка: «Эта игра была лучшей по характеру»

Первым на вопросы журналистов ответил динамовец Марцел Личка.

— Сейчас понятно, что у меня эмоции очень приятные, потому что мы в Санкт-Петербурге забили три гола и получилось выиграть. По игре надо сказать, что это был не наш лучший матч. Второй тайм вообще терпели, бегали, старались, но я сказал, что эта игра была лучшей по характеру. Игроки все вместе работали, держали счет 2:1 до конца. В таких встречах нужно выходить из зоны комфорта. Замены нам сегодня помогли. Соперник забил на 90-й минуте, могла повториться история недельной давности, когда мы упустили победу. Но Лаксальт нашел в себе силы, пошел вперед и прострелил, а Грулев замкнул прострел.

— Вы сказали, что во втором тайме вашей команде приходилось много терпеть. С чем это связываете?

— «Зенит» — лучшая команда в России. В России нет другой команды такого уровня. Если я правильно помню, здесь выигрывало «Динамо» в кубке и «Ахмат». А мы сегодня выиграли, забили три гола. Очень сильный соперник, сильные игроки. Перед матчем мы говорили, что, если хотим быть успешными, нужно играть активнее. Не всегда в первом тайме получалось то, что хотели, во втором тайме вообще нет.

Марцел Личка. Фото ФК «Динамо»

— Насколько серьезная травма у Захаряна? И как отразилась его замена на игре?

— Заха упал на землю и почувствовал напряжение, когда нам забили первый гол. Он играл еще 30 минут, но мы боялись, что Арсен может усугубить травму, и решили его заменить. Надеюсь, у него ничего серьезного.

Вышел Макаров, он выполнил мои требования. Не хочу говорить, что футболисты, вышедшие на замену, сыграли на том же уровне, что и основной состав. Они улучшили игру.

— Идут разговоры, что Тюкавиным интересуется «Зенит». Совпадение, что он оформил дубль в Питере?

— Мы работаем в большом футболе, тут всегда будут разговоры и слухи. Я не слушаю, кто и что говорит. Когда будет предложение на столе — это другое. Вчера по дороге в Питер я разговаривал с Тюкой и попросил его забить. Он сказал, что забьет три, но я ответил: «Нет, три не надо, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит». Давай два».

Слухи про Сазонова? То же самое, что и с Захаряном. Его отправляют в разные клубы, постоянно слухи. Саба получил травму, в пятницу приступил к тренировкам с командой. Мы взяли его с собой сначала туристом, готовиться к «Краснодару», но решили выпустить на замену. У «Зенита» вышел Алип, мы решили усилить игру на втором этаже. Понимали, что будет много подач с флангов, и он нам может в этом помочь. То, что будет дальше — увидим. Пока такая ситуация.

Анатолий Тимощук. Фото ФК «Зенит»

Анатолий Тимощук: «Может быть, кто-то очень расслабленно себя чувствовал»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» заменил в матче с «Динамо» дисквалифицированного Сергея Семака.

— К сожалению, старт матча нам не удался, — заметил Тимощук. — Первый тайм практически провалили, что договаривались — ничего не выполнили. В перерыве внесли коррективы, сделали три замены. Второй тайм, думаю, полностью был под нашим контролем как по владению мячом, так и по созданным моментам. К сожалению, допустили ключевые ошибки, которые привели к тому, что не смогли сыграть даже вничью, проиграли. Надеюсь, для нас и для каждого игрока это будет определенный урок и сигнал к тому, что нужно проявить определенную реакцию на происходящее.

— Вы заменили Ренана по итогам первого тайма. Как можно объяснить его ошибки, которые он допустил? Сомневались ли вы в том, стоит ли его менять? Для молодого игрока замена в перерыве — это потрясение.

— Да, к сожалению. Не часто меняют центрального защитника в перерыве, но те ошибки, которые у него сегодня были, толкнули нас к этому решению. Считаю, что оно было совершенно оправданным, потому что Ренан неуверенно себя чувствовал, очень много борьбы проигрывал, поучаствовал в двух пропущенных мячах и допустил там ключевые ошибки. Футболист он молодой, мы на него рассчитываем. Конечно, хочется, чтобы Ренан тоже учился, воспринимал то, что происходит и те подсказки, которые ему даются. Но сегодня так произошло, вместо него вышел Алип. Я считаю, хорошо отыграл, в борьбе и на мяче был хорош, за исключением последнего гола, который мы пропустили.

— В конце первого тайма, когда «Зенит» уступал 1:2, в трансляции было видно, что вы в планшете давали игрокам определенные указания. Можно подробнее, как вы пытались перестроить игру команды во втором тайме и были ли какие-то подсказки удаленно от Сергея Семака?

— Во-первых, мы перешли игру с пятеркой защитников, старались поднять фланги. Понимали, что нам нужно отыгрываться, играть более активно. Вышел Марио Фернандес, добавил чуть движения на этом фланге. Конечно то, что было во втором тайме (и желание футболистов, и стремление вырвать результат и матч) — похвально, но, к сожалению, допустили ошибки. Такое в футболе бывает, невозможно на протяжении всех 90 минут держать концентрацию, а нужно это делать как во втором тайме. Старались внести коррективы, так как было видно, что ребята, может быть, где-то недонастроились, может быть, кто-то очень расслабленно чувствовал себя, старались как-то встряхнуть команду. От Сергея Богдановича могли получить только какое-то сообщение в перерыве, когда находились в раздевалке, и это обсудить с тренерским штабом. Думаю, что те решения, которые были (в том числе и тройная замена в перерыве), как раз были направлены на то, чтобы чуть-чуть видоизменить игру, прибавить в движении, агрессии как в обороне, так и в атаке.

— Вы начали с того, что сказали фразу, которую здесь не так часто доводилось слышать — не выполнили ничего, о чем договаривались за весь первый тайм. Действительно, наверное, так было.

— Многое не выполнили, скажем так.

— Сегодня были проблемы с дисциплиной. Как будете решать это перед следующей игрой и будете ли персонально с кем-то разговаривать? С тем же Ренаном, потому что взрослеть нужно при всем его наборе качеств.

— Сегодня, к сожалению, вырвал очки соперник, поэтому нужно отдать ему должное. Динамовцы всю игру пластались, боролись, бились и кусались, насколько могли. В некоторых эпизодах уже и ходить им было тяжело. Но, к нашему сожалению и их счастью, они смогли взять первую победу у нас на стадионе. Вы знаете, насколько это непросто.

Конечно, у нас после каждого матча проводится углубленный разбор нашего предыдущего матча — теоретическое занятие. Со всеми обсудим и все покажем. Хотя, когда у футболистов спрашиваешь, есть ли какие-то вопросы, их почему-то не возникает. Но если есть у кого-то какие-то недопонимания, наш тренерский штаб в лице главного тренера всегда открыт, мы к этому их призываем — к диалогу, чтобы они делились своими впечатлениями, самочувствием и физическим состоянием.

Думаю, что проигрывать всегда обидно, тем более если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол, что зачастую предсказать исход поединка очень сложно. И сегодня «Динамо» приехало сюда как раз с таким настроем — соперник пока не побеждал при новом тренере, хотел что-то показать, терпел и смог выиграть. Мы, к сожалению, получили удаление нашего одного из ключевых футболистов центра поля, что в дальнейшем заставит нас подумать, поломать голову, как использовать и кого использовать на той позиции вместо Барриоса. Вы видели в прошлом сезоне, когда у него была травма или дисквалификация, было не так просто компенсировать потерю. Футболисты получают свой шанс в каждом матче, и упрекнуть в этом тренерский штаб невозможно. На кубок получают больше возможностей те футболисты, которые не так много играют в сезоне. Прежде всего они должны выходить и показывать тот уровень, который у них есть. Они игроки «Зенита», каждый из них по праву находится в этой команде. Нужно просто отдаваться игре, стремиться, жить на футбольном поле и получать удовольствие от того, что ты делаешь.

— Появление Вендела говорит о том, что после штрафа, который на него наложен, он полностью прощен? Готов ли он сейчас больше чем на 45 минут?

—У нас в любом случае был разговор с командой относительно этой ситуации. Вы прекрасно знаете, что Вендела оштрафовали достаточно сильно. Поэтому я думаю, он все осознал. Он в прессе заявлял о том, что готов помогать команде, состояние его по сегодняшнему матчу вы видели. Он выглядел достаточно хорошо и на мяче, и в созидании, и в желании. Думаю, в ближайшее время он сможет проводить на поле все 90 минут.

«Когда отсутствует главный тренер — ребята это чувствуют»

— Вы всегда эмоционально ведете себя по ходу матча, но сегодня, в роли исполняющего обязанности главного тренера, вы сбросили больше килограммов, чем обычно?

— Надо взвеситься, еще не взвешивался. Я перед игрой взвесился. Конечно, знаю, какой вес. А после игры еще нет. Доеду домой, постараюсь это сделать. Да, непросто руководить командой, потому что в любом случае ответственность и нервная составляющая намного выше. Но во втором тайме не так много нервов было, потому что владели инициативой, за исключением нескольких эпизодов — перекладина со штрафного и последняя минута.

— «Зенит» впервые так неважно стартовал за все годы при вашем тренерском штабе. В чем, на ваш взгляд, ключевая проблема?

— Нужно забивать, реализовывать свои моменты. Сегодня у нас было достаточно подходов, чего нельзя сказать по матчу с «Ростовом». Там не повезло, получили пенальти на 93-й минуте, сегодня не повезло, и получили тоже в концовке. Это настораживает, определенная психологическая составляющая каждого футболиста. С тренерской скамейки тяжело в такой ситуации, когда идет 93-я минута, вносить коррективы. Они должны быть полностью сконцентрированы до финального свистка. Футбол складывается из ошибок - как командных, так и индивидуальных. Поэтому все разбираем, смотрим, пытаемся изменить ситуацию. Что касается начала чемпионата, то обидно, что так стартовали, отрыв после трех туров пять очков — это достаточно много. Но еще длинный путь, еще весь марафон впереди. Надеюсь, нам удастся заменить тех футболистов, которые покинули расположение команды. Ждем возвращения Родригао, уже вернулся Вендел — мы этому рады с игровой точки зрения. Посмотрим, как будет дальше, но в любом случае постараемся прибавлять от матча к матчу. Видно по движению, видно по стремлению и самоотдаче, что сегодня было всё нормально во втором тайме.

— Скажите, пожалуйста, насколько отразилось отсутствие Сергея Богдановича Семака на тренерской скамейке и в раздевалке?

— Думаю, в любом случае, когда отсутствует главный тренер, ребята это чувствуют. Где-то, может быть, не хватало именно тренерских подсказок, эмоционального всплеска. Для нас, конечно, сегодня это был минус. Не буду возвращаться к эпизоду с удалением, для меня это спорный момент, но существуют какие-то правила, о которых не только мы, наверное, но и другие команды не слышали. Сейчас участились такие тренерские удаления, поэтому нужно в них разбираться. Хочется, чтобы нам доносили информацию, почему так происходит. Говорят, что разрешается сейчас бороться — сегодня удаление Барриоса. Где-то специальный наступ, как на Клаудиньо, но нет красной карточки. Хотелось бы разобраться и получить ответы. Думаю, не только мы в этом заинтересованы: и футболисты, и все другие команды.