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Краснодар — Зенит 10 октября 2026: мнение Игоря Корнеева о матче 10 тура РПЛ, Глушенкове и Соболеве

«Глушенков в Европу не рвется. Зачем Головину переходить в «Зенит»?» Корнеев — о матче с «Краснодаром»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков и Игорь Корнеев.
Фото «СЭ», ФК «Зенит»
Бывший спортивный директор питерцев Игорь Корнеев — о матче «Краснодар» — «Зенит».
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Сперцян еще заиграет в Европе. Кордоба не сильнее Тюкавина

— Давайте начнем с хозяев. Травма Кривцова на данном этапе — роковая?

— Потеря Кривцова очень сильно ударила по атакующей мощи и импровизации в игре «быков». Заменить такого исполнителя почти невозможно, так как он делает футбол максимально простым и эффективным для «Краснодара». Это действительно огромная потеря!

— Ожидали, что он так здорово заменит Сперцяна?

— Кривцова мы уже видели, когда он здорово взаимодействовал на поле со Сперцяном. Это два очень сильных футболиста, которые играют в разной манере. Но оба обладают уникальным качеством: они очень легко штампуют голевые ситуации! Поэтому я ожидал от Никиты высокого КПД в плане созидания, когда в отсутствие Эдуарда он получил максимум игрового времени на этой позиции.

— Сперцяна некоторые осуждают за то, что он выбрал деньги...

— Я знаю лично Эдуарда и могу понять ход его мыслей. Это была отличная возможность отблагодарить «Краснодар» большим трансфером.

Кроме того, Сперцян получил шанс уехать в чемпионат, откуда он без проблем отправится в любой европейский клуб, когда сам этого захочет. Конечно, нужно учитывать и финансовый фактор, ему предложили реально большую зарплату. При этом уверен: мы еще увидим его в Европе.

— Кристиан за 7 туров набрал 4 балла по системе «гол плюс пас», но потом, увы, травмировался. Стоит ли бразилец тех 10 миллионов евро, которые за него заплатил «Краснодар»?

— Думаю, трансфер Кристиана оправдает себя, так как он является игроком с сильными индивидуальными качествами. Бразилец прекрасно работает в маленьких пространствах, действует нестандартно, может сам создать гол из ничего. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной.

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— Поняли, зачем «Краснодар» пригласил Уткина и Оздоева? Помогут на длинной дистанции? Или точно не для решения больших задач?

— По Оздоеву — логичное решение. Качественный полузащитник с российским паспортом, прекрасным менталитетом и статистикой, показанной в ПАОК в прошлом сезоне.

Что касается Уткина, то по спортивной части я не понимаю этого трансфера. Однако, зная человеческие качества Галицкого, такие приобретения меня не удивляют. Сергей Николаевич всегда готов дать второй шанс воспитаннику клуба.

— Леонид Слуцкий сказал про Воробьева следующее: «Он не попадает в игру «Краснодара» — ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Есть большие сомнения, что он адаптируется».

— Здесь я согласен со Слуцким. Пока создается впечатление, что футбол «Краснодара» для Воробьева слишком быстрый. Он в него не вписывается. Но у него есть хорошие качества, и он должен сам покопаться в своих настройках. Имею в виду скорость принятия решений. Давайте за ним еще понаблюдаем. Глобальные выводы делать рановато.

— Является ли Кордоба по-прежнему сильнейшим центрфорвардом РПЛ?

— На мой взгляд, Кордоба и Тюкавин — два сильнейших форварда чемпионата. И я не могу поставить Джона выше Константина. Считаю, динамовец превосходит краснодарца в комбинационной игре и игре без мяча.

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболев взялся за голову. Глушенков играет на 50 процентов своего потенциала

— Перейдем к «Зениту». На сколько процентов своих возможностей играет в этом сезоне Глушенков? В чем-то он пока еще «проседает»?

— Глушенков играет на 50 процентов своих возможностей. Он жестко проседает в своей ментальности. Складывается впечатление, что у него не осталось других целей, кроме материальных.

— Вот как?

— Посмотрите, как он иногда выглядит в сборной — это просто тихий ужас! Надеюсь, что он все-таки вернется на свой реальный топовый уровень, радуя всех нас свой прекрасной игрой. Но вот когда это произойдет... Большой вопрос! Да, в этом сезоне он показывает неплохую статистику. Однако Максим может играть гораздо лучше. В разы!

— Значит, не готовы назвать Глушенкова прямо сейчас лучшим игроком РПЛ?

— Повторюсь, по статистике он один из ведущих игроков РПЛ. Но, уверен, это далеко не лучшая версия Глушенкова!

— Кого тогда выделите в РПЛ?

— Тюкавин и Касинтура выглядят сейчас прекрасно.

— Уедет ли Глушенков в Европу? Или ему это не нужно?

— Мне кажется, у него нет амбиций уезжать в Европу. Надеюсь, что в этом вопросе я в итоге ошибусь. Но его большая зарплата в «Зените» не повышает вероятность перехода в европейский клуб.

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— Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ? С чем связываете такой его прорыв?

— В начале сезона подкупает его настрой, самоотдача и реализация голевых моментов. Так что все возможно. Похоже, Соболев взялся за голову. Возможно, работает дополнительно, индивидуально тренируется. Отсюда такой результат.

— Если бы Луис Энрике перешел в «Рому», заиграл бы там?

— Если бы Луис Энрике был мотивирован в каждом матче и на каждой тренировке, то он мог бы выступать в любом европейском клубе. Однако бразилец, увы, нестабилен, не всегда встает, что называется, с правильной ноги. Поэтому я и не уверен, что он заиграл бы в «Роме»

— Вендел еще принесет реальную пользу «Зениту»? Или это, по сути, последний его сезон в Питере?

— Очень надеюсь, что он еще пригодится «Зениту». Это топовый полузащитник, когда физически хорошо готов.

— Нужно ли «Зениту» зимой идти за Головиным?

— Я не вижу ни одного шанса, что Головин рассмотрит переход в «Зенит» этой зимой! У него длительный контракт с «Монако» с большой зарплатой. Он лидер команды. Зачем ему возвращаться в РПЛ сейчас?

— Писали, что Головин просил зарплату чуть ли не пять миллионов евро в год. Должен ли был «Зенит» пойти на такие условия? Не многовато?

— Не думаю, что он поедет в «Зенит» на такую зарплату. Саудиты дадут ему как минимум вдвое больше.

Александр Головин.
Фото Getty Images

— В зимний переход Головина в «Спартак» вы тоже не верите?

— Нет, не верю. Спортивный директор «Спартака» никогда не предложит Головину ту зарплату, о которой вы сказали выше. Да, такую сумму он предложил сейчас Барко. Но только потому, что ему никто не простил бы уход аргентинца!

— С Фелипе Аугусто питерцы совсем не угадали? Не заиграет? 15 миллионов потрачены впустую?

— Нет, не впустую. Это очень качественный нападающий. Но я не понимаю, почему он так сейчас сдал!

— Способен ли Карпукас выиграть конкуренцию у Барриоса уже в этом сезоне?

— У такого Барриоса выиграть конкуренцию не сложно. Думаю, Карпукас вытеснит его из состава, учитывая еще и российский паспорт. При этом с Карпукасом в середине поля «Зенит» теряет в плане креатива.

— Ваш прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»

— 2:1 или 3:2 в пользу «Краснодара».

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Александр Соболев
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Глушенков
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Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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