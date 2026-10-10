«Глушенков в Европу не рвется. Зачем Головину переходить в «Зенит»?» Корнеев — о матче с «Краснодаром»
Сперцян еще заиграет в Европе. Кордоба не сильнее Тюкавина
— Давайте начнем с хозяев. Травма Кривцова на данном этапе — роковая?
— Потеря Кривцова очень сильно ударила по атакующей мощи и импровизации в игре «быков». Заменить такого исполнителя почти невозможно, так как он делает футбол максимально простым и эффективным для «Краснодара». Это действительно огромная потеря!
— Ожидали, что он так здорово заменит Сперцяна?
— Кривцова мы уже видели, когда он здорово взаимодействовал на поле со Сперцяном. Это два очень сильных футболиста, которые играют в разной манере. Но оба обладают уникальным качеством: они очень легко штампуют голевые ситуации! Поэтому я ожидал от Никиты высокого КПД в плане созидания, когда в отсутствие Эдуарда он получил максимум игрового времени на этой позиции.
— Сперцяна некоторые осуждают за то, что он выбрал деньги...
— Я знаю лично Эдуарда и могу понять ход его мыслей. Это была отличная возможность отблагодарить «Краснодар» большим трансфером.
Кроме того, Сперцян получил шанс уехать в чемпионат, откуда он без проблем отправится в любой европейский клуб, когда сам этого захочет. Конечно, нужно учитывать и финансовый фактор, ему предложили реально большую зарплату. При этом уверен: мы еще увидим его в Европе.
— Кристиан за 7 туров набрал 4 балла по системе «гол плюс пас», но потом, увы, травмировался. Стоит ли бразилец тех 10 миллионов евро, которые за него заплатил «Краснодар»?
— Думаю, трансфер Кристиана оправдает себя, так как он является игроком с сильными индивидуальными качествами. Бразилец прекрасно работает в маленьких пространствах, действует нестандартно, может сам создать гол из ничего. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной.
— Поняли, зачем «Краснодар» пригласил Уткина и Оздоева? Помогут на длинной дистанции? Или точно не для решения больших задач?
— По Оздоеву — логичное решение. Качественный полузащитник с российским паспортом, прекрасным менталитетом и статистикой, показанной в ПАОК в прошлом сезоне.
Что касается Уткина, то по спортивной части я не понимаю этого трансфера. Однако, зная человеческие качества Галицкого, такие приобретения меня не удивляют. Сергей Николаевич всегда готов дать второй шанс воспитаннику клуба.
— Леонид Слуцкий сказал про Воробьева следующее: «Он не попадает в игру «Краснодара» — ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Есть большие сомнения, что он адаптируется».
— Здесь я согласен со Слуцким. Пока создается впечатление, что футбол «Краснодара» для Воробьева слишком быстрый. Он в него не вписывается. Но у него есть хорошие качества, и он должен сам покопаться в своих настройках. Имею в виду скорость принятия решений. Давайте за ним еще понаблюдаем. Глобальные выводы делать рановато.
— Является ли Кордоба по-прежнему сильнейшим центрфорвардом РПЛ?
— На мой взгляд, Кордоба и Тюкавин — два сильнейших форварда чемпионата. И я не могу поставить Джона выше Константина. Считаю, динамовец превосходит краснодарца в комбинационной игре и игре без мяча.
Соболев взялся за голову. Глушенков играет на 50 процентов своего потенциала
— Перейдем к «Зениту». На сколько процентов своих возможностей играет в этом сезоне Глушенков? В чем-то он пока еще «проседает»?
— Глушенков играет на 50 процентов своих возможностей. Он жестко проседает в своей ментальности. Складывается впечатление, что у него не осталось других целей, кроме материальных.
— Вот как?
— Посмотрите, как он иногда выглядит в сборной — это просто тихий ужас! Надеюсь, что он все-таки вернется на свой реальный топовый уровень, радуя всех нас свой прекрасной игрой. Но вот когда это произойдет... Большой вопрос! Да, в этом сезоне он показывает неплохую статистику. Однако Максим может играть гораздо лучше. В разы!
— Значит, не готовы назвать Глушенкова прямо сейчас лучшим игроком РПЛ?
— Повторюсь, по статистике он один из ведущих игроков РПЛ. Но, уверен, это далеко не лучшая версия Глушенкова!
— Кого тогда выделите в РПЛ?
— Тюкавин и Касинтура выглядят сейчас прекрасно.
— Уедет ли Глушенков в Европу? Или ему это не нужно?
— Мне кажется, у него нет амбиций уезжать в Европу. Надеюсь, что в этом вопросе я в итоге ошибусь. Но его большая зарплата в «Зените» не повышает вероятность перехода в европейский клуб.
— Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ? С чем связываете такой его прорыв?
— В начале сезона подкупает его настрой, самоотдача и реализация голевых моментов. Так что все возможно. Похоже, Соболев взялся за голову. Возможно, работает дополнительно, индивидуально тренируется. Отсюда такой результат.
— Если бы Луис Энрике перешел в «Рому», заиграл бы там?
— Если бы Луис Энрике был мотивирован в каждом матче и на каждой тренировке, то он мог бы выступать в любом европейском клубе. Однако бразилец, увы, нестабилен, не всегда встает, что называется, с правильной ноги. Поэтому я и не уверен, что он заиграл бы в «Роме»
— Вендел еще принесет реальную пользу «Зениту»? Или это, по сути, последний его сезон в Питере?
— Очень надеюсь, что он еще пригодится «Зениту». Это топовый полузащитник, когда физически хорошо готов.
— Нужно ли «Зениту» зимой идти за Головиным?
— Я не вижу ни одного шанса, что Головин рассмотрит переход в «Зенит» этой зимой! У него длительный контракт с «Монако» с большой зарплатой. Он лидер команды. Зачем ему возвращаться в РПЛ сейчас?
— Писали, что Головин просил зарплату чуть ли не пять миллионов евро в год. Должен ли был «Зенит» пойти на такие условия? Не многовато?
— Не думаю, что он поедет в «Зенит» на такую зарплату. Саудиты дадут ему как минимум вдвое больше.
— В зимний переход Головина в «Спартак» вы тоже не верите?
— Нет, не верю. Спортивный директор «Спартака» никогда не предложит Головину ту зарплату, о которой вы сказали выше. Да, такую сумму он предложил сейчас Барко. Но только потому, что ему никто не простил бы уход аргентинца!
— С Фелипе Аугусто питерцы совсем не угадали? Не заиграет? 15 миллионов потрачены впустую?
— Нет, не впустую. Это очень качественный нападающий. Но я не понимаю, почему он так сейчас сдал!
— Способен ли Карпукас выиграть конкуренцию у Барриоса уже в этом сезоне?
— У такого Барриоса выиграть конкуренцию не сложно. Думаю, Карпукас вытеснит его из состава, учитывая еще и российский паспорт. При этом с Карпукасом в середине поля «Зенит» теряет в плане креатива.
— Ваш прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»
— 2:1 или 3:2 в пользу «Краснодара».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
10
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
11
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1