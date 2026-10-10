«Глушенков в Европу не рвется. Зачем Головину переходить в «Зенит»?» Корнеев — о матче с «Краснодаром»

Бывший спортивный директор питерцев Игорь Корнеев — о матче «Краснодар» — «Зенит».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Сперцян еще заиграет в Европе. Кордоба не сильнее Тюкавина

— Давайте начнем с хозяев. Травма Кривцова на данном этапе — роковая?

— Потеря Кривцова очень сильно ударила по атакующей мощи и импровизации в игре «быков». Заменить такого исполнителя почти невозможно, так как он делает футбол максимально простым и эффективным для «Краснодара». Это действительно огромная потеря!

— Ожидали, что он так здорово заменит Сперцяна?

— Кривцова мы уже видели, когда он здорово взаимодействовал на поле со Сперцяном. Это два очень сильных футболиста, которые играют в разной манере. Но оба обладают уникальным качеством: они очень легко штампуют голевые ситуации! Поэтому я ожидал от Никиты высокого КПД в плане созидания, когда в отсутствие Эдуарда он получил максимум игрового времени на этой позиции.

— Сперцяна некоторые осуждают за то, что он выбрал деньги...

— Я знаю лично Эдуарда и могу понять ход его мыслей. Это была отличная возможность отблагодарить «Краснодар» большим трансфером.

Кроме того, Сперцян получил шанс уехать в чемпионат, откуда он без проблем отправится в любой европейский клуб, когда сам этого захочет. Конечно, нужно учитывать и финансовый фактор, ему предложили реально большую зарплату. При этом уверен: мы еще увидим его в Европе.

— Кристиан за 7 туров набрал 4 балла по системе «гол плюс пас», но потом, увы, травмировался. Стоит ли бразилец тех 10 миллионов евро, которые за него заплатил «Краснодар»?

— Думаю, трансфер Кристиана оправдает себя, так как он является игроком с сильными индивидуальными качествами. Бразилец прекрасно работает в маленьких пространствах, действует нестандартно, может сам создать гол из ничего. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной.

— Поняли, зачем «Краснодар» пригласил Уткина и Оздоева? Помогут на длинной дистанции? Или точно не для решения больших задач?

— По Оздоеву — логичное решение. Качественный полузащитник с российским паспортом, прекрасным менталитетом и статистикой, показанной в ПАОК в прошлом сезоне.

Что касается Уткина, то по спортивной части я не понимаю этого трансфера. Однако, зная человеческие качества Галицкого, такие приобретения меня не удивляют. Сергей Николаевич всегда готов дать второй шанс воспитаннику клуба.

— Леонид Слуцкий сказал про Воробьева следующее: «Он не попадает в игру «Краснодара» — ни в темп, ни в ритм, ни в эпизод. Есть большие сомнения, что он адаптируется».

— Здесь я согласен со Слуцким. Пока создается впечатление, что футбол «Краснодара» для Воробьева слишком быстрый. Он в него не вписывается. Но у него есть хорошие качества, и он должен сам покопаться в своих настройках. Имею в виду скорость принятия решений. Давайте за ним еще понаблюдаем. Глобальные выводы делать рановато.

— Является ли Кордоба по-прежнему сильнейшим центрфорвардом РПЛ?

— На мой взгляд, Кордоба и Тюкавин — два сильнейших форварда чемпионата. И я не могу поставить Джона выше Константина. Считаю, динамовец превосходит краснодарца в комбинационной игре и игре без мяча.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболев взялся за голову. Глушенков играет на 50 процентов своего потенциала

— Перейдем к «Зениту». На сколько процентов своих возможностей играет в этом сезоне Глушенков? В чем-то он пока еще «проседает»?

— Глушенков играет на 50 процентов своих возможностей. Он жестко проседает в своей ментальности. Складывается впечатление, что у него не осталось других целей, кроме материальных.

— Вот как?

— Посмотрите, как он иногда выглядит в сборной — это просто тихий ужас! Надеюсь, что он все-таки вернется на свой реальный топовый уровень, радуя всех нас свой прекрасной игрой. Но вот когда это произойдет... Большой вопрос! Да, в этом сезоне он показывает неплохую статистику. Однако Максим может играть гораздо лучше. В разы!

— Значит, не готовы назвать Глушенкова прямо сейчас лучшим игроком РПЛ?

— Повторюсь, по статистике он один из ведущих игроков РПЛ. Но, уверен, это далеко не лучшая версия Глушенкова!

— Кого тогда выделите в РПЛ?

— Тюкавин и Касинтура выглядят сейчас прекрасно.

— Уедет ли Глушенков в Европу? Или ему это не нужно?

— Мне кажется, у него нет амбиций уезжать в Европу. Надеюсь, что в этом вопросе я в итоге ошибусь. Но его большая зарплата в «Зените» не повышает вероятность перехода в европейский клуб.

— Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ? С чем связываете такой его прорыв?

— В начале сезона подкупает его настрой, самоотдача и реализация голевых моментов. Так что все возможно. Похоже, Соболев взялся за голову. Возможно, работает дополнительно, индивидуально тренируется. Отсюда такой результат.

— Если бы Луис Энрике перешел в «Рому», заиграл бы там?

— Если бы Луис Энрике был мотивирован в каждом матче и на каждой тренировке, то он мог бы выступать в любом европейском клубе. Однако бразилец, увы, нестабилен, не всегда встает, что называется, с правильной ноги. Поэтому я и не уверен, что он заиграл бы в «Роме»

— Вендел еще принесет реальную пользу «Зениту»? Или это, по сути, последний его сезон в Питере?

— Очень надеюсь, что он еще пригодится «Зениту». Это топовый полузащитник, когда физически хорошо готов.

— Нужно ли «Зениту» зимой идти за Головиным?

— Я не вижу ни одного шанса, что Головин рассмотрит переход в «Зенит» этой зимой! У него длительный контракт с «Монако» с большой зарплатой. Он лидер команды. Зачем ему возвращаться в РПЛ сейчас?

— Писали, что Головин просил зарплату чуть ли не пять миллионов евро в год. Должен ли был «Зенит» пойти на такие условия? Не многовато?

— Не думаю, что он поедет в «Зенит» на такую зарплату. Саудиты дадут ему как минимум вдвое больше.

Александр Головин. Фото Getty Images

— В зимний переход Головина в «Спартак» вы тоже не верите?

— Нет, не верю. Спортивный директор «Спартака» никогда не предложит Головину ту зарплату, о которой вы сказали выше. Да, такую сумму он предложил сейчас Барко. Но только потому, что ему никто не простил бы уход аргентинца!

— С Фелипе Аугусто питерцы совсем не угадали? Не заиграет? 15 миллионов потрачены впустую?

— Нет, не впустую. Это очень качественный нападающий. Но я не понимаю, почему он так сейчас сдал!

— Способен ли Карпукас выиграть конкуренцию у Барриоса уже в этом сезоне?

— У такого Барриоса выиграть конкуренцию не сложно. Думаю, Карпукас вытеснит его из состава, учитывая еще и российский паспорт. При этом с Карпукасом в середине поля «Зенит» теряет в плане креатива.

— Ваш прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»

— 2:1 или 3:2 в пользу «Краснодара».