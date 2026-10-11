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«Вся страна видела, что на Глушенкове был пенальти». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов — о главном матче осени в РПЛ.
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:3
Зенит

— Получил настоящее удовольствие от такого футбола. Отличный матч! Закономерная, заслуженная победа «Зенита». Питерцы гораздо больше создали в атаке. Мастерство гостей оказалось выше.

Как же был хорош Глушенков! Он показал, что достоин приглашения в европейский клуб. С такой игрой точно будет востребован в Европе.

Перед матчем прочитал в «СЭ» интервью Игоря Корнеева, который сказал, что нередко Максим играет на 50 процентов своих реальных возможностей. Так вот против «Краснодара» он показал 90 процентов своего потенциала. Может еще немного прибавить.

Но все равно — как он бежал, как менял направление атак, как работал с мячом, как был вовлечен в игру! И все время мыслил на поле, пытался что-то придумать, обострить. Когда он заряжен, правильно настроен, равных в РПЛ ему нет.

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Молодец! Оформил дубль. Правда, считаю, что в эпизоде со вторым голом Агкацев немного запоздал с прыжком, что, конечно, не умаляет заслуги Глушенкова.

А ведь он еще и пенальти заработал. Убежден, что Танашев должен был назначать 11-метровый в ворота «Краснодара». Вся страна видела, что это пенальти, но рефери почему-то рассудил по-своему. Ну очевидно же, что Дуглас Аугусто сфолил на питерце. Тот прокинул мяч, вырывался на ударную позицию, а краснодарец его остановил, сбил! Повторы же все показали. Видеоарбитры не зря пригласили Танашева к монитору.

Вообще южане играли грубо. Это еще хорошо, что видеоарбитры подстраховали Танашева, который сначала пропустил явный фол Тормены на Соболеве. Откровенный же удар сзади шипами по ноге! Александру еще повезло. Он мог получить серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия!

Обращаюсь к футболистам. Ребята, уважайте друг друга! Вы же все едите один хлеб. Ну зачем же так бить сзади?! Должна же быть профессиональная этика.

А был еще эпизод, когда Жубал шипами попал по колену Луиса Энрике... Танашев вообще этот момент пропустил, никак не отреагировал. Ему пока, увы, не хватает опыта.

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Меня потряс еще один момент. Угловой в пользу «Зенита». Мяч еще не в игре, а Пальцев просто заваливает в своей вратарской Нино. Ну это же неспортивное поведение! Свисток судьи промолчал.

А как Оласа все время провоцировал? Вы поднимите статистику. Хозяева сфолили в два раза больше, чем гости. Почему? Да они просто не успевали за питерцами! Нет командной скорости. Довольно медленные центральные защитники.

В середине поля, конечно, сказывается потеря Кривцова. Мало проникающих передач. Пожалуй, острота исходила только от Дугласа Аугусто. Именно он здорово вывел Уткина на удар, с которым справился Адамов. Однако первым на добивании оказался Батчи.

Соболев, безусловно, может занести себе этот матч в актив. Был очень полезен. Какой КПД! Раньше мы называли его зависимым форвардом. Про него нередко говорили: остался на голодном пайке, так как его не снабжали передачами. Но как Александр преобразился в этом сезоне! Двигается по всему фронту атаки, влево, вправо — в поисках мяча, ведет борьбу. Отдал предголевой пас в первой результативной атаке сине-бело-голубых. Сам забил.

Отличная игра Педро. Разгонял атаки, на скорости уходил от соперников.

Порадовал Дуглас Сантос. Бразилец вернулся из расположения сборной, но совсем не выглядел уставшим. Напротив, подключался вперед, отдал голевой пас Глушенкову.

Видно, что от матча к матчу прибавляет Карпукас. Хорошо вошел в игру Андраде. Семак правильно поступил, выпустив третьего центрального защитника. Надо было сдерживать Кордобу.

Очень важная стратегическая победа команды Семака. «Зенит» догнал «Краснодар» по очкам. Питерцы заслуживают за этот матч пятерку с плюсом!

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ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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