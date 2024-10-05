«Зенит» взломал «Оренбург» и вернулся на первое место. Москвичев спас гостей от разгрома

Уверенная победа по игре, но не по счету.

Как же здорово начинался чемпионат для «Оренбурга». Уверенная победа над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре шокировала многих, а дальше — беспросветная тьма. Давид Деограсия полностью потерял контроль над ситуацией. Когда клуб не может выиграть девять матчей в РПЛ и пять раз подряд проигрывает в Кубке, отставка главного тренера становится неизбежной. И она произошла незадолго до игры с «Зенитом», 3 октября.

Команду в Петербург привез старший тренер Ильшат Айткулов, и от него не ждали никаких чудес. А что он мог успеть поправить за совсем короткий промежуток времени?

Сине-бело-голубые же после поражения от «Краснодара» (0:2) были полны мотивации вернуться на первую строчку.

Составы

Петербургский коллектив оделся в схему 4-3-3 с Кассьеррой на острие. Справа в атаке вышел Лусиано, слева — Мостовой, а отличившийся забитым мячом в Кубке с «Акроном» (5:1) Соболев остался в запасе. Снова Семак отказался от «трех башен» впереди.

Еще одно интересное решение от Сергея Богдановича — второй тур подряд в старте на правом фланге защиты вместо Караваева появился Мантуан, для которого эта позиция не профильная. Про лимит также нельзя забывать, видимо, поэтому тренер предпочел в центре обороны Алипа, а не Эраковича.

У «Оренбурга» с первых минут играли сразу несколько воспитанников «Зенита» и тех, кто еще совсем недавно находился в составе основной команды: Москвичев, Касимов, Михайлов, Коваленко. И не было сомнений, что каждый из них хотел проявить себя по максимуму. В поединках против бывших очень часто открывается второе дыхание.

Большое преимущество «Зенита» и сейвы Москвичева

С первых минут «Зенит», как и ожидалось, начал действовать по-хозяйски. Правда, моменты поначалу если и возникали, то не особо опасные. Мостовой и Мантуан регулярно прорывались по флангам, но не хватало последней передачи.

«Оренбург» сразу же прижался к своим воротам и убегал в редкие контратаки. Показатель низкой активности гостей на чужой половине поля — регулярные выходы Латышонка ближе к центральной линии. Оттуда Евгений подсказывал своим защитникам и следил за розыгрышем мяча.

К середине первого тайма преимущество сине-бело-голубых стало совсем большим — в игру пришлось вступать Москвичеву. Богдан сделал несколько эффектных сейвов после ударов Лусиано, Кассьерры и Мантуана, чем заслужил аплодисменты зрителей на «Газпром Арене».

«Оренбург», хоть и изредка переходил центральную линию, все же успел несколько раз огрызнуться. На 29-й минуте Рыбчинский покатил на Горбани, а тот развернулся и с близкого расстояния пробил по воротам — Латышонок сложился и отразил. Был и момент, когда Барриосу пришлось в своей излюбленной манере броситься под удар. Как минимум один раз за несколько матчей колумбиец исполняет этот спасительный трюк.

«Зенит» не смог конвертировать преимущество в голы во многом благодаря Москвичеву. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Появление Ерохина и заработанный пенальти

Семак был вынужден вносить корректировки. И из раздевалки невская команда вышла в ином составе. На поле появились Ерохин и Педро, ушли Мостовой и Клаудиньо. Мысль была понятна — добавить в штрафную гостей еще одного высокорослого игрока и освежить левый фланг.

Александр начал приносить пользу сразу же. Сначала его удар с близкого расстояния отразил Москвичев, а затем в другой атаке на пути встал защитник «Оренбурга».

Преимущество сине-бело-голубых росло, и один из следующих подходов превратился в 11-метровый — после просмотра ВАР главный арбитр встречи Роман Сафьян указал на точку. А Мантуан уверенно развел по углам мяч и Москвичева.

Дело осталось за малым — довести до победы. «Зенит» нанес 19 ударов по воротам, 11 из них — в створ. От разгрома «Оренбург» спасла только уверенная игра голкипера, который буквально примагничивал мяч к своим перчаткам.

Сине-бело-голубые одержали уверенную победу по игре, но скромную по счету и вернулись на первое место в таблице. Теперь им можно спокойно следить за играми главных конкурентов — «Краснодара» и «Локомотива», а затем готовиться к возобновлению чемпионата после международной паузы.