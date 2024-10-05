«Зенит» взломал «Оренбург» и вернулся на первое место. Москвичев спас гостей от разгрома
Как же здорово начинался чемпионат для «Оренбурга». Уверенная победа над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре шокировала многих, а дальше — беспросветная тьма. Давид Деограсия полностью потерял контроль над ситуацией. Когда клуб не может выиграть девять матчей в РПЛ и пять раз подряд проигрывает в Кубке, отставка главного тренера становится неизбежной. И она произошла незадолго до игры с «Зенитом», 3 октября.
Команду в Петербург привез старший тренер Ильшат Айткулов, и от него не ждали никаких чудес. А что он мог успеть поправить за совсем короткий промежуток времени?
Сине-бело-голубые же после поражения от «Краснодара» (0:2) были полны мотивации вернуться на первую строчку.
Составы
Петербургский коллектив оделся в схему 4-3-3 с Кассьеррой на острие. Справа в атаке вышел Лусиано, слева — Мостовой, а отличившийся забитым мячом в Кубке с «Акроном» (5:1) Соболев остался в запасе. Снова Семак отказался от «трех башен» впереди.
Еще одно интересное решение от Сергея Богдановича — второй тур подряд в старте на правом фланге защиты вместо Караваева появился Мантуан, для которого эта позиция не профильная. Про лимит также нельзя забывать, видимо, поэтому тренер предпочел в центре обороны Алипа, а не Эраковича.
У «Оренбурга» с первых минут играли сразу несколько воспитанников «Зенита» и тех, кто еще совсем недавно находился в составе основной команды: Москвичев, Касимов, Михайлов, Коваленко. И не было сомнений, что каждый из них хотел проявить себя по максимуму. В поединках против бывших очень часто открывается второе дыхание.
Большое преимущество «Зенита» и сейвы Москвичева
С первых минут «Зенит», как и ожидалось, начал действовать по-хозяйски. Правда, моменты поначалу если и возникали, то не особо опасные. Мостовой и Мантуан регулярно прорывались по флангам, но не хватало последней передачи.
«Оренбург» сразу же прижался к своим воротам и убегал в редкие контратаки. Показатель низкой активности гостей на чужой половине поля — регулярные выходы Латышонка ближе к центральной линии. Оттуда Евгений подсказывал своим защитникам и следил за розыгрышем мяча.
К середине первого тайма преимущество сине-бело-голубых стало совсем большим — в игру пришлось вступать Москвичеву. Богдан сделал несколько эффектных сейвов после ударов Лусиано, Кассьерры и Мантуана, чем заслужил аплодисменты зрителей на «Газпром Арене».
«Оренбург», хоть и изредка переходил центральную линию, все же успел несколько раз огрызнуться. На 29-й минуте Рыбчинский покатил на Горбани, а тот развернулся и с близкого расстояния пробил по воротам — Латышонок сложился и отразил. Был и момент, когда Барриосу пришлось в своей излюбленной манере броситься под удар. Как минимум один раз за несколько матчей колумбиец исполняет этот спасительный трюк.
«Зенит» не смог конвертировать преимущество в голы во многом благодаря Москвичеву. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.
Появление Ерохина и заработанный пенальти
Семак был вынужден вносить корректировки. И из раздевалки невская команда вышла в ином составе. На поле появились Ерохин и Педро, ушли Мостовой и Клаудиньо. Мысль была понятна — добавить в штрафную гостей еще одного высокорослого игрока и освежить левый фланг.
Александр начал приносить пользу сразу же. Сначала его удар с близкого расстояния отразил Москвичев, а затем в другой атаке на пути встал защитник «Оренбурга».
Преимущество сине-бело-голубых росло, и один из следующих подходов превратился в 11-метровый — после просмотра ВАР главный арбитр встречи Роман Сафьян указал на точку. А Мантуан уверенно развел по углам мяч и Москвичева.
Дело осталось за малым — довести до победы. «Зенит» нанес 19 ударов по воротам, 11 из них — в створ. От разгрома «Оренбург» спасла только уверенная игра голкипера, который буквально примагничивал мяч к своим перчаткам.
Сине-бело-голубые одержали уверенную победу по игре, но скромную по счету и вернулись на первое место в таблице. Теперь им можно спокойно следить за играми главных конкурентов — «Краснодара» и «Локомотива», а затем готовиться к возобновлению чемпионата после международной паузы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1