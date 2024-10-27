Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»
Без Глушенкова, но с Тикнизяном
В 2000-е и в начале 2010-х матчи «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге регулярно заканчивались вничью 1:1, а в последние годы их игры превратились в аттракцион: то 5:3, то 6:1, то 5:0. Дважды при Сергее Семаке сине-бело-голубые обеспечивали себе золотые медали после встреч с железнодорожниками.
Но времена имеют свойство меняться, и прошлый сезон сильно отличался от остальных: невская команда дважды за чемпионат уступила «Локомотиву», и те осечки стоили гегемону дорого — без них развязка сезона была бы спокойнее.
Впрочем, главное действующее лицо тех побед Максим Глушенков теперь играет за «Зенит», хотя из-за травмы в воскресном матче он и не участвовал. Зато в основе вышел тот, кто в обеих играх прошлого сезон забил по мячу — Наир Тикнизян, который зимой был очень близок к переезду в Санкт-Петербург, но трансфер сорвался.
Дуглас: впервые с паспортом РФ
Состав «Локо» выглядел ожидаемо. Да, фамилию Севикяна в стартовом составе видеть непривычно, но хавбек сборной Армении прилично играет осенью и заслужил выйти с первых минут, тем более что Самошников был дисквалифицирован.
Да и Сергей Семак обошелся без сюрпризов. Болельщики уже привыкли к Мантуану на правом фланге обороны и Мостовому на левом крыле атаки. Дуглас Сантос впервые вышел на поле в статусе гражданина Российской Федерации, но пока он остается легионером. «Зенит» в понедельник сообщал, что Дуглас «перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА».
Осторожный первый тайм
«Локо» после сенсационного поражения от «Химок» вылетел из лидирующего дуэта, а по ходу воскресенья к красно-зеленым вплотную подобралось «Динамо». Это означало, что команде Михаила Галактионова обязательно надо было набирать очки в Санкт-Петербурге.
Но и «Зенит» не собирался отпускать далеко «Краснодар», который свой матч проведет в понедельник. Поэтому и стартовали сине-бело-голубые активно: уже на 9-й минуте Мостовой ворвался в штрафную, но не придумал ничего лучше, чем пробить в Лантратова.
Мостовой вообще очень бодро провел стартовые минуты, но много делал невпопад. По итогам первого тайма он вообще казался одним из главных кандидатов на замену, но остался — и не зря.
А еще в первом тайме забить мог «Локомотив». Гости достаточно пассивно провели больше получаса игры, но перед перерывом ожили: самый жирный момент получил Монтес — мексиканец чудом не попал в ворота после подачи углового Батраковым.
Судьбоносный выход Пиняева
Второй тайм получился намного более зрелищным. Уже на 49-й минуте Эдгар Севикян в фирменном стиле срезал угол и мощно пробил по воротам — Латышонок с трудом сложился, чтобы отразить мяч. «Локо» вообще из раздевалки вышел совершенно другим и с явным желанием забить. Но оно оказалось слишком сильным: на 51-й минуте красно-зеленые зевнули контратаку, которую раскрутили Вендел и Клаудиньо, а замкнул Мостовой.
«Зенит» и дальше продолжал давить, а нервы футболистов не выдерживали. В матче хватало стыков, ударов по ногам, фолов и перепалок. После одной из стычек Батраков с Венделом получили по желтой карточке от Сергея Карасева.
«Локо» вернулся в игру благодаря заменам: в середине второго тайма на поле вышли Сулейманов с Пиняевым, и Сергей в первой же атаке спродюсировал гол: его передачей воспользовался Батраков, который необычным ударом сравнял счет и вышел в лучшие бомбардиры РПЛ.
Событийная концовка
На финише матча игра раскрылась. Соболев вышел на поле и попытался забить через себя — мимо. Нино отправился в атаку и тоже чуть не вывел «Зенит» вперед, да еще и получил болезненный удар. А на 87-й минуте чрезвычайно опасную контратаку должен был завершать Сулейманов, но промазал и жутко расстроился.
На исходе основного времени матча еще ближе к голу подобрались хозяева: Артур влетел в штрафную, но замешкался и загубил момент, так как мяч был под нерабочей правой.
Эндшпиль встречи включил в себя еще больше событий. Мантуан схлестнулся с Бариновым, и их стычка едва не переросла в драку; Батраков получил травму и не смог самостоятельно покинуть газон; Артура заменили на Ерохина, хотя бразилец сам вышел на поле по ходу второго тайма.
А голов зрители больше не увидели, и оба противника явно этим недовольны. Ничья — в пользу лидирующего в РПЛ «Краснодара».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2