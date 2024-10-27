Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Карпукас («Локомотив») и Вендел («Зенит») в матче 13-го тура РПЛ 27 октября 2024 года.
Фото ФК «Локомотив»
Чрезвычайно нервный матч тура завершился ничьей.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Локомотив

Без Глушенкова, но с Тикнизяном

В 2000-е и в начале 2010-х матчи «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге регулярно заканчивались вничью 1:1, а в последние годы их игры превратились в аттракцион: то 5:3, то 6:1, то 5:0. Дважды при Сергее Семаке сине-бело-голубые обеспечивали себе золотые медали после встреч с железнодорожниками.

Лусиано Гонду&nbsp;&mdash; Алексей Батраков. «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Но времена имеют свойство меняться, и прошлый сезон сильно отличался от остальных: невская команда дважды за чемпионат уступила «Локомотиву», и те осечки стоили гегемону дорого — без них развязка сезона была бы спокойнее.

Впрочем, главное действующее лицо тех побед Максим Глушенков теперь играет за «Зенит», хотя из-за травмы в воскресном матче он и не участвовал. Зато в основе вышел тот, кто в обеих играх прошлого сезон забил по мячу — Наир Тикнизян, который зимой был очень близок к переезду в Санкт-Петербург, но трансфер сорвался.

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дуглас: впервые с паспортом РФ

Состав «Локо» выглядел ожидаемо. Да, фамилию Севикяна в стартовом составе видеть непривычно, но хавбек сборной Армении прилично играет осенью и заслужил выйти с первых минут, тем более что Самошников был дисквалифицирован.

Да и Сергей Семак обошелся без сюрпризов. Болельщики уже привыкли к Мантуану на правом фланге обороны и Мостовому на левом крыле атаки. Дуглас Сантос впервые вышел на поле в статусе гражданина Российской Федерации, но пока он остается легионером. «Зенит» в понедельник сообщал, что Дуглас «перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА».

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Дуглас Сантос. И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

Осторожный первый тайм

«Локо» после сенсационного поражения от «Химок» вылетел из лидирующего дуэта, а по ходу воскресенья к красно-зеленым вплотную подобралось «Динамо». Это означало, что команде Михаила Галактионова обязательно надо было набирать очки в Санкт-Петербурге.

Но и «Зенит» не собирался отпускать далеко «Краснодар», который свой матч проведет в понедельник. Поэтому и стартовали сине-бело-голубые активно: уже на 9-й минуте Мостовой ворвался в штрафную, но не придумал ничего лучше, чем пробить в Лантратова.

Мостовой вообще очень бодро провел стартовые минуты, но много делал невпопад. По итогам первого тайма он вообще казался одним из главных кандидатов на замену, но остался — и не зря.

А еще в первом тайме забить мог «Локомотив». Гости достаточно пассивно провели больше получаса игры, но перед перерывом ожили: самый жирный момент получил Монтес — мексиканец чудом не попал в ворота после подачи углового Батраковым.

Судьбоносный выход Пиняева

Второй тайм получился намного более зрелищным. Уже на 49-й минуте Эдгар Севикян в фирменном стиле срезал угол и мощно пробил по воротам — Латышонок с трудом сложился, чтобы отразить мяч. «Локо» вообще из раздевалки вышел совершенно другим и с явным желанием забить. Но оно оказалось слишком сильным: на 51-й минуте красно-зеленые зевнули контратаку, которую раскрутили Вендел и Клаудиньо, а замкнул Мостовой.

«Зенит» и дальше продолжал давить, а нервы футболистов не выдерживали. В матче хватало стыков, ударов по ногам, фолов и перепалок. После одной из стычек Батраков с Венделом получили по желтой карточке от Сергея Карасева.

«Локо» вернулся в игру благодаря заменам: в середине второго тайма на поле вышли Сулейманов с Пиняевым, и Сергей в первой же атаке спродюсировал гол: его передачей воспользовался Батраков, который необычным ударом сравнял счет и вышел в лучшие бомбардиры РПЛ.

Событийная концовка

На финише матча игра раскрылась. Соболев вышел на поле и попытался забить через себя — мимо. Нино отправился в атаку и тоже чуть не вывел «Зенит» вперед, да еще и получил болезненный удар. А на 87-й минуте чрезвычайно опасную контратаку должен был завершать Сулейманов, но промазал и жутко расстроился.

На исходе основного времени матча еще ближе к голу подобрались хозяева: Артур влетел в штрафную, но замешкался и загубил момент, так как мяч был под нерабочей правой.

Эндшпиль встречи включил в себя еще больше событий. Мантуан схлестнулся с Бариновым, и их стычка едва не переросла в драку; Батраков получил травму и не смог самостоятельно покинуть газон; Артура заменили на Ерохина, хотя бразилец сам вышел на поле по ходу второго тайма.

А голов зрители больше не увидели, и оба противника явно этим недовольны. Ничья — в пользу лидирующего в РПЛ «Краснодара».

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Читайте также
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Семак о судействе в матче с «Локомотивом»: «Бесполезно говорить об этом и не хочется»
Семак: «Караваев готов, но на сегодняшний день Мантуан хорошо выглядит на этой позиции»
Семак — о Соболеве: «Расстройство вызывают не конкретные игроки, а результаты команды»
Галактионов: «Самошников набрал очень хорошую форму»
Семак объяснил обратную замену форварда Артура в матче с «Локомотивом»
Мостовой: «Считаю, что «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» продолжило день открытых дверей: 4:3 в Химках после 6:3 в Самаре. Личка ставит на веселье
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости