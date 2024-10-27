Чрезвычайно нервный матч тура завершился ничьей.

Без Глушенкова, но с Тикнизяном

В 2000-е и в начале 2010-х матчи «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге регулярно заканчивались вничью 1:1, а в последние годы их игры превратились в аттракцион: то 5:3, то 6:1, то 5:0. Дважды при Сергее Семаке сине-бело-голубые обеспечивали себе золотые медали после встреч с железнодорожниками.

Но времена имеют свойство меняться, и прошлый сезон сильно отличался от остальных: невская команда дважды за чемпионат уступила «Локомотиву», и те осечки стоили гегемону дорого — без них развязка сезона была бы спокойнее.

Впрочем, главное действующее лицо тех побед Максим Глушенков теперь играет за «Зенит», хотя из-за травмы в воскресном матче он и не участвовал. Зато в основе вышел тот, кто в обеих играх прошлого сезон забил по мячу — Наир Тикнизян, который зимой был очень близок к переезду в Санкт-Петербург, но трансфер сорвался.

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дуглас: впервые с паспортом РФ

Состав «Локо» выглядел ожидаемо. Да, фамилию Севикяна в стартовом составе видеть непривычно, но хавбек сборной Армении прилично играет осенью и заслужил выйти с первых минут, тем более что Самошников был дисквалифицирован.

Да и Сергей Семак обошелся без сюрпризов. Болельщики уже привыкли к Мантуану на правом фланге обороны и Мостовому на левом крыле атаки. Дуглас Сантос впервые вышел на поле в статусе гражданина Российской Федерации, но пока он остается легионером. «Зенит» в понедельник сообщал, что Дуглас «перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА».

Осторожный первый тайм

«Локо» после сенсационного поражения от «Химок» вылетел из лидирующего дуэта, а по ходу воскресенья к красно-зеленым вплотную подобралось «Динамо». Это означало, что команде Михаила Галактионова обязательно надо было набирать очки в Санкт-Петербурге.

Но и «Зенит» не собирался отпускать далеко «Краснодар», который свой матч проведет в понедельник. Поэтому и стартовали сине-бело-голубые активно: уже на 9-й минуте Мостовой ворвался в штрафную, но не придумал ничего лучше, чем пробить в Лантратова.

Мостовой вообще очень бодро провел стартовые минуты, но много делал невпопад. По итогам первого тайма он вообще казался одним из главных кандидатов на замену, но остался — и не зря.

А еще в первом тайме забить мог «Локомотив». Гости достаточно пассивно провели больше получаса игры, но перед перерывом ожили: самый жирный момент получил Монтес — мексиканец чудом не попал в ворота после подачи углового Батраковым.

Судьбоносный выход Пиняева

Второй тайм получился намного более зрелищным. Уже на 49-й минуте Эдгар Севикян в фирменном стиле срезал угол и мощно пробил по воротам — Латышонок с трудом сложился, чтобы отразить мяч. «Локо» вообще из раздевалки вышел совершенно другим и с явным желанием забить. Но оно оказалось слишком сильным: на 51-й минуте красно-зеленые зевнули контратаку, которую раскрутили Вендел и Клаудиньо, а замкнул Мостовой.

«Зенит» и дальше продолжал давить, а нервы футболистов не выдерживали. В матче хватало стыков, ударов по ногам, фолов и перепалок. После одной из стычек Батраков с Венделом получили по желтой карточке от Сергея Карасева.

«Локо» вернулся в игру благодаря заменам: в середине второго тайма на поле вышли Сулейманов с Пиняевым, и Сергей в первой же атаке спродюсировал гол: его передачей воспользовался Батраков, который необычным ударом сравнял счет и вышел в лучшие бомбардиры РПЛ.

Событийная концовка

На финише матча игра раскрылась. Соболев вышел на поле и попытался забить через себя — мимо. Нино отправился в атаку и тоже чуть не вывел «Зенит» вперед, да еще и получил болезненный удар. А на 87-й минуте чрезвычайно опасную контратаку должен был завершать Сулейманов, но промазал и жутко расстроился.

На исходе основного времени матча еще ближе к голу подобрались хозяева: Артур влетел в штрафную, но замешкался и загубил момент, так как мяч был под нерабочей правой.

Эндшпиль встречи включил в себя еще больше событий. Мантуан схлестнулся с Бариновым, и их стычка едва не переросла в драку; Батраков получил травму и не смог самостоятельно покинуть газон; Артура заменили на Ерохина, хотя бразилец сам вышел на поле по ходу второго тайма.

А голов зрители больше не увидели, и оба противника явно этим недовольны. Ничья — в пользу лидирующего в РПЛ «Краснодара».