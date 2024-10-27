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«Динамо» продолжило день открытых дверей: 4:3 в Химках после 6:3 в Самаре. Личка ставит на веселье

«Динамо» победило «Химки» в матче 13-го тура РПЛ с семью голами
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты «Динамо» Роберто Фернандес (в центре), Николя Муми Нгамале и Даниил Фомин празднуют гол в ворота «Химок» (4:3) в матче 13-го тура РПЛ 27 октября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубые приблизились к лидирующей тройке.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
3:4
Динамо

«Динамо» после неудачного отрезка отпустило тройку лидеров, однако перед матчем с «Химками» появился шанс многое исправить. ЦСКА накануне не смог обыграть «Факел», а «Зенит» с «Локомотивом» встречались следом, так что кто-то из конкурентов гарантированно терял очки. Можно было приблизиться к третьему месту совсем близко.

Но для этого требовалось обыграть «Химки». Команду, с одной стороны, из зоны стыков, а с другой — непредсказуемую и кусачую. На своем поле банда Франка Артиги сыграла вничью с «Зенитом», а всего неделю назад одолела «Локомотив» — 2:0.

Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакав (№18) против Александра Сильянова (№4). «Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно

Оптимизма москвичам добавляло то, что опасения Марцела Лички оказались напрасными. Тренер перед кубковой встречей с «Крыльями» сообщил, что Тюкавин и Карраскаль с «Химками» из-за травм не сыграют. Однако оба оказались в заявке — форвард в стартовом составе, а полузащитник — в запасе. Личка получил возможность после победы над «Рубином» (4:0) полностью повторить свой выбор с первых минут и воспользовался ей.

Однако бело-голубым пришлось ненамного легче, чем «Зениту» и «Локомотиву» на «Арене Химки». Полтайма бело-голубые мучились, чтобы вскрыть оборону хозяев, а когда Фомин после скидки Маричаля все же открыл счет, то спустя 15 секунд он был уже равным. Вера разыграл мяч с центра и сам же рванул под сброс мощного Заболотного. Аргентинец даже не заметил на своем пути Маричаля и прошил с близкого расстояния Лунева — 1:1.

А в конце тайма случилась зеркальная ситуация. «Химки» вышли вперед уже в добавленное время — вновь Заболотный в борьбе с Бальбуэной сделал отличную скидку, а Бакаев в своем фирменном стиле заправил мяч в дальнюю «девятку» — 2:1. Но и здесь болельщикам одной из команд не удалось долго радоваться — тут же соперник сравнял счет. Нгамале отпасовал в штрафную Фернандесу, который исправился за недоработку с Бакаевым парой минут ранее — 2:2.

И только в начале второго тайма обошлось без стремительного ответа. На 50-й минуте Фомин здорово вывел к воротам Бителло, а тот на дальней штанге нашел Артура, которому оставалось только попасть в пустые ворота. Джикия пытался как-то помешать, но лишь получил травму и попросил замену.

Сразу «Химкам» отыграться не удалось, но они методично давили. Тактика — «забрось на Заболотного и беги под сброс» — продолжала действовать. Удар Бакаева заблокировали защитники, Анджелкович не попал в угол...

А дальше снова за старое: обмен голами в течение полутора минут. Только Нгамале занес мяч в пустые ворота, как удар Магомедова преобразовал в автогол Кутицкий — 3:4. На этом, правда, все и завершилось, хотя зрелищная рубка шла до финального свистка.

Футбольный день открытых дверей, который бело-голубые начали с кубковой встречи в Самаре в четверг (6:3), продолжился в воскресенье в Химках. Да и неделю назад с «Рубином» было забито немало — четыре гола.

Личка не изменяет себе — скучный футбол явно не для него. Только атака, только хардкор. Бело-голубые в последних трех встречах забили 14 (!) голов. И пропустили 6. Порой болельщикам, конечно, хотелось бы поспокойнее. Но самое важное — вторая победа подряд в РПЛ и третья всего. Лидирующая тройка все ближе.

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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Бителло

Динамо

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И К Ж
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Динамо Мх

 5 1 0
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
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 8 1 2
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