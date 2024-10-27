«Динамо» продолжило день открытых дверей: 4:3 в Химках после 6:3 в Самаре. Личка ставит на веселье
«Динамо» после неудачного отрезка отпустило тройку лидеров, однако перед матчем с «Химками» появился шанс многое исправить. ЦСКА накануне не смог обыграть «Факел», а «Зенит» с «Локомотивом» встречались следом, так что кто-то из конкурентов гарантированно терял очки. Можно было приблизиться к третьему месту совсем близко.
Но для этого требовалось обыграть «Химки». Команду, с одной стороны, из зоны стыков, а с другой — непредсказуемую и кусачую. На своем поле банда Франка Артиги сыграла вничью с «Зенитом», а всего неделю назад одолела «Локомотив» — 2:0.
Оптимизма москвичам добавляло то, что опасения Марцела Лички оказались напрасными. Тренер перед кубковой встречей с «Крыльями» сообщил, что Тюкавин и Карраскаль с «Химками» из-за травм не сыграют. Однако оба оказались в заявке — форвард в стартовом составе, а полузащитник — в запасе. Личка получил возможность после победы над «Рубином» (4:0) полностью повторить свой выбор с первых минут и воспользовался ей.
Однако бело-голубым пришлось ненамного легче, чем «Зениту» и «Локомотиву» на «Арене Химки». Полтайма бело-голубые мучились, чтобы вскрыть оборону хозяев, а когда Фомин после скидки Маричаля все же открыл счет, то спустя 15 секунд он был уже равным. Вера разыграл мяч с центра и сам же рванул под сброс мощного Заболотного. Аргентинец даже не заметил на своем пути Маричаля и прошил с близкого расстояния Лунева — 1:1.
А в конце тайма случилась зеркальная ситуация. «Химки» вышли вперед уже в добавленное время — вновь Заболотный в борьбе с Бальбуэной сделал отличную скидку, а Бакаев в своем фирменном стиле заправил мяч в дальнюю «девятку» — 2:1. Но и здесь болельщикам одной из команд не удалось долго радоваться — тут же соперник сравнял счет. Нгамале отпасовал в штрафную Фернандесу, который исправился за недоработку с Бакаевым парой минут ранее — 2:2.
И только в начале второго тайма обошлось без стремительного ответа. На 50-й минуте Фомин здорово вывел к воротам Бителло, а тот на дальней штанге нашел Артура, которому оставалось только попасть в пустые ворота. Джикия пытался как-то помешать, но лишь получил травму и попросил замену.
Сразу «Химкам» отыграться не удалось, но они методично давили. Тактика — «забрось на Заболотного и беги под сброс» — продолжала действовать. Удар Бакаева заблокировали защитники, Анджелкович не попал в угол...
А дальше снова за старое: обмен голами в течение полутора минут. Только Нгамале занес мяч в пустые ворота, как удар Магомедова преобразовал в автогол Кутицкий — 3:4. На этом, правда, все и завершилось, хотя зрелищная рубка шла до финального свистка.
Футбольный день открытых дверей, который бело-голубые начали с кубковой встречи в Самаре в четверг (6:3), продолжился в воскресенье в Химках. Да и неделю назад с «Рубином» было забито немало — четыре гола.
Личка не изменяет себе — скучный футбол явно не для него. Только атака, только хардкор. Бело-голубые в последних трех встречах забили 14 (!) голов. И пропустили 6. Порой болельщикам, конечно, хотелось бы поспокойнее. Но самое важное — вторая победа подряд в РПЛ и третья всего. Лидирующая тройка все ближе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2