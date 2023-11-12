Миссия «подбить Абаскаля». «Сбитый летчик» наносит ответный удар по «Спартаку»? Мнение Егорова
Мнение
Если «Зенит» в субботу бился за лидерство в РПЛ с «Краснодаром», то у «Спартака», как всегда, иного рода интриги. Ведь в воскресенье в Москву приедет «сбитый летчик». Точнее, тренер сборной России. Точнее, один из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю. Одним словом — ревизор.
Карпин для нынешнего «Спартака» — основная проверка. Конечно, мы существуем уже не во времена Леонида Федуна, где такой матч мог бы закончиться новостью, что Валерий возглавил красно-белую команду. Да, сейчас клубом управляют осторожные менеджеры, но эффект от исхода противостояния с «Ростовом» в нынешних условиях может оказаться разрывным. Победит Абаскаль — вот готовое сравнение в его пользу. Проведет равный матч — получит критику из серии «зачем нам иностранцы, если свои не хуже». Но вот если проиграет вдрызг — услышит свист под песни про Валеру и впервые столкнется с фанатской ненавистью, которую тут же подхватят СМИ, окончательно переключившись в режим травли. И это уже точно станет концом оплачиваемой стажировки подающего надежды испанца в большом российском клубе.
Впрочем, шансы Абаскаля остаться в «Спартаке», на мой взгляд, и без этого стремятся к нулю, ведь на данный момент его история не соответствует ни одному из пяти страховых случаев, которые сохраняют тренера на своем посту.
Во-первых, у него просто нет результата. С нынешними составом и затратами «Спартак» должен претендовать на титул, а не идти почти вровень с бедолагами из «Факела» или «Нижнего Новгорода». Качество же футбола мы и вовсе не трогаем — сейчас стиль не волнует даже болельщиков.
Во-вторых, у Абаскаля нет поддержки игроков. Футболисты действительно могут сохранять веру в тренера, когда понимают, что плохие результаты связаны с невезением, травмами или выстраиванием новой, эффективной модели, которую осталось лишь отшлифовать. В таком случае игроки нередко обращаются к руководству или публике, заявляя, что хотят работать с этим специалистом. У испанца же шанса на такое обращение нет: у него напряженные отношения с русскими лидерами, он закошмарил молодежь, которая до сих пор не понимает, почему сегодня на поле выходят одни, а завтра — другие. Так что заступаться за Гильермо точно не будут.
В-третьих, у Абаскаля нет поддержки фанатов. Вставать как за Каррерру за него не станут, потому что не было титулов и нет харизмы, а его оправдательная линия поведении не вызывает симпатии.
В-четвертых, у Гильермо нет громадного контракта, как, например, у Фабио Капелло с РФС, увольнение не обойдется в десятки миллионов долларов, как в случае с итальянцем. Экономически выгоднее расстаться с Абаскалем за 2 миллиона отступных, чем потерять 5 на падении трансферной стоимости Соболева и Джикии.
В-пятых, у Абаскаля нет лояльности СМИ. Он обособлен, на пресс-конференциях выглядит горделиво, почти на дает эксклюзивных интервью, не участвует в шоу — таких не любят. Впрочем, тренер тоже не должен стараться кому-то понравиться, это не входит в его функции. Но работа коуча — давать результат, который отсутствует. Так с первым пунктом история и кольцуется.
В воскресенье мяч окажется на стороне Карпина. Если он сможет нанести эффектное поражение Абаскалю и его миллионерам, то, возможно, скоро возглавит «Спартак» в дополнение к сборной. И тогда передаст привет Федуну, спросив: «Ну и? Кто здесь сбитый летчик?»
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3