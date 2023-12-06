У «Зенита» — новые цели из «Црвены Звезды»: талант по прозвищу Бекхэм и хавбек сборной Новой Зеландии
По пути Эраковича
Современные проблемы требуют оригинальных решений. Российским клубам сейчас невероятно сложно договариваться с футболистами из Западной Европы, поэтому многие из них осваивают другие рынки. «Зенит» давно раскинул целую скаутскую сеть в Бразилии и активно нарабатывает связи с местными грандами, но у него есть козырь и в сердце Старого Света — Сербии.
«Црвена Звезда» — давний друг «Зенита»: клубы не раз проводили товарищеские матчи в России, сербы приглашали к себе на стажировку петербургских тренеров и участвовали в многочисленных юношеских турнирах в Санкт-Петербурге. Не секрет, что у клубов единый титульный спонсор — «Газпром» («Црвену Звезду» он поддерживает с 2010 года).
Балканский гранд ведет дела с сине-бело-голубыми на всех уровнях и во всех сферах. На трансферном рынке, разумеется, тоже. Например, в 2016 году в Санкт-Петербург из Белграда перебрался перспективный защитник Вукашин Йованович, который, правда, так и не заиграл на Неве. А два года назад «Зенит» всерьез претендовал на юного форварда Марко Лазетича, но тот очень хотел перейти в «Милан», куда и ушел.
А самый известный трансфер между братскими клубами состоялся летом. «Спартак» хотел приобрести защитника Страхиню Эраковича и даже был готов заплатить 7 миллионов евро, но «Зенит» перехватил игрока. Почему? Как оказалось, дело было в договоренностях: «Црвена Звезда» предоставила петербуржцам приоритетное право выкупа футболиста. Это означало, что белградский клуб при получении предложения обязан был уведомить о нем петербуржцев. Так он и сделал: «Зенит» согласился выплатить аналогичную сумму и забрал футболиста себе.
Приоритетное право выкупа
О наличии преимущественного права выкупа Эраковича у петербуржцев первым сообщило сербское издание Mozzart Sport. Этот же источник на днях опубликовал еще один инсайд: по его данным, во время июльского товарищеского турнира в Санкт-Петербурге руководство «Зенита» договорилось с «Црвеной Звездой» о получении приоритетного права выкупа еще двух футболистов. Их имена — Марко Стаменич и Йован Миятович. Важно: речь сейчас не идет о конкретном предложении, но можно расценивать это как форму проявления интереса.
Стаменич не считается таким уж перспективным, и пока к нему серьезного интереса из Европы нет. Но футболист любопытный: 21 год, игрок сборной Новой Зеландии с сербскими корнями, центральный полузащитник широкого спектра, хорошо владеет обеими ногами. В «Црвену Звезду» Стаменич перешел всего полгода назад из «Копенгагена», но с ходу закрепился в основе: 13 матчей в чемпионате Сербии и четыре — в Лиге чемпионов, где Марко даже однажды забил в ворота «Лейпцига».
Ролью в команде и оснащением Стаменич напоминает Кузяева, так что логика в гипотетической покупке серба есть. Да и стоит он мало — Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. Но интерес из Европы к полузащитнику не такой конкретный, как к другому возможному новичку «Зенита».
Бомбардир на всех уровнях
18-летний нападающий Йован Миятович — настоящая звезда сербского молодежного футбола. Он прошел все ступени в детских и юношеских командах «Црвены Звезды», на каждом уровне забивал помногу, и это не преувеличение. В YouTube даже есть длинная нарезка с голами 6-летнего Миятовича! Понятно, что ее наверняка делали родители, но явно не зря: его прогресс это доказывает.
В юношеских сборных Сербии Йован тоже постоянно играет и забивает. В прошлом году Миятович добрался со своей национальной командой до полуфинала Евро U-17. Из его свежих подвигов стоит выделить октябрьский чудо-гол в ворота сборной Италии (U-19) в стиле Марко ван Бастена, принесший сербам победу с бесшабашным счетом 5:4.
На взрослом уровне юноша тоже уже блистает. Миятович дебютировал в суперлиге Сербии еще год назад, когда ему было 17, а в этом сезоне он закрепился в статусе футболиста основы. Йован чередует попадания в стартовый состав с выходами на замену и в текущем чемпионате Сербии уже забил четыре мяча.
Ценник — 5 миллионов евро, конкурент — «Фейеноорд»
Талант Миятовича несомненен. С раннего детства за ним закрепилось прозвище Бекхэм, до недавнего времени Йован даже носил имя легендарного англичанина в соцсетях. Хотя позиция и стиль игры серба отличаются от его кумира.
Миятович — левша, способный закрыть несколько позиций в атаке. Чаще всего сейчас его используют в центре нападения, но юноша может сыграть и на фланге. Физически крепкий, техничный, выносливый. Не выключается из борьбы при потере мяча, часто вступает в единоборства, неплохо играет головой и не чурается черновой работы. С этой точки зрения Йован напоминает Дзюбу, хотя он ниже ростом (180 сантиметров).
Mozzart Sport добавляет, что «Црвена Звезда» готова расстаться со своим талантом уже ближайшей зимой за 5 миллионов евро (Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона). Но «Зенит» — не единственный претендент. Тот же источник сообщает об интересе «Ювентуса», а также «Фейеноорда». Причем голландцы, как пишут, готовы купить юношу уже в ближайшее время.
Зачем он Семаку?
Вполне вероятен сценарий, при котором роттердамцы предложат за Миятовича 5 миллионов евро и будут ждать, воспользуется ли «Зенит» правом выкупа. Но эту ситуацию нельзя сравнивать с той, что возникла вокруг Эраковича. Страхине на тот момент исполнилось уже 22 года, он вовсю вызывался в главную сборную Сербии и был готов сразу играть в РПЛ, что и доказал. С Миятовичем все сложнее.
Позиция центрфорварда у «Зенита» неоднозначная. Да, есть регулярно забивающий Кассьерра, а также надежный партнер Сергеев, но находящийся в аренде Изидор пока неубедителен. Однако Миятовичу еще 18, и футболисты в таком возрасте нестабильны. Будет риском покупать его сразу под стартовый состав. Возможно, имеет смысл хотя бы еще год последить за прогрессом Йована в родной команде.
Так или иначе, фиксируем тренд: история с Эраковичем не была единичной, и «Зенит» решил поставить на поток получение приоритетных прав на выкуп перспективных футболистов из-за рубежа. Двумя опциями клуб уже воспользовался — взял того же Эраковича и Педро из «Коринтианса». Ждем новых ходов от сине-бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4