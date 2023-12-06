У «Зенита» — новые цели из «Црвены Звезды»: талант по прозвищу Бекхэм и хавбек сборной Новой Зеландии

18-летний форвард Йован Миятович и 21-летний хавбек Марко Стаменич — на радаре у петербуржцев.

По пути Эраковича

Современные проблемы требуют оригинальных решений. Российским клубам сейчас невероятно сложно договариваться с футболистами из Западной Европы, поэтому многие из них осваивают другие рынки. «Зенит» давно раскинул целую скаутскую сеть в Бразилии и активно нарабатывает связи с местными грандами, но у него есть козырь и в сердце Старого Света — Сербии.

«Црвена Звезда» — давний друг «Зенита»: клубы не раз проводили товарищеские матчи в России, сербы приглашали к себе на стажировку петербургских тренеров и участвовали в многочисленных юношеских турнирах в Санкт-Петербурге. Не секрет, что у клубов единый титульный спонсор — «Газпром» («Црвену Звезду» он поддерживает с 2010 года).

Балканский гранд ведет дела с сине-бело-голубыми на всех уровнях и во всех сферах. На трансферном рынке, разумеется, тоже. Например, в 2016 году в Санкт-Петербург из Белграда перебрался перспективный защитник Вукашин Йованович, который, правда, так и не заиграл на Неве. А два года назад «Зенит» всерьез претендовал на юного форварда Марко Лазетича, но тот очень хотел перейти в «Милан», куда и ушел.

А самый известный трансфер между братскими клубами состоялся летом. «Спартак» хотел приобрести защитника Страхиню Эраковича и даже был готов заплатить 7 миллионов евро, но «Зенит» перехватил игрока. Почему? Как оказалось, дело было в договоренностях: «Црвена Звезда» предоставила петербуржцам приоритетное право выкупа футболиста. Это означало, что белградский клуб при получении предложения обязан был уведомить о нем петербуржцев. Так он и сделал: «Зенит» согласился выплатить аналогичную сумму и забрал футболиста себе.

Страхиня Эракович и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Приоритетное право выкупа

О наличии преимущественного права выкупа Эраковича у петербуржцев первым сообщило сербское издание Mozzart Sport. Этот же источник на днях опубликовал еще один инсайд: по его данным, во время июльского товарищеского турнира в Санкт-Петербурге руководство «Зенита» договорилось с «Црвеной Звездой» о получении приоритетного права выкупа еще двух футболистов. Их имена — Марко Стаменич и Йован Миятович. Важно: речь сейчас не идет о конкретном предложении, но можно расценивать это как форму проявления интереса.

Стаменич не считается таким уж перспективным, и пока к нему серьезного интереса из Европы нет. Но футболист любопытный: 21 год, игрок сборной Новой Зеландии с сербскими корнями, центральный полузащитник широкого спектра, хорошо владеет обеими ногами. В «Црвену Звезду» Стаменич перешел всего полгода назад из «Копенгагена», но с ходу закрепился в основе: 13 матчей в чемпионате Сербии и четыре — в Лиге чемпионов, где Марко даже однажды забил в ворота «Лейпцига».

Ролью в команде и оснащением Стаменич напоминает Кузяева, так что логика в гипотетической покупке серба есть. Да и стоит он мало — Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. Но интерес из Европы к полузащитнику не такой конкретный, как к другому возможному новичку «Зенита».

Йован Миятович и Владимир Лучич. Фото Global Look Press

Бомбардир на всех уровнях

18-летний нападающий Йован Миятович — настоящая звезда сербского молодежного футбола. Он прошел все ступени в детских и юношеских командах «Црвены Звезды», на каждом уровне забивал помногу, и это не преувеличение. В YouTube даже есть длинная нарезка с голами 6-летнего Миятовича! Понятно, что ее наверняка делали родители, но явно не зря: его прогресс это доказывает.

В юношеских сборных Сербии Йован тоже постоянно играет и забивает. В прошлом году Миятович добрался со своей национальной командой до полуфинала Евро U-17. Из его свежих подвигов стоит выделить октябрьский чудо-гол в ворота сборной Италии (U-19) в стиле Марко ван Бастена, принесший сербам победу с бесшабашным счетом 5:4.

На взрослом уровне юноша тоже уже блистает. Миятович дебютировал в суперлиге Сербии еще год назад, когда ему было 17, а в этом сезоне он закрепился в статусе футболиста основы. Йован чередует попадания в стартовый состав с выходами на замену и в текущем чемпионате Сербии уже забил четыре мяча.

Ценник — 5 миллионов евро, конкурент — «Фейеноорд»

Талант Миятовича несомненен. С раннего детства за ним закрепилось прозвище Бекхэм, до недавнего времени Йован даже носил имя легендарного англичанина в соцсетях. Хотя позиция и стиль игры серба отличаются от его кумира.

Миятович — левша, способный закрыть несколько позиций в атаке. Чаще всего сейчас его используют в центре нападения, но юноша может сыграть и на фланге. Физически крепкий, техничный, выносливый. Не выключается из борьбы при потере мяча, часто вступает в единоборства, неплохо играет головой и не чурается черновой работы. С этой точки зрения Йован напоминает Дзюбу, хотя он ниже ростом (180 сантиметров).

Mozzart Sport добавляет, что «Црвена Звезда» готова расстаться со своим талантом уже ближайшей зимой за 5 миллионов евро (Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона). Но «Зенит» — не единственный претендент. Тот же источник сообщает об интересе «Ювентуса», а также «Фейеноорда». Причем голландцы, как пишут, готовы купить юношу уже в ближайшее время.

Марко Стаменич. Фото Global Look Press

Зачем он Семаку?

Вполне вероятен сценарий, при котором роттердамцы предложат за Миятовича 5 миллионов евро и будут ждать, воспользуется ли «Зенит» правом выкупа. Но эту ситуацию нельзя сравнивать с той, что возникла вокруг Эраковича. Страхине на тот момент исполнилось уже 22 года, он вовсю вызывался в главную сборную Сербии и был готов сразу играть в РПЛ, что и доказал. С Миятовичем все сложнее.

Позиция центрфорварда у «Зенита» неоднозначная. Да, есть регулярно забивающий Кассьерра, а также надежный партнер Сергеев, но находящийся в аренде Изидор пока неубедителен. Однако Миятовичу еще 18, и футболисты в таком возрасте нестабильны. Будет риском покупать его сразу под стартовый состав. Возможно, имеет смысл хотя бы еще год последить за прогрессом Йована в родной команде.

Так или иначе, фиксируем тренд: история с Эраковичем не была единичной, и «Зенит» решил поставить на поток получение приоритетных прав на выкуп перспективных футболистов из-за рубежа. Двумя опциями клуб уже воспользовался — взял того же Эраковича и Педро из «Коринтианса». Ждем новых ходов от сине-бело-голубых.