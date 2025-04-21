«Зачем Латышонок при счете 1:0 тянул время? Питерцы сыграли на троечку». Орлов о матче «Зенит» — «Химки»
— Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу — 1:1. И как быть?
Идем дальше. Столько было брака в передачах, технических огрехов! Зенитовцы никак не могли отдать хорошую последнюю передачу, не понимали друг друга. Вроде по замыслам атаки-то неплохие, но где конкретика? Где концентрация?
Игроки «Зенита» были чересчур раскрепощены. Думали: «Обязательно забьем еще». Но счет-то на табло. И в какой-то момент и «Химки» угрожали воротам Латышонка. Поэтому меня атакующая группа сине-бело-голубых не убедила. Выделить можно разве что Лусиано. Забил свой 10-й гол в сезоне, который оказался столь важным. А за что дали приз лучшему игроку Луису Энрике? Что он такого сделал? Я бы по игре выше поставил все-таки аргентинца. Он и старался в каждом эпизоде. Выкладывался.
В конце матча хозяева выглядели уже уставшими, многовато сил потратили. Тревожно. Впереди еще пять туров. И «Химки» действительно могли их наказать, сравнять счет. Было рискованно. Какой-нибудь штрафной, угловой — и...
Но кто все-таки научил Латышонка тянуть время, когда ты ведешь в счете в матче с «Химками»? Загадка... Скорее надо помогать атаке. Таков футбольный интеллект, менталитет игроков «Зенита», посмотрим, хватит ли им его для чемпионства. Сегодняшний футбол команды Семака вызвал много вопросов. Все как-то скромненько...
Игра Вендела? Да все средненько смотрелись. А у Глушенкова сколько неточных передач? Все сыграли на троечку. Владея преимуществом, должны забивать еще! А тут все могло закончиться довольно печально.
Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо — в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю... Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую.
Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего-ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что «Зенит» после крупной победы над «Краснодаром» сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет... Эх, какая же неточность при последнем пасе!
А впереди — выезд в Москву, к «Динамо», которое победило крепкий «Рубин». Будет непросто. Бело-голубые точно выйдут на этот поединок с должным настроем.
Нужно отдать должное «Спартаку» за характер. Вытащить такую игру с «Акроном» — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы.
«Краснодар» заслуживает добрых слов. Некоторые полагали, что после крупного поражения от «Зенита» «быки» раскиснут. Но нет. Смогли дожать «Ахмат». Значит, держат удар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6