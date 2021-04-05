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«Зенит» прервал серию «Химок» из 10 матчей без поражений

21:09
Вендел и Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Вендел и Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»

«Химки» уступили «Зениту» (0:2) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Подмосковный клуб прервал серию из 10 матчей без поражений. Последнее поражение «Химкам» нанес как раз «Зенит», который победил в матче первого круга со счетом 2:0.

Голы в составе победителей забивали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. «Зенит» набрал 51 очко и восстановил отрыв от «Спартака» в 4 очка в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате.

«Химки» остались на 9-й строчке, имея в активе 35 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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