«Зенит» прервал серию «Химок» из 10 матчей без поражений
21:09
«Химки» уступили «Зениту» (0:2) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Подмосковный клуб прервал серию из 10 матчей без поражений. Последнее поражение «Химкам» нанес как раз «Зенит», который победил в матче первого круга со счетом 2:0.
Голы в составе победителей забивали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. «Зенит» набрал 51 очко и восстановил отрыв от «Спартака» в 4 очка в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате.
«Химки» остались на 9-й строчке, имея в активе 35 очков.
15
Зачет
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...