«Зенит» прервал серию «Химок» из 10 матчей без поражений

«Химки» уступили «Зениту» (0:2) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Подмосковный клуб прервал серию из 10 матчей без поражений. Последнее поражение «Химкам» нанес как раз «Зенит», который победил в матче первого круга со счетом 2:0.

Голы в составе победителей забивали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. «Зенит» набрал 51 очко и восстановил отрыв от «Спартака» в 4 очка в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате.

«Химки» остались на 9-й строчке, имея в активе 35 очков.