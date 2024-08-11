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«Аплодирую Латышонку! Но не следовало ли удалить Карраскаля?» Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»

Орлов похвалил игру Латышонка в матче против «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Зенита» Евгений Латышонок
Евгений Латышонок.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в матче с «Динамо» (1:0).
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо

— Результат закономерен. «Зенит» наиграл на победу, был сильнее соперника. Если бы еще отдельные футболисты умели играть левой ногой... Имею в виду Караваева и Эраковича. Какие моменты они имели! Ну что поделать. Совсем не левши. (Улыбается.)

Матч получился напряженным, по качеству футбола хозяева москвичей превзошли. Зенитовцы мастеровитее.

Но вот что сразу бросилось в глаза. Динамовцы, в отличие от предыдущих соперников команды Семака, ловили питерцев именно в момент приема мяча. Тому же Глушенкову приходилось непросто, его почти все время сразу же встречали.

10&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0). Бителло, Вендел и&nbsp;Даниил Фомин. «Зенит» продолжил побеждать, но «Динамо» доказало, что с ним можно конкурировать

Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.

Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость. Почему он сыграл так жестко на этом участке поля? Все просто: это же Вендел — ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую. Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление.

Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Без Вендела «Зенит» не забуксовал, продолжил гнуть свою линию. Перестроился, создавал моменты. Но, например, будь похитрее тот же Мантуан, все могло сложиться удачнее. Почему он после передачи Клаудиньо не пробил с ходу? Зачем-то стал себе подыгрывать... Начал мяч останавливать и упустил хороший шанс.

Нормальный матч в исполнении Клаудиньо. Поучаствовал в голевой атаке. Но все-таки играл не без погрешностей. Не хватает ему целеустремленности. Это уже психология. Видимо, что-то в его частной жизни происходит. Нет прежней уверенности.

Зато как уверен в себе Латышонок! Я ему просто аплодирую! И за отбитый пенальти, и за игру в целом. Когда Евгений только появился в команде, он мне сразу понравился. Быстро освоился. Очень хорошее приобретение. Просто чудо!

Максим Глушенков. «Динамо» заставило «Зенит» нервничать. Но Глушенков и Латышонок все равно добыли победу

Что касается самого пенальти... Мы говорим с вами вскоре после финального свистка. Наверное, надо еще посмотреть повтор. Но первое впечатление такое: от руки так мяч не может отлетать. Скорее всего, он отлетал от туловища Барриоса. Но вот прямо сейчас утверждать не берусь.

В любом случае этот эпизод не повлиял на исход встречи. Латышонок выручил сине-бело-голубых.

Кто не попал в игру «Зенита»? Изидор. Иногда складывается впечатление, что он просто не из этой команды... Возможно, питерцам еще следует подумать об усилении. Не все пока соответствуют общему уровню команды.

Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Конечно, Глушенков очередной матч может занести себе в актив. Забил победный гол. Но ему все-таки надо понимать, что его будут и дальше провоцировать. Сегодня он на это поддался и получил желтую карточку. Видно, что характер у Максима не самый простой. Где-то, наверное, нужно сдерживать эмоции.

Кто остановит такого Глушенкова? Посмотрим. Но тут стоит говорить не только о нем, но и о партнерах. Какой шикарный пас ему выдал Педро! Молодой бразилец — хорош. Я даже порой переживаю, что через него мало играют. Он способен на большее! Может, партнеры где-то щадят его, берегут? Но Педро в состоянии делать разницу. Отлично сложен, здорово бежит, вынослив. Его физические данные важны особенно во втором тайме, когда защитники соперников уже подустали.

«Зенит» одержал четыре победы кряду. Не пропустил. Но все только начинается. Посмотрим еще на «Спартак» и ЦСКА.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Евгений Латышонок
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 1 : 0
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Оренбург – Акрон
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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