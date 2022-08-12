«Зениту» нельзя показывать слабость. Почему победа над ЦСКА обязательна

Взгляд из Санкт-Петербурга на главный матч стартового отрезка чемпионата.

В эру Сергея Семака «Зенит» почти всегда был лидером РПЛ после пяти туров. Исключение — прошлый сезон, когда сине-бело-голубые отставали от «Динамо» на один балл, но уже спустя неделю захватили первое место (кстати, после победы над ЦСКА).

Сейчас ситуация даже тяжелее. «Зенит» идет вне тройки и отстает от двух лидеров сразу на два очка, а по итогам пяти туров разрыв может оказаться по-настоящему тревожным. Если чемпион проиграет ЦСКА, то рискует опуститься на седьмое место. Представляете, насколько необычно будет выглядеть таблица? Даже при Роберто Манчини невская команда не опускалась ниже пятой строчки. Если оставить за скобками первый тур текущего чемпионата, то последний раз «Зенит» видели в середине таблицы еще при Мирче Луческу, да и то в начале сезона.

Понятно, что впереди лишь пятый тур, но как раз после него обычно делают самые ранние выводы. Никто не сомневается, что «Зенит» финиширует гораздо выше седьмого места, однако армейцы в случае победы получат серьезный психологический импульс. Да и не только они — все вокруг поймут, что чемпион на самом деле уязвим. И в долгосрочной перспективе потенциальное поражение может сказаться на «Зените» сильнее, чем прямо сейчас.

У «Зенита» есть много очевидных плюсов, обеспечивающих его гегемонию, — крупный бюджет, сильный состав и так далее. Но почему-то, говоря о сине-бело-голубых, часто принижают значение психологии. И речь тут не просто об атмосфере внутри команды, а о настрое на важные матчи.

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

При Семаке «Зенит» потерпел в чемпионате 14 поражений. И ни разу не проиграл командам, стоящим в турнирной таблице выше или на расстоянии двух очков. Другими словами, ни одному сопернику победа над сине-бело-голубыми не позволяла обогнать их в турнирной таблице. Здесь, правда, мало удивительного — «Зенит» и так почти всегда лидирует с отрывом, так что его никто и не может обойти. Но эта статистика говорит о другом — команда Семака никогда не уступает прямым конкурентам. Даже «Сочи» в прошлом октябре обыграл «Зенит» в ранге шестой команды лиги и только во второй половине сезона начал восхождение к серебру.

Семак умеет настраивать команду на важные матчи. По крайней мере в чемпионате России. Лига чемпионов — другая история: там противники мощнее, их состав часто превосходит состав «Зенита». А в РПЛ у сине-бело-голубых наиболее сильный набор футболистов, так что решают тактика и мотивация.

Сегодняшний ЦСКА — та команда, на которую нужно настраиваться по максимуму. Красно-синие отлично играют, мощно усилились и справедливо находятся в топе лиги. Кроме того, армейцев теперь возглавляет Владимир Федотов — единственный тренер, обыгравший в прошлом чемпионате «Зенит» на «Газпром Арене».

«Зениту» не помогут травмированные Далер Кузяев и Клаудиньо, а также дисквалифицированный Даниил Одоевский. Потери существенны, но этот фактор можно обернуть в плюс, если рассматривать его как причину дополнительного настроя. «Зенит» ждет сверхсложный соперник, к которому приходится готовиться без трех футболистов основы, — значит, придется потратить больше сил для победы.