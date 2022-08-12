Как «Зенит» справится без Клаудиньо, а «Спартак» — без Мозеса и что покажет Олусегун против «Динамо»? Рабинер — об интригах 5-го тура РПЛ
В Санкт-Петербурге — игра на три исхода
Что ни матч в пятом туре, то глаз от афиши радуется: «Зенит» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар», «Спартак» — «Сочи»... А разве менее интересно, как «Локомотив» будет пытаться выбраться из ямы через домашний матч с «Крыльями», а к оставшимся без Сергея Юрана «Химкам» в гости приедет зубастый «Ахмат»? Или как «Урал», после увольнения Игоря Шалимова так пока и не назначивший нового главного тренера, может усугубить свое незавидное положение проигрышем в Воронеже задорному «Факелу»?
Но главный матч супертяжеловесов, конечно, пройдет на «Газпром Арене». Напомню, что Владимир Федотов уже знает, как на ней выигрывать: не далее как в прошлом чемпионате он во главе «Сочи» нанес «Зениту» единственное поражение в Санкт-Петербурге. Так что психологически за степень уверенности тренера беспокоиться не следует. Не засомневается, не задрожит, не струсит.
Тут скорее интересен вопрос изменений в составе. Сезон начат отлично — но приехал отряд дорогостоящих новичков, которых надо инкорпорировать в состав. Однако разве те же Максим Мухин с Константином Кучаевым (ММ и КК), неожиданно для всех оккупировавшие два места в центре полузащиты, дают повод посадить их на лавку? И достаточно ли времени и тренировок провели в команде заграничные дебютанты, чтобы полностью понимать требования Федотова и чтобы тот был в выполнении ими игрового задания на сто процентов уверен?
Еще через неделю-две, в зависимости от игры и результатов, всякое может произойти. Но главный тренер ЦСКА ценит фактор стабильности — и сейчас, что-то мне подсказывает, не будет чинить то, что работает. Пусть новички выходят во втором тайме — и, если они в таком порядке уже сейчас, усиливают. А начнет своя, уже проверенная «банда». Сыгравшаяся и сплотившаяся.
У «Зенита» между тем есть своя проблема — и серьезная. На пять недель выбыл с травмой Клаудиньо. Это слишком эксклюзивный игрок, чтобы думать, будто его будет легко заменить. За последний год клуб из Санкт-Петербурга незаметно «подсел» на его оригинальность, технику и умение решить любой эпизод. То, что футболисты РПЛ с большим отрывом признали бразильца лучшим игроком чемпионата, говорит само за себя. Вкрапление любого другого игрока на его место сделает «Зенит» более читаемым, что ли.
Что сделает Сергей Семак — просто поставит кого-то другого на позицию Клаудиньо или поменяет всю систему? И как это сработает? По-моему, это очень интересно. И когда говорят, что у Семака совершенно другой ресурс, чем у конкурентов, а потому трудно судить о его тренерском уровне, я жду именно таких матчей и ситуаций, чтобы его понять. В нем мне нравится уравновешенность, позволяющая гнуть свою линию и не психовать при первых проблемах, но степень гибкости, умения реагировать на обстоятельства проясняется именно в такие минуты.
«Зенит», отчего-то скромно играющий на выезде (и 1:1 в Химках, и 0:0 в Грозном были скорее в пользу хозяев), дома преображается в монстра, сжирающего в России все на своем пути. Будь то «Спартак» в Суперкубке, «Локомотив» или «Крылья» в чемпионате. Три матча — три разгрома с общим счетом 12:0. Да и в двух последних чемпионатах у петербуржцев было на своем поле лишь по одной ничьей и одному поражению при 13 победах.
Но сейчас у клуба — гораздо более сложная задача, чем обычно. Федотов и его ЦСКА здорово начали чемпионат, с ходу завоевали интерес специалистов и болельщиков — и в целом, не деля матчи на домашние и выездные, выглядят пока интереснее «Зенита». А тут еще и минус Клаудиньо. У армейцев же «в огне» их главный креативщик Хорхе Карраскаль и с каждым матчем все больше находит себя на острие Федор Чалов.
Ни о каком заведомом преимуществе «Зенита» при сумме этих обстоятельств говорить не приходится. Игра на три исхода. Но в последние годы в таких ситуациях команда из Санкт-Петербурга, особенно дома, и проявляла свои лучшие качества — за что и следует отметить Семака. Как-то будет теперь в матче против соперника, где он столько лет служил капитаном?
Олусегуна нашли в... Геленджике
У клубов мне всегда нравится именно тонкая селекция, то есть умение найти жемчужину в стоге сена, а не банальная покупка за деньги, которая с максимальной долей вероятности приведет к результату. Последнее — не плохо, это нормальная практика для богатых; просто это, по мне, не так интересно. Когда «Зенит» выкупает за прописанные у него в контракте 30 миллионов евро отступных звезду «Динамо» Данни, приобретает за 60 миллионов Халка или за 40 — Малкома, должно произойти какое-то умопомрачительное стечение обстоятельств, чтобы они на российском уровне не заиграли. И с Малкомом это в виде травм какое-то время происходило, но сейчас, слава богу, перестало.
А вот когда, допустим, в «Краснодаре» начинает блистать техничный и быстрый 20-летний Олакунле Олусегун, в минувшем туре дважды улетевший от обороны «Локомотива» и превративший упорный матч в разгром, — становится интересно. Особенно когда глядишь на биографию нигерийца и обнаруживаешь в сезоне-2019/20 молодежный клуб «Виста» из... Геленджика. А потом вдруг — Норвегию и Болгарию, и за ними — «Краснодар-2», с которым (да-да, не с первым «Краснодаром») изначально подписал контракт форвард. Вот это — судьба!
Связался с гендиректором «быков» Владимиром Хашигом, чтобы уточнить: неужто в Геленджике парня присмотрели? Уж больно занятно совпадение: курортный город находится в Краснодарском крае. Оказалось — да. «Виста» регулярно играла с юношами из академии «Краснодара», там краснодарский глаз на Олусегуна и упал. В том же 2019-м африканский живчик выступал за юношескую сборную Нигерии. Как это сочетается с игрой в Геленджике — бог весть...
Его природная одаренность бросалась в глаза, но было и много сомнений. Долго смотрели и оценивали. Но, глядя на то, как он прибавляет, в конце концов решились взять в аренду из болгарского «Ботева», попробовать на профессиональном уровне и затем принять решение. Пока он в аренде с правом выкупа — однако сильно удивлюсь, если этим правом «быки» не воспользуются.
История Олусегуна — это очень познавательный момент с точки зрения поиска ресурсов, как компенсировать объективные проблемы с уезжающими и не приезжающими (из Европы) легионерами. Надо лучше искать — и не только там, где принято. Полагаться на глаз профессионалов, а не только на данные InStat, WyScout и иже с ними. Включать фактор живого чутья и понимания футбола, а не слепого (и даже зрячего) расчета на статистический обсчет.
Хочется посмотреть на нигерийца на фоне соперника уровня «Динамо». Понятно, что бело-голубые сегодня тоже находятся в состоянии перестройки от одного тренера к другому, причем придерживающемуся совсем не такой концепции, как Сандро Шварц. Но в целом Славиша Йоканович произвел солидное первое впечатление, хотя очарования Шварца и его футбола в нем нет.
Зато, как видим, Федор Смолов при нем начал выражать себя по полной, чего не было со времен Марко Николича в «Локомотиве». Может, динамовскому бомбардиру нужны балканские тренеры? Уже и капитанскую повязку Смолов примерить успел.
Не нужно недооценивать динамовскую победу в Самаре, ой не нужно. Даже с потерями Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, с травмой Сергея Пиняева «Крылья» — стильная, умная команда, которая в прошлом году, например, учинила тому же «Динамо» в концовке сезона дома форменный разгром. И теперь бело-голубым пришлось перетерпеть очень непростой первый тайм, и они выдержали.
Пока не разу еще не произвели впечатления попытки что Шварца, что теперь Йокановича сыграть в два нападающих. Смолов и Константин Тюкавин, интересные сами по себе, не выглядят форвардами, способными составить тандем, а эффективному Вячеславу Грулеву комфортнее атаковать с фланга. Все это, однако, не помешало перестраивающемуся на ходу «Динамо» привезти три очка со сложного выезда и не потерпеть ни одного поражения в четырех стартовых матчах.
Как заменить Мозеса?
У «Спартака», начавшего чемпионат так, как не ожидал никто, на неделе случилось пренеприятное известие — Виктор Мозес выбыл с травмой ахилла на полгода. Для строящейся команды, в которой нигериец играл одну из заглавных ролей и забил в трех матчах подряд, новость чрезвычайно прискорбная. Ведь под Мозеса была придумана и позиция «десятки» в ромбе. Ломать систему теперь, что ли?
Уверен — нет. В Екатеринбурге Мозеса во второй половине первого тайма заменил Михаил Игнатов, ставший автором второго гола. Для него, в прошлом сезоне бурно прогрессировавшего, но все же не очень стабильного, это — великолепный шанс закрепиться в стартовом составе. И он сразу, получив эту возможность, начал ею пользоваться.
А ведь есть еще и Зиньковский, несмотря на всю заслуженную шумиху вокруг его трансфера не сумевший с ходу закрепиться в основе. Как я понимаю, экс-полузащитник «Крыльев» — парень адекватный и воспринимает происходящее со здравым смыслом. Между прочим, даже Илья Цымбаларь, перейдя из одесского «Черноморца», не сразу стал основным футболистом «Спартака». Нужно сперва привыкнуть к тренерским требованиям, к новым партнерам и клубным амбициям — а потом уже время придет для максимальной самореализации.
Да и Зиньковский все-таки больше край. Хотя ведь и Цымбаларь поначалу воспринимался именно так! Но со временем его горизонты расширились, и не вижу причин, чтобы с Антоном при качественной тренерской работе и правильном ее восприятии не произошло то же самое. Хотя поди найди второго Олега Романцева...
По мне, большой ошибкой будет смещать из атаки на вакантную позицию «десятки» Квинси Промеса, у которого, конечно, голова по футбольному светлая, но все же главная функция — обыгрывать на подступах и внутри штрафной и завершать, а не связывать полузащиту с атакой. У голландца заладилось в начале сезона, и заставлять его менять амплуа — наносить ущерб и самому Промесу, и Александру Соболеву, которому явно комфортно рядом с ним.
«Сочи» в последние годы был для «Спартака» соперника крайне неудобным — правда, при тренере Федотове. Теперь поглядим, что предложит Вадим Гаранин. Пока у него в южном клубе складывается лучше, чем кто-либо мог предположить, — три победы и поражение в Москве от ЦСКА: пусть крупное, но с учетом досконального знания Федотовым игроков соперника достаточно предсказуемое. «Торпедо», «Ахмат» и «Нижний Новгород» — победы сочинцев были не над топ-клубами, но из них только черно-белых можно назвать аутсайдером, тогда как клуб из Грозного вообще ближе к верху таблицы, чем к низу.
Из восьми сыгранных матчей «Спартак» и «Сочи» на двоих выиграли шесть при одной ничьей и одном поражении. Так что в Тушине мы в любом случае увидим конкуренцию за то, кто сильнее, а не кто слабее. Как и на Крестовском острове, и в Петровском парке.
Я — за Юрана, потому что знаю факты: тренер качественно работал, но его уволили
Пока футбол в чемпионате России смотреть значительно приятнее, чем-то, что происходит вокруг него. Что на трибунах, что в кулуарах — взять то же увольнение Сергея Юрана. «Химки» оставались единственным нежданным гостем в верхней восьмерке РПЛ после четвертого тура, хотя если вспомнить, как они отыграли вторую часть прошлого чемпионата, то изумляться особо нечему. И если посмотреть, кто по качеству в 2022 году лучше всех сыграл против «Зенита», химчане, думаю, главный кандидат на первое место.
Но Юрана уволили, никому ничего не объяснив и оставив пространство для тонны догадок, порой очень нелицеприятных — то для самого специалиста, то для инвестора клуба Туфана Садыгова, то для всей клубной структуры. Сам тренер, по его словам, допытываться у руководства о причинах увольнения не стал. Может, гордость не позволила, а может, и так все знает.
Не хочу копаться в догадках и слухах, информацией о правдивости которых не владею, и скажу лишь одно. Я всегда за тренера, который хорошо работает и которого без каких-либо веских профессиональных причин увольняют. И против руководителей, которые это делают, не дав публике никаких внятных объяснений. Юран уже не на коротком отрезке добивался большего, чем позволяют возможности его команды. И ставил «Химкам» подходящий их подбору игроков футбол. Мне с творческой точки зрения жаль, что он не продолжит работу.
Все это не означает, что я буду болеть против нового штаба «Химок». Тем более что помощником Николая Писарева стал глубоко мною уважаемый Михаил Лихачев, главный тренер сборной России по пляжному футболу, создатель династии, за десять лет с 2011-го по 2021-й выигравшей три чемпионата мира из шести. Он возглавил команду в 2010-м, а до него на протяжении пяти лет главным тренером пляжки был как раз Писарев. Но при нем сборная титулов не брала, а при Лихачеве через год в итальянской Равенне сенсационно отобрала чемпионство у его вечных владельцев — бразильцев.
Он по-прежнему главный тренер наших пляжников, но нынешний простой сборных позволил Лихачеву, воспитаннику динамовской школы и, кстати, большому болельщику бело-голубых, попробовать себя в большом футболе. Для чистоты эксперимента было бы интересно посмотреть на него в роли главного тренера, строящего команду и ее манеру игры, формирующего атмосферу в ней. Ассистент все-таки фигура вспомогательная. Но как знать, не начало ли это большого пути уже в новом и главном футбольном подразделении?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0