Как «Зенит» справится без Клаудиньо, а «Спартак» — без Мозеса и что покажет Олусегун против «Динамо»? Рабинер — об интригах 5-го тура РПЛ

Уик-энд в чемпионате России обещает быть увлекательным.

В Санкт-Петербурге — игра на три исхода

Что ни матч в пятом туре, то глаз от афиши радуется: «Зенит» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар», «Спартак» — «Сочи»... А разве менее интересно, как «Локомотив» будет пытаться выбраться из ямы через домашний матч с «Крыльями», а к оставшимся без Сергея Юрана «Химкам» в гости приедет зубастый «Ахмат»? Или как «Урал», после увольнения Игоря Шалимова так пока и не назначивший нового главного тренера, может усугубить свое незавидное положение проигрышем в Воронеже задорному «Факелу»?

Но главный матч супертяжеловесов, конечно, пройдет на «Газпром Арене». Напомню, что Владимир Федотов уже знает, как на ней выигрывать: не далее как в прошлом чемпионате он во главе «Сочи» нанес «Зениту» единственное поражение в Санкт-Петербурге. Так что психологически за степень уверенности тренера беспокоиться не следует. Не засомневается, не задрожит, не струсит.

Тут скорее интересен вопрос изменений в составе. Сезон начат отлично — но приехал отряд дорогостоящих новичков, которых надо инкорпорировать в состав. Однако разве те же Максим Мухин с Константином Кучаевым (ММ и КК), неожиданно для всех оккупировавшие два места в центре полузащиты, дают повод посадить их на лавку? И достаточно ли времени и тренировок провели в команде заграничные дебютанты, чтобы полностью понимать требования Федотова и чтобы тот был в выполнении ими игрового задания на сто процентов уверен?

Еще через неделю-две, в зависимости от игры и результатов, всякое может произойти. Но главный тренер ЦСКА ценит фактор стабильности — и сейчас, что-то мне подсказывает, не будет чинить то, что работает. Пусть новички выходят во втором тайме — и, если они в таком порядке уже сейчас, усиливают. А начнет своя, уже проверенная «банда». Сыгравшаяся и сплотившаяся.

У «Зенита» между тем есть своя проблема — и серьезная. На пять недель выбыл с травмой Клаудиньо. Это слишком эксклюзивный игрок, чтобы думать, будто его будет легко заменить. За последний год клуб из Санкт-Петербурга незаметно «подсел» на его оригинальность, технику и умение решить любой эпизод. То, что футболисты РПЛ с большим отрывом признали бразильца лучшим игроком чемпионата, говорит само за себя. Вкрапление любого другого игрока на его место сделает «Зенит» более читаемым, что ли.

Сергей Семак. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что сделает Сергей Семак — просто поставит кого-то другого на позицию Клаудиньо или поменяет всю систему? И как это сработает? По-моему, это очень интересно. И когда говорят, что у Семака совершенно другой ресурс, чем у конкурентов, а потому трудно судить о его тренерском уровне, я жду именно таких матчей и ситуаций, чтобы его понять. В нем мне нравится уравновешенность, позволяющая гнуть свою линию и не психовать при первых проблемах, но степень гибкости, умения реагировать на обстоятельства проясняется именно в такие минуты.

«Зенит», отчего-то скромно играющий на выезде (и 1:1 в Химках, и 0:0 в Грозном были скорее в пользу хозяев), дома преображается в монстра, сжирающего в России все на своем пути. Будь то «Спартак» в Суперкубке, «Локомотив» или «Крылья» в чемпионате. Три матча — три разгрома с общим счетом 12:0. Да и в двух последних чемпионатах у петербуржцев было на своем поле лишь по одной ничьей и одному поражению при 13 победах.

Но сейчас у клуба — гораздо более сложная задача, чем обычно. Федотов и его ЦСКА здорово начали чемпионат, с ходу завоевали интерес специалистов и болельщиков — и в целом, не деля матчи на домашние и выездные, выглядят пока интереснее «Зенита». А тут еще и минус Клаудиньо. У армейцев же «в огне» их главный креативщик Хорхе Карраскаль и с каждым матчем все больше находит себя на острие Федор Чалов.

Ни о каком заведомом преимуществе «Зенита» при сумме этих обстоятельств говорить не приходится. Игра на три исхода. Но в последние годы в таких ситуациях команда из Санкт-Петербурга, особенно дома, и проявляла свои лучшие качества — за что и следует отметить Семака. Как-то будет теперь в матче против соперника, где он столько лет служил капитаном?

Олусегуна нашли в... Геленджике

У клубов мне всегда нравится именно тонкая селекция, то есть умение найти жемчужину в стоге сена, а не банальная покупка за деньги, которая с максимальной долей вероятности приведет к результату. Последнее — не плохо, это нормальная практика для богатых; просто это, по мне, не так интересно. Когда «Зенит» выкупает за прописанные у него в контракте 30 миллионов евро отступных звезду «Динамо» Данни, приобретает за 60 миллионов Халка или за 40 — Малкома, должно произойти какое-то умопомрачительное стечение обстоятельств, чтобы они на российском уровне не заиграли. И с Малкомом это в виде травм какое-то время происходило, но сейчас, слава богу, перестало.

А вот когда, допустим, в «Краснодаре» начинает блистать техничный и быстрый 20-летний Олакунле Олусегун, в минувшем туре дважды улетевший от обороны «Локомотива» и превративший упорный матч в разгром, — становится интересно. Особенно когда глядишь на биографию нигерийца и обнаруживаешь в сезоне-2019/20 молодежный клуб «Виста» из... Геленджика. А потом вдруг — Норвегию и Болгарию, и за ними — «Краснодар-2», с которым (да-да, не с первым «Краснодаром») изначально подписал контракт форвард. Вот это — судьба!

Связался с гендиректором «быков» Владимиром Хашигом, чтобы уточнить: неужто в Геленджике парня присмотрели? Уж больно занятно совпадение: курортный город находится в Краснодарском крае. Оказалось — да. «Виста» регулярно играла с юношами из академии «Краснодара», там краснодарский глаз на Олусегуна и упал. В том же 2019-м африканский живчик выступал за юношескую сборную Нигерии. Как это сочетается с игрой в Геленджике — бог весть...

Олакунле Олусегун. ФК «Краснодар»

Его природная одаренность бросалась в глаза, но было и много сомнений. Долго смотрели и оценивали. Но, глядя на то, как он прибавляет, в конце концов решились взять в аренду из болгарского «Ботева», попробовать на профессиональном уровне и затем принять решение. Пока он в аренде с правом выкупа — однако сильно удивлюсь, если этим правом «быки» не воспользуются.

История Олусегуна — это очень познавательный момент с точки зрения поиска ресурсов, как компенсировать объективные проблемы с уезжающими и не приезжающими (из Европы) легионерами. Надо лучше искать — и не только там, где принято. Полагаться на глаз профессионалов, а не только на данные InStat, WyScout и иже с ними. Включать фактор живого чутья и понимания футбола, а не слепого (и даже зрячего) расчета на статистический обсчет.

Хочется посмотреть на нигерийца на фоне соперника уровня «Динамо». Понятно, что бело-голубые сегодня тоже находятся в состоянии перестройки от одного тренера к другому, причем придерживающемуся совсем не такой концепции, как Сандро Шварц. Но в целом Славиша Йоканович произвел солидное первое впечатление, хотя очарования Шварца и его футбола в нем нет.

Зато, как видим, Федор Смолов при нем начал выражать себя по полной, чего не было со времен Марко Николича в «Локомотиве». Может, динамовскому бомбардиру нужны балканские тренеры? Уже и капитанскую повязку Смолов примерить успел.

Не нужно недооценивать динамовскую победу в Самаре, ой не нужно. Даже с потерями Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, с травмой Сергея Пиняева «Крылья» — стильная, умная команда, которая в прошлом году, например, учинила тому же «Динамо» в концовке сезона дома форменный разгром. И теперь бело-голубым пришлось перетерпеть очень непростой первый тайм, и они выдержали.

Пока не разу еще не произвели впечатления попытки что Шварца, что теперь Йокановича сыграть в два нападающих. Смолов и Константин Тюкавин, интересные сами по себе, не выглядят форвардами, способными составить тандем, а эффективному Вячеславу Грулеву комфортнее атаковать с фланга. Все это, однако, не помешало перестраивающемуся на ходу «Динамо» привезти три очка со сложного выезда и не потерпеть ни одного поражения в четырех стартовых матчах.

Как заменить Мозеса?

У «Спартака», начавшего чемпионат так, как не ожидал никто, на неделе случилось пренеприятное известие — Виктор Мозес выбыл с травмой ахилла на полгода. Для строящейся команды, в которой нигериец играл одну из заглавных ролей и забил в трех матчах подряд, новость чрезвычайно прискорбная. Ведь под Мозеса была придумана и позиция «десятки» в ромбе. Ломать систему теперь, что ли?

Уверен — нет. В Екатеринбурге Мозеса во второй половине первого тайма заменил Михаил Игнатов, ставший автором второго гола. Для него, в прошлом сезоне бурно прогрессировавшего, но все же не очень стабильного, это — великолепный шанс закрепиться в стартовом составе. И он сразу, получив эту возможность, начал ею пользоваться.

А ведь есть еще и Зиньковский, несмотря на всю заслуженную шумиху вокруг его трансфера не сумевший с ходу закрепиться в основе. Как я понимаю, экс-полузащитник «Крыльев» — парень адекватный и воспринимает происходящее со здравым смыслом. Между прочим, даже Илья Цымбаларь, перейдя из одесского «Черноморца», не сразу стал основным футболистом «Спартака». Нужно сперва привыкнуть к тренерским требованиям, к новым партнерам и клубным амбициям — а потом уже время придет для максимальной самореализации.

Да и Зиньковский все-таки больше край. Хотя ведь и Цымбаларь поначалу воспринимался именно так! Но со временем его горизонты расширились, и не вижу причин, чтобы с Антоном при качественной тренерской работе и правильном ее восприятии не произошло то же самое. Хотя поди найди второго Олега Романцева...

Михаил Игнатов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

По мне, большой ошибкой будет смещать из атаки на вакантную позицию «десятки» Квинси Промеса, у которого, конечно, голова по футбольному светлая, но все же главная функция — обыгрывать на подступах и внутри штрафной и завершать, а не связывать полузащиту с атакой. У голландца заладилось в начале сезона, и заставлять его менять амплуа — наносить ущерб и самому Промесу, и Александру Соболеву, которому явно комфортно рядом с ним.

«Сочи» в последние годы был для «Спартака» соперника крайне неудобным — правда, при тренере Федотове. Теперь поглядим, что предложит Вадим Гаранин. Пока у него в южном клубе складывается лучше, чем кто-либо мог предположить, — три победы и поражение в Москве от ЦСКА: пусть крупное, но с учетом досконального знания Федотовым игроков соперника достаточно предсказуемое. «Торпедо», «Ахмат» и «Нижний Новгород» — победы сочинцев были не над топ-клубами, но из них только черно-белых можно назвать аутсайдером, тогда как клуб из Грозного вообще ближе к верху таблицы, чем к низу.

Из восьми сыгранных матчей «Спартак» и «Сочи» на двоих выиграли шесть при одной ничьей и одном поражении. Так что в Тушине мы в любом случае увидим конкуренцию за то, кто сильнее, а не кто слабее. Как и на Крестовском острове, и в Петровском парке.

Я — за Юрана, потому что знаю факты: тренер качественно работал, но его уволили

Пока футбол в чемпионате России смотреть значительно приятнее, чем-то, что происходит вокруг него. Что на трибунах, что в кулуарах — взять то же увольнение Сергея Юрана. «Химки» оставались единственным нежданным гостем в верхней восьмерке РПЛ после четвертого тура, хотя если вспомнить, как они отыграли вторую часть прошлого чемпионата, то изумляться особо нечему. И если посмотреть, кто по качеству в 2022 году лучше всех сыграл против «Зенита», химчане, думаю, главный кандидат на первое место.

Но Юрана уволили, никому ничего не объяснив и оставив пространство для тонны догадок, порой очень нелицеприятных — то для самого специалиста, то для инвестора клуба Туфана Садыгова, то для всей клубной структуры. Сам тренер, по его словам, допытываться у руководства о причинах увольнения не стал. Может, гордость не позволила, а может, и так все знает.

Не хочу копаться в догадках и слухах, информацией о правдивости которых не владею, и скажу лишь одно. Я всегда за тренера, который хорошо работает и которого без каких-либо веских профессиональных причин увольняют. И против руководителей, которые это делают, не дав публике никаких внятных объяснений. Юран уже не на коротком отрезке добивался большего, чем позволяют возможности его команды. И ставил «Химкам» подходящий их подбору игроков футбол. Мне с творческой точки зрения жаль, что он не продолжит работу.

Все это не означает, что я буду болеть против нового штаба «Химок». Тем более что помощником Николая Писарева стал глубоко мною уважаемый Михаил Лихачев, главный тренер сборной России по пляжному футболу, создатель династии, за десять лет с 2011-го по 2021-й выигравшей три чемпионата мира из шести. Он возглавил команду в 2010-м, а до него на протяжении пяти лет главным тренером пляжки был как раз Писарев. Но при нем сборная титулов не брала, а при Лихачеве через год в итальянской Равенне сенсационно отобрала чемпионство у его вечных владельцев — бразильцев.

Он по-прежнему главный тренер наших пляжников, но нынешний простой сборных позволил Лихачеву, воспитаннику динамовской школы и, кстати, большому болельщику бело-голубых, попробовать себя в большом футболе. Для чистоты эксперимента было бы интересно посмотреть на него в роли главного тренера, строящего команду и ее манеру игры, формирующего атмосферу в ней. Ассистент все-таки фигура вспомогательная. Но как знать, не начало ли это большого пути уже в новом и главном футбольном подразделении?