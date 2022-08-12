С ЦСКА «Зенит» наконец-то выложится на максимум. У Федотова — идеальный шанс вернуть интригу в РПЛ

Леонид Волотко — о главном матче лета.

Меньше всего от нового сезона РПЛ мы ждали существования чемпионской интриги. Поэтому сам факт того, что «Зенит» все еще за пределами топ-3, заставляет питерцев забыть про отсутствие реальных конкурентов и гарантирует искры в главных матчах с его участием.

У меня полное ощущение, что команда Сергея Семака мысленно отпраздновала золото на 17-й минуте в Химках. Потому что за неделю до этого Клаудиньо, Малком, Вендел, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, от формы которых зависит игра «Зенита», убедились: даже минимальных усилий достаточно, чтобы разобрать «Спартак» и легко забрать Суперкубок. В первом же туре версия как будто бы подтвердилась: Вендел быстро пробил Илью Лантратова — и после этого «Зенит» просто бросил играть.

Да, через неделю пришлось снова включиться, но «Крылья» уже к 12-й минуте привезли два пенальти, а к перерыву устроились на 0:3. «Локомотив» выступил еще мощнее, получив в Питере пять за полчаса. Не очень представляю, каким мотиватором нужно быть, чтобы с таким сопротивлением заставлять бразильских суперзвезд выкладываться хотя бы на 80 процентов.

Когда Клаудиньо отыгрывается пятками чуть ли не в каждой атаке, уставший Малком убегает от только вышедшего Ивана Игнатьева, а поражения не случается даже в меньшинстве в Грозном, где «Зениту» исторически тяжело, — аргументов, зачем убиваться в каждой игре, если хватает кратковременного напряжения, уже не остается.

В команде понимают: при нынешнем раскладе сил «Зенит» борется сам с собой. И это самый очевидный момент, чтобы улететь в нокдаун. Если раньше команда Семака устраивала передышку в премьер-лиге и активировала максимальный режим в еврокубках, то после бана УЕФА эмоциональные вспышки перенесутся на топ-матчи «Зенита» с принципиальными соперниками в РПЛ.

ЦСКА — «Зенит». Александр Федоров, Фото «СЭ»

На ЦСКА питерцы точно соберутся. Со «Спартаком» им в каком-то смысле повезло: у Гильермо Абаскаля на подготовку к матчу было две недели, и он объективно привез сырую команду. Это не говорит о том, что сейчас результат точно был бы другим, но 0:4 вряд ли бы случились. С ЦСКА все будет по-другому.

Во-первых, прямо сейчас это, возможно, самая сбалансированная команда РПЛ, которая четко понимает, во что она играет и пока ни разу не просела тактически, несмотря на скудные кадровые ресурсы. С одной стороны, больше никто не вспоминает о возрасте Кирилла Набабкина и профильных амплуа Бахтиера Зайнутдинова и Ивана Облякова. С другой, они пока не играли под давлением, которое окажет «Зенит» на своем поле.

Во-вторых, Владимир Федотов — единственный тренер, который взял у Семака четыре очка в прошлом сезоне и победил на «Газпром Арене». Но чего ждать от его «Сочи», понимали более-менее все в премьер-лиге. Теперь главный вопрос — в каком стиле выступит ЦСКА. Рискнет и сыграет открыто и в давление, как в стартовых турах? Или закроется, приняв опыт того же Абаскаля? И, главное, не поплывет ли под встречным давлением, благодаря которому «Нижний» ушел с 0:2, а «Факел» повел на «ВЭБ Арене»?

В Питере ЦСКА ждет самый опасный и тяжелый выезд в сезоне, но шанс откинуть «Зенит» на пять очков и окончательно поджечь чемпионскую интригу — слишком заманчив, чтобы им не воспользоваться.