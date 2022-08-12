С ЦСКА «Зенит» наконец-то выложится на максимум. У Федотова — идеальный шанс вернуть интригу в РПЛ
Меньше всего от нового сезона РПЛ мы ждали существования чемпионской интриги. Поэтому сам факт того, что «Зенит» все еще за пределами топ-3, заставляет питерцев забыть про отсутствие реальных конкурентов и гарантирует искры в главных матчах с его участием.
У меня полное ощущение, что команда Сергея Семака мысленно отпраздновала золото на 17-й минуте в Химках. Потому что за неделю до этого Клаудиньо, Малком, Вендел, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, от формы которых зависит игра «Зенита», убедились: даже минимальных усилий достаточно, чтобы разобрать «Спартак» и легко забрать Суперкубок. В первом же туре версия как будто бы подтвердилась: Вендел быстро пробил Илью Лантратова — и после этого «Зенит» просто бросил играть.
Да, через неделю пришлось снова включиться, но «Крылья» уже к 12-й минуте привезли два пенальти, а к перерыву устроились на 0:3. «Локомотив» выступил еще мощнее, получив в Питере пять за полчаса. Не очень представляю, каким мотиватором нужно быть, чтобы с таким сопротивлением заставлять бразильских суперзвезд выкладываться хотя бы на 80 процентов.
Когда Клаудиньо отыгрывается пятками чуть ли не в каждой атаке, уставший Малком убегает от только вышедшего Ивана Игнатьева, а поражения не случается даже в меньшинстве в Грозном, где «Зениту» исторически тяжело, — аргументов, зачем убиваться в каждой игре, если хватает кратковременного напряжения, уже не остается.
В команде понимают: при нынешнем раскладе сил «Зенит» борется сам с собой. И это самый очевидный момент, чтобы улететь в нокдаун. Если раньше команда Семака устраивала передышку в премьер-лиге и активировала максимальный режим в еврокубках, то после бана УЕФА эмоциональные вспышки перенесутся на топ-матчи «Зенита» с принципиальными соперниками в РПЛ.
На ЦСКА питерцы точно соберутся. Со «Спартаком» им в каком-то смысле повезло: у Гильермо Абаскаля на подготовку к матчу было две недели, и он объективно привез сырую команду. Это не говорит о том, что сейчас результат точно был бы другим, но 0:4 вряд ли бы случились. С ЦСКА все будет по-другому.
Во-первых, прямо сейчас это, возможно, самая сбалансированная команда РПЛ, которая четко понимает, во что она играет и пока ни разу не просела тактически, несмотря на скудные кадровые ресурсы. С одной стороны, больше никто не вспоминает о возрасте Кирилла Набабкина и профильных амплуа Бахтиера Зайнутдинова и Ивана Облякова. С другой, они пока не играли под давлением, которое окажет «Зенит» на своем поле.
Во-вторых, Владимир Федотов — единственный тренер, который взял у Семака четыре очка в прошлом сезоне и победил на «Газпром Арене». Но чего ждать от его «Сочи», понимали более-менее все в премьер-лиге. Теперь главный вопрос — в каком стиле выступит ЦСКА. Рискнет и сыграет открыто и в давление, как в стартовых турах? Или закроется, приняв опыт того же Абаскаля? И, главное, не поплывет ли под встречным давлением, благодаря которому «Нижний» ушел с 0:2, а «Факел» повел на «ВЭБ Арене»?
В Питере ЦСКА ждет самый опасный и тяжелый выезд в сезоне, но шанс откинуть «Зенит» на пять очков и окончательно поджечь чемпионскую интригу — слишком заманчив, чтобы им не воспользоваться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0