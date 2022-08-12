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С ЦСКА «Зенит» наконец-то выложится на максимум. У Федотова — идеальный шанс вернуть интригу в РПЛ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Леонид Волотко — о главном матче лета.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Меньше всего от нового сезона РПЛ мы ждали существования чемпионской интриги. Поэтому сам факт того, что «Зенит» все еще за пределами топ-3, заставляет питерцев забыть про отсутствие реальных конкурентов и гарантирует искры в главных матчах с его участием.

У меня полное ощущение, что команда Сергея Семака мысленно отпраздновала золото на 17-й минуте в Химках. Потому что за неделю до этого Клаудиньо, Малком, Вендел, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, от формы которых зависит игра «Зенита», убедились: даже минимальных усилий достаточно, чтобы разобрать «Спартак» и легко забрать Суперкубок. В первом же туре версия как будто бы подтвердилась: Вендел быстро пробил Илью Лантратова — и после этого «Зенит» просто бросил играть.

Дуглас Сантос, Малком и&nbsp;Иван Сергеев. «Зениту» нельзя показывать слабость. Почему победа над ЦСКА обязательна

Да, через неделю пришлось снова включиться, но «Крылья» уже к 12-й минуте привезли два пенальти, а к перерыву устроились на 0:3. «Локомотив» выступил еще мощнее, получив в Питере пять за полчаса. Не очень представляю, каким мотиватором нужно быть, чтобы с таким сопротивлением заставлять бразильских суперзвезд выкладываться хотя бы на 80 процентов.

Когда Клаудиньо отыгрывается пятками чуть ли не в каждой атаке, уставший Малком убегает от только вышедшего Ивана Игнатьева, а поражения не случается даже в меньшинстве в Грозном, где «Зениту» исторически тяжело, — аргументов, зачем убиваться в каждой игре, если хватает кратковременного напряжения, уже не остается.

В команде понимают: при нынешнем раскладе сил «Зенит» борется сам с собой. И это самый очевидный момент, чтобы улететь в нокдаун. Если раньше команда Семака устраивала передышку в премьер-лиге и активировала максимальный режим в еврокубках, то после бана УЕФА эмоциональные вспышки перенесутся на топ-матчи «Зенита» с принципиальными соперниками в РПЛ.

ЦСКА — «Зенит». Фото Александр Федоров, "СЭ"
ЦСКА — «Зенит».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

На ЦСКА питерцы точно соберутся. Со «Спартаком» им в каком-то смысле повезло: у Гильермо Абаскаля на подготовку к матчу было две недели, и он объективно привез сырую команду. Это не говорит о том, что сейчас результат точно был бы другим, но 0:4 вряд ли бы случились. С ЦСКА все будет по-другому.

Во-первых, прямо сейчас это, возможно, самая сбалансированная команда РПЛ, которая четко понимает, во что она играет и пока ни разу не просела тактически, несмотря на скудные кадровые ресурсы. С одной стороны, больше никто не вспоминает о возрасте Кирилла Набабкина и профильных амплуа Бахтиера Зайнутдинова и Ивана Облякова. С другой, они пока не играли под давлением, которое окажет «Зенит» на своем поле.

Вендел и&nbsp;Клаудиньо празднуют разгромную победу над &laquo;Спартаком&raquo; (7:1). «Зенит» уже пять лет унижает московские команды дома. Остановит ли его ЦСКА?

Во-вторых, Владимир Федотов — единственный тренер, который взял у Семака четыре очка в прошлом сезоне и победил на «Газпром Арене». Но чего ждать от его «Сочи», понимали более-менее все в премьер-лиге. Теперь главный вопрос — в каком стиле выступит ЦСКА. Рискнет и сыграет открыто и в давление, как в стартовых турах? Или закроется, приняв опыт того же Абаскаля? И, главное, не поплывет ли под встречным давлением, благодаря которому «Нижний» ушел с 0:2, а «Факел» повел на «ВЭБ Арене»?

В Питере ЦСКА ждет самый опасный и тяжелый выезд в сезоне, но шанс откинуть «Зенит» на пять очков и окончательно поджечь чемпионскую интригу — слишком заманчив, чтобы им не воспользоваться.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Спартак» победит «Сочи», «Зенит» не сыграет вничью с ЦСКА. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

«Зениту» нельзя показывать слабость. Почему победа над ЦСКА обязательна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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