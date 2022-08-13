«Сыграли очередной «договорняк». Садырин против Бышовца, огненные пресс-конференции, гол Семака ударом через себя. Сюжеты из 90-х
«Письмо 14»
Отношения между двумя знаковыми отечественными тренерами — Павлом Садыриным и Анатолием Бышовцем — испортились в первой половине 1990-х годов. Бышовец руководил сборной СНГ на Евро-1992 и после его завершения рассчитывал продолжить работу с национальной командой. Однако руководство образовавшегося РФС в лице Вячеслава Колоскова предложило ему участвовать в выборах главного тренера сборной России. Быщовца это не устроило, в итоге первым наставником новой национальной команды стал Садырин.
При нем Россия отобралась на чемпионат мира-1994 в США. Правда, в последнем матче отборочного цикла уступила на выезде Греции (0:1). После игры в раздевалке сборной состоялся разговор на повышенных тонах между Колосковым и футболистами. Все это вылилось в появление знаменитого «Письма 14», в котором игроки требовали сменить главного тренера сборной.
«Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить ее к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США», — говорилось в первом пункте письма.
Колосков Садырина отстоял, но ряд ведущих игроков в знак протеста на ЧМ не поехали.
— Нашлись люди, которым из искры захотелось сделать пламя. Вот и получилось, что с легкой руки бывшего тренера сборной (Анатолия Бышовца. — Прим. «СЭ») и его верного оруженосца — редактора некогда популярного еженедельника, потерявшего возможность всюду за границей следовать за сборной (Олега Кучеренко. — Прим. «СЭ), над подписями игроков на чистом листе бумаги появился текст петиции, составленном по старому большевистскому стандарту, на имя людей из окружения Президента. Говорят, письму дали ход, и «дело» нашей общественной организации, каким является РФС, завертелось на государственном уровне, — говорил Садырин в конце 1993 года.
НА ЧМ-1994 наша сборная не вышла из группы. Садырин покинул свой пост, принял «Зенит» и в 1995 году вывел его в высшую лигу чемпионата России. В конце сезона-1996 руководство клуба решило не продлевать с ним контракт, и по иронии судьбы во главе сине-бело-голубых Садырина сменил Бышовец. Это еще больше ухудшило отношения между специалистами.
«Анатолий Федорович, давайте не будем читать лекции»
Возможность выяснить отношения между собой на футбольном поле им представилась в 1997 году, когда Садырин возглавил ЦСКА.
Команды Садырина и Бышовца сыграли друг с другом четыре матча. Первый состоялся в мае 1997 года в... Селятино. Оказавшись без «крыши» из-за ремонта динамовского стадиона, армейцы выбрали подмосковный городок. И не прогадали, взяв верх над питерцами (2:0) благодаря голам Герасимова и Кулика.
Впрочем, Бышовец подчеркнул, что его команда вполне могла рассчитывать на большее:
— Считаю, мы ни в чем не уступили армейцам. Если бы использовали один из нескольких отличных моментов, что имели в начале матча, игра сложилась бы по-другому. К тому же на 17-й минуте арбитр, на мой взгляд, должен был удалять Бокова за фол последней надежды...
Садырин же решил воздержаться от послематчевых интервью, чтобы, по его словам, не нагнетать и без того нездоровый ажиотаж вокруг этой встречи.
Во втором круге «Зенит» взял полноценный реванш — 2:0. Правда, гол Зазулина заставил армейцев чуть ли не в полном составе броситься к арбитру на линии, считая, что зенитовец находился в офсайде. Лайнсмен был непреклонен.
А произошло вот что. Горшков сделал длинный навес в штрафную ЦСКА, где не оказалось никого, кроме вратаря Кутепова и двух зенитовцев — Зазулина и Попова. При таком раскладе Зазулину не составляло никакого труда переиграть вратаря.
«Из ложи прессы определить, был ли офсайд, оказалось невозможно, — писал корреспондент «СЭ». — С одной стороны, Зазулин с Поповым совершили столь стремительный забег, что им позавидовал сам Донован Бэйли (Олимпийский чемпион-1996 в беге на 100 метров. — Прим. «СЭ»). С другой — оба питерца имели перед ближайшим к ним армейцем минимум шесть метров форы...»
После матча тренеры выдали эпическую пресс-конференцию. Первым слово взял Садырин:
— Мы договорились с «Зенитом». Они там проиграли, мы — здесь (смех в зале). Как утверждал господин Мутко, что мы все время договаривались — вот мы очередную договорную игру и сыграли. Ну а если серьезно, то игра была равной. Преимущество у «Зенита» было только в голах, причем первый забит из явного офсайда — мы посмотрели видеозапись.
Бышовец: Самоотдача наших футболистов решила исход матча. Хотя потенциал игроков ЦСКА намного выше, чем у нас. Мы уже трижды по ходу сезона имели возможность попасть в пятерку, но чего-то не хватало. Мешали травмы, судейство. Но мы выжили! Мы отдали трех игроков в ЦСКА. Я их не выгонял. Они сами ушли.
Садырин: Анатолий Федорович, извините. Давайте не будем читать лекции. Журналисты все знают. Что вы рассказываете сказки, кто куда ушел. Давайте говорить по игре, а не о том, сколько вы народу взяли — с Украины или еще откуда... Если вы хотите его слушать, я уйду.
Бышовец: Я все-таки продолжу ту мысль, которую хотел высказать. Мы выжили и мы будем идти вперед. Поздравляю болельщиков. Это был хороший реванш.
Отвечая на вопрос о первом голе, Бышовец сказал, что не может утверждать, был ли тайм офсайд. «Но то, что мы не работаем с судьями, это факт. На 200 процентов!» — он.
«Ну какой тренер вам скажет, что работает с судьями?» — уколол своего визави Садырин.
— Я лично хочу дожить до того момента, когда тренеры у нас начнут говорить правду. Тогда футбол в стране станет футболом. Я лично не боюсь говорить правду, — парировал Бышовец.
«Зенит» играл крайне примитивно в атаке»
Самый драматичный матч команды Садырина и Бышовца провели в рамках 1/8 финала Кубка России в октябре 1997 года. Победа осталась за москвичами — 3:2.
Причем начало встречи оказалось для красно-синих обескураживающим. После срыва армейской атаки мяч оказался у Панова, который, войдя в штрафную, сначала заставил капитулировать Новосадова, а затем исполнил победный кульбит. Но, как оказалось, радовался питерский форвард преждевременно. Уже через четыре минуты после очередной атаки ЦСКА в сутолоке у ворот Семак ударом через себя восстановил статус-кво. В середине тайма Хомуха блестяще исполнил штрафной — 2:1, а на 68-й минуте Семак оформил дубль, совершив рейд со своей половины поля. Итог матча установил Вернидуб, который реализовал пенальти в концовке встречи.
Довольный результатом Садырин не упустил шанс «уколоть» Бышовца.
— Матч должен был закончиться со счетом порядка 7:2, — сказал он. — «Зенит» играл крайне примитивно в атаке. Его игроки пытались забросить мяч за спины нашим защитникам в надежде на маленького и шустрого Панова. И это все. У нас же было действительно предостаточно голевых моментов.
Журналисты, естественно, зацепились за эти слова Садырина и задали соответствующий вопрос Бышовцу.
— Садырин сказал, что вы довольно примитивно играли в атаке...
— У каждого свое видение игры. Однако, мне кажется, что вряд ли можно считать примитивной игру команды, которая в течение матча имела три-четыре выхода один на один с вратарем соперника. Увы, нас в очередной раз подвела реализация.
Когда Бышовец покидал стадион, его спросили, сумел бы он в бытность свою игроком использовать эти моменты. «Уж парочку я бы им точно положил», — сказал наставник «Зенита» с явным удовольствием в голосе.
В последний раз тренеры сыграли друг против друга в апреле 1998 года. Красивый гол Семака на 83-й минуте уже ни на что не повлиял. Питерцы победили — 2:1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0