Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

«Сыграли очередной «договорняк». Садырин против Бышовца, огненные пресс-конференции, гол Семака ударом через себя. Сюжеты из 90-х

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Садырин, Сергей Семак, Анатолий Бышовец.
Павел Садырин (справа).
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
1/2
Накануне главного матча 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА «СЭ» вспоминает яркую страницу противостояния этих клубов.

«Письмо 14»

Отношения между двумя знаковыми отечественными тренерами — Павлом Садыриным и Анатолием Бышовцем — испортились в первой половине 1990-х годов. Бышовец руководил сборной СНГ на Евро-1992 и после его завершения рассчитывал продолжить работу с национальной командой. Однако руководство образовавшегося РФС в лице Вячеслава Колоскова предложило ему участвовать в выборах главного тренера сборной России. Быщовца это не устроило, в итоге первым наставником новой национальной команды стал Садырин.

 
1994 год. Василий Кульков, Андрей Иванов, Игорь Добровольский, Сергей Кирьяков. «Бышовец, в отличие от Садырина, нас не предаст». «Письмо 14»: хроника скандала

При нем Россия отобралась на чемпионат мира-1994 в США. Правда, в последнем матче отборочного цикла уступила на выезде Греции (0:1). После игры в раздевалке сборной состоялся разговор на повышенных тонах между Колосковым и футболистами. Все это вылилось в появление знаменитого «Письма 14», в котором игроки требовали сменить главного тренера сборной.

«Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить ее к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США», — говорилось в первом пункте письма.

13.08.2022 | Зенит - ЦСКА

Колосков Садырина отстоял, но ряд ведущих игроков в знак протеста на ЧМ не поехали.

— Нашлись люди, которым из искры захотелось сделать пламя. Вот и получилось, что с легкой руки бывшего тренера сборной (Анатолия Бышовца. — Прим. «СЭ») и его верного оруженосца — редактора некогда популярного еженедельника, потерявшего возможность всюду за границей следовать за сборной (Олега Кучеренко. — Прим. «СЭ), над подписями игроков на чистом листе бумаги появился текст петиции, составленном по старому большевистскому стандарту, на имя людей из окружения Президента. Говорят, письму дали ход, и «дело» нашей общественной организации, каким является РФС, завертелось на государственном уровне, — говорил Садырин в конце 1993 года.

НА ЧМ-1994 наша сборная не вышла из группы. Садырин покинул свой пост, принял «Зенит» и в 1995 году вывел его в высшую лигу чемпионата России. В конце сезона-1996 руководство клуба решило не продлевать с ним контракт, и по иронии судьбы во главе сине-бело-голубых Садырина сменил Бышовец. Это еще больше ухудшило отношения между специалистами.

 
30&nbsp;сентября 2001 года. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 6:1. Павел Садырин. «Он до последнего надеялся, что поправится. Никогда не унывал». Последняя осень Павла Садырина

«Анатолий Федорович, давайте не будем читать лекции»

Возможность выяснить отношения между собой на футбольном поле им представилась в 1997 году, когда Садырин возглавил ЦСКА.

Команды Садырина и Бышовца сыграли друг с другом четыре матча. Первый состоялся в мае 1997 года в... Селятино. Оказавшись без «крыши» из-за ремонта динамовского стадиона, армейцы выбрали подмосковный городок. И не прогадали, взяв верх над питерцами (2:0) благодаря голам Герасимова и Кулика.

 

Впрочем, Бышовец подчеркнул, что его команда вполне могла рассчитывать на большее:

— Считаю, мы ни в чем не уступили армейцам. Если бы использовали один из нескольких отличных моментов, что имели в начале матча, игра сложилась бы по-другому. К тому же на 17-й минуте арбитр, на мой взгляд, должен был удалять Бокова за фол последней надежды...

Садырин же решил воздержаться от послематчевых интервью, чтобы, по его словам, не нагнетать и без того нездоровый ажиотаж вокруг этой встречи.

Во втором круге «Зенит» взял полноценный реванш — 2:0. Правда, гол Зазулина заставил армейцев чуть ли не в полном составе броситься к арбитру на линии, считая, что зенитовец находился в офсайде. Лайнсмен был непреклонен.

А произошло вот что. Горшков сделал длинный навес в штрафную ЦСКА, где не оказалось никого, кроме вратаря Кутепова и двух зенитовцев — Зазулина и Попова. При таком раскладе Зазулину не составляло никакого труда переиграть вратаря.

«Из ложи прессы определить, был ли офсайд, оказалось невозможно, — писал корреспондент «СЭ». —  С одной стороны, Зазулин с Поповым совершили столь стремительный забег, что им позавидовал сам Донован Бэйли (Олимпийский чемпион-1996 в беге на 100 метров. — Прим. «СЭ»). С другой — оба питерца имели перед ближайшим к ним армейцем минимум шесть метров форы...»

 

После матча тренеры выдали эпическую пресс-конференцию. Первым слово взял Садырин:

— Мы договорились с «Зенитом». Они там проиграли, мы — здесь (смех в зале). Как утверждал господин Мутко, что мы все время договаривались — вот мы очередную договорную игру и сыграли. Ну а если серьезно, то игра была равной. Преимущество у «Зенита» было только в голах, причем первый забит из явного офсайда — мы посмотрели видеозапись.

Бышовец: Самоотдача наших футболистов решила исход матча. Хотя потенциал игроков ЦСКА намного выше, чем у нас. Мы уже трижды по ходу сезона имели возможность попасть в пятерку, но чего-то не хватало. Мешали травмы, судейство. Но мы выжили! Мы отдали трех игроков в ЦСКА. Я их не выгонял. Они сами ушли.

Садырин: Анатолий Федорович, извините. Давайте не будем читать лекции. Журналисты все знают. Что вы рассказываете сказки, кто куда ушел. Давайте говорить по игре, а не о том, сколько вы народу взяли — с Украины или еще откуда... Если вы хотите его слушать, я уйду.

Бышовец: Я все-таки продолжу ту мысль, которую хотел высказать. Мы выжили и мы будем идти вперед. Поздравляю болельщиков. Это был хороший реванш.

Отвечая на вопрос о первом голе, Бышовец сказал, что не может утверждать, был ли тайм офсайд. «Но то, что мы не работаем с судьями, это факт. На 200 процентов!» — он.

«Ну какой тренер вам скажет, что работает с судьями?» — уколол своего визави Садырин.

— Я лично хочу дожить до того момента, когда тренеры у нас начнут говорить правду. Тогда футбол в стране станет футболом. Я лично не боюсь говорить правду, — парировал Бышовец.

 
Паулу БАРБОЗА. Паулу Барбоза: "Бышовец должен был возглавить "Бенфику"

«Зенит» играл крайне примитивно в атаке»

Самый драматичный матч команды Садырина и Бышовца провели в рамках 1/8 финала Кубка России в октябре 1997 года. Победа осталась за москвичами — 3:2.

Причем начало встречи оказалось для красно-синих обескураживающим. После срыва армейской атаки мяч оказался у Панова, который, войдя в штрафную, сначала заставил капитулировать Новосадова, а затем исполнил победный кульбит. Но, как оказалось, радовался питерский форвард преждевременно. Уже через четыре минуты после очередной атаки ЦСКА в сутолоке у ворот Семак ударом через себя восстановил статус-кво. В середине тайма Хомуха блестяще исполнил штрафной — 2:1, а на 68-й минуте Семак оформил дубль, совершив рейд со своей половины поля. Итог матча установил Вернидуб, который реализовал пенальти в концовке встречи.

Довольный результатом Садырин не упустил шанс «уколоть» Бышовца.

— Матч должен был закончиться со счетом порядка 7:2, — сказал он. — «Зенит» играл крайне примитивно в атаке. Его игроки пытались забросить мяч за спины нашим защитникам в надежде на маленького и шустрого Панова. И это все. У нас же было действительно предостаточно голевых моментов.

Журналисты, естественно, зацепились за эти слова Садырина и задали соответствующий вопрос Бышовцу.

— Садырин сказал, что вы довольно примитивно играли в атаке...

— У каждого свое видение игры. Однако, мне кажется, что вряд ли можно считать примитивной игру команды, которая в течение матча имела три-четыре выхода один на один с вратарем соперника. Увы, нас в очередной раз подвела реализация.

Когда Бышовец покидал стадион, его спросили, сумел бы он в бытность свою игроком использовать эти моменты. «Уж парочку я бы им точно положил», — сказал наставник «Зенита» с явным удовольствием в голосе.

В последний раз тренеры сыграли друг против друга в апреле 1998 года. Красивый гол Семака на 83-й минуте уже ни на что не повлиял. Питерцы победили — 2:1.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

 

Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Садырин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Образ Тараса Бульбы и больше никаких интервью на русском и Крыма. Как боксер Александр Усик теперь относится к России
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Мацуев: «Сейчас у «Спартака» прекрасный шанс доказать, что резвый старт не был случайностью»
ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» слоганом «Время менять настроение»
Пресняков-старший — о предстоящем матче «Спартака»: «Красно-белым с «Сочи» всегда тяжело играть»
Кержаков считает, что для ЦСКА ничья в матче против «Зенита» будет приемлемым результатом
Соболев — о помощи дельфинам: «Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!»
Соболев — об Абаскале: «У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

С ЦСКА «Зенит» наконец-то выложится на максимум. У Федотова — идеальный шанс вернуть интригу в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости