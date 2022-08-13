«Сыграли очередной «договорняк». Садырин против Бышовца, огненные пресс-конференции, гол Семака ударом через себя. Сюжеты из 90-х

«Зенит» — Накануне главного матча 5-го тура РПЛ ЦСКА «СЭ» вспоминает яркую страницу противостояния этих клубов.

«Письмо 14»

Отношения между двумя знаковыми отечественными тренерами — Павлом Садыриным и Анатолием Бышовцем — испортились в первой половине 1990-х годов. Бышовец руководил сборной СНГ на Евро-1992 и после его завершения рассчитывал продолжить работу с национальной командой. Однако руководство образовавшегося РФС в лице Вячеслава Колоскова предложило ему участвовать в выборах главного тренера сборной России. Быщовца это не устроило, в итоге первым наставником новой национальной команды стал Садырин.

При нем Россия отобралась на чемпионат мира-1994 в США. Правда, в последнем матче отборочного цикла уступила на выезде Греции (0:1). После игры в раздевалке сборной состоялся разговор на повышенных тонах между Колосковым и футболистами. Все это вылилось в появление знаменитого «Письма 14», в котором игроки требовали сменить главного тренера сборной.

«Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить ее к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США», — говорилось в первом пункте письма.

13.08.2022 | Зенит - ЦСКА

Колосков Садырина отстоял, но ряд ведущих игроков в знак протеста на ЧМ не поехали.

— Нашлись люди, которым из искры захотелось сделать пламя. Вот и получилось, что с легкой руки бывшего тренера сборной (Анатолия Бышовца. — Прим. «СЭ») и его верного оруженосца — редактора некогда популярного еженедельника, потерявшего возможность всюду за границей следовать за сборной (Олега Кучеренко. — Прим. «СЭ), над подписями игроков на чистом листе бумаги появился текст петиции, составленном по старому большевистскому стандарту, на имя людей из окружения Президента. Говорят, письму дали ход, и «дело» нашей общественной организации, каким является РФС, завертелось на государственном уровне, — говорил Садырин в конце 1993 года.

НА ЧМ-1994 наша сборная не вышла из группы. Садырин покинул свой пост, принял «Зенит» и в 1995 году вывел его в высшую лигу чемпионата России. В конце сезона-1996 руководство клуба решило не продлевать с ним контракт, и по иронии судьбы во главе сине-бело-голубых Садырина сменил Бышовец. Это еще больше ухудшило отношения между специалистами.

«Анатолий Федорович, давайте не будем читать лекции»

Возможность выяснить отношения между собой на футбольном поле им представилась в 1997 году, когда Садырин возглавил ЦСКА.

Команды Садырина и Бышовца сыграли друг с другом четыре матча. Первый состоялся в мае 1997 года в... Селятино. Оказавшись без «крыши» из-за ремонта динамовского стадиона, армейцы выбрали подмосковный городок. И не прогадали, взяв верх над питерцами (2:0) благодаря голам Герасимова и Кулика.

Впрочем, Бышовец подчеркнул, что его команда вполне могла рассчитывать на большее:

— Считаю, мы ни в чем не уступили армейцам. Если бы использовали один из нескольких отличных моментов, что имели в начале матча, игра сложилась бы по-другому. К тому же на 17-й минуте арбитр, на мой взгляд, должен был удалять Бокова за фол последней надежды...

Садырин же решил воздержаться от послематчевых интервью, чтобы, по его словам, не нагнетать и без того нездоровый ажиотаж вокруг этой встречи.

Во втором круге «Зенит» взял полноценный реванш — 2:0. Правда, гол Зазулина заставил армейцев чуть ли не в полном составе броситься к арбитру на линии, считая, что зенитовец находился в офсайде. Лайнсмен был непреклонен.

А произошло вот что. Горшков сделал длинный навес в штрафную ЦСКА, где не оказалось никого, кроме вратаря Кутепова и двух зенитовцев — Зазулина и Попова. При таком раскладе Зазулину не составляло никакого труда переиграть вратаря.

«Из ложи прессы определить, был ли офсайд, оказалось невозможно, — писал корреспондент «СЭ». — С одной стороны, Зазулин с Поповым совершили столь стремительный забег, что им позавидовал сам Донован Бэйли (Олимпийский чемпион-1996 в беге на 100 метров. — Прим. «СЭ»). С другой — оба питерца имели перед ближайшим к ним армейцем минимум шесть метров форы...»

После матча тренеры выдали эпическую пресс-конференцию. Первым слово взял Садырин:

— Мы договорились с «Зенитом». Они там проиграли, мы — здесь (смех в зале). Как утверждал господин Мутко, что мы все время договаривались — вот мы очередную договорную игру и сыграли. Ну а если серьезно, то игра была равной. Преимущество у «Зенита» было только в голах, причем первый забит из явного офсайда — мы посмотрели видеозапись.

Бышовец: Самоотдача наших футболистов решила исход матча. Хотя потенциал игроков ЦСКА намного выше, чем у нас. Мы уже трижды по ходу сезона имели возможность попасть в пятерку, но чего-то не хватало. Мешали травмы, судейство. Но мы выжили! Мы отдали трех игроков в ЦСКА. Я их не выгонял. Они сами ушли.

Садырин: Анатолий Федорович, извините. Давайте не будем читать лекции. Журналисты все знают. Что вы рассказываете сказки, кто куда ушел. Давайте говорить по игре, а не о том, сколько вы народу взяли — с Украины или еще откуда... Если вы хотите его слушать, я уйду.

Бышовец: Я все-таки продолжу ту мысль, которую хотел высказать. Мы выжили и мы будем идти вперед. Поздравляю болельщиков. Это был хороший реванш.

Отвечая на вопрос о первом голе, Бышовец сказал, что не может утверждать, был ли тайм офсайд. «Но то, что мы не работаем с судьями, это факт. На 200 процентов!» — он.

«Ну какой тренер вам скажет, что работает с судьями?» — уколол своего визави Садырин.

— Я лично хочу дожить до того момента, когда тренеры у нас начнут говорить правду. Тогда футбол в стране станет футболом. Я лично не боюсь говорить правду, — парировал Бышовец.

«Зенит» играл крайне примитивно в атаке »

Самый драматичный матч команды Садырина и Бышовца провели в рамках 1/8 финала Кубка России в октябре 1997 года. Победа осталась за москвичами — 3:2.

Причем начало встречи оказалось для красно-синих обескураживающим. После срыва армейской атаки мяч оказался у Панова, который, войдя в штрафную, сначала заставил капитулировать Новосадова, а затем исполнил победный кульбит. Но, как оказалось, радовался питерский форвард преждевременно. Уже через четыре минуты после очередной атаки ЦСКА в сутолоке у ворот Семак ударом через себя восстановил статус-кво. В середине тайма Хомуха блестяще исполнил штрафной — 2:1, а на 68-й минуте Семак оформил дубль, совершив рейд со своей половины поля. Итог матча установил Вернидуб, который реализовал пенальти в концовке встречи.

Довольный результатом Садырин не упустил шанс «уколоть» Бышовца.

— Матч должен был закончиться со счетом порядка 7:2, — сказал он. — «Зенит» играл крайне примитивно в атаке. Его игроки пытались забросить мяч за спины нашим защитникам в надежде на маленького и шустрого Панова. И это все. У нас же было действительно предостаточно голевых моментов.

Журналисты, естественно, зацепились за эти слова Садырина и задали соответствующий вопрос Бышовцу.

— Садырин сказал, что вы довольно примитивно играли в атаке...

— У каждого свое видение игры. Однако, мне кажется, что вряд ли можно считать примитивной игру команды, которая в течение матча имела три-четыре выхода один на один с вратарем соперника. Увы, нас в очередной раз подвела реализация.

Когда Бышовец покидал стадион, его спросили, сумел бы он в бытность свою игроком использовать эти моменты. «Уж парочку я бы им точно положил», — сказал наставник «Зенита» с явным удовольствием в голосе.

В последний раз тренеры сыграли друг против друга в апреле 1998 года. Красивый гол Семака на 83-й минуте уже ни на что не повлиял. Питерцы победили — 2:1.