Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Четыре удаления и потасовка: итог товарищеского (!) матча «Зенита» и «Тальереса»

«Зенит» обыграл «Тальерес» в матче Летнего Кубка
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нуралы Алип и Густаво Мантуан.
Фото ФК «Зенит»
Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.
Товарищеские матчи. Клубы.
05 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Тальерес

Чемпионат Европы нас не отпускает, но параллельно с ним продолжается подготовка российских клубов к началу сезона. «Зениту» открывать его предстоит уже в следующую субботу: в волгоградском матче за Суперкубок России чемпион встретится с серебряным призером — «Краснодаром».

Для сине-бело-голубых это второй матч на летнем выставочном турнире. В первом они без труда обыграли «Сочи» со счетом 5:2, а в пятницу встречались с лидером чемпионата Аргентины — «Тальересом». Сейчас в турнире перерыв, поэтому у команды из пригорода Буэнос-Айреса появилось время посетить Санкт-Петербург. Она прилетела основным составом, хотя некоторые футболисты не смогли сыграть на турнире из-за участия в Кубке Америки.

Сергей Семак явно наигрывает состав на Суперкубок. Основа отличалась от той, что выходила на матч с «Сочи», всего на три фамилии: Одоевский, Горшков и Кассьерра уступили места Латышонку, Родригао и Артуру. Дуглас Сантос сместился с центра обороны на привычный левый фланг, а Глушенков неожиданно занял позицию центрального нападающего! «Зенит» вообще решил играть без форвардов: Сергеев вышел только во втором тайме, а Изидор и Кассьерра наблюдали за матчем с трибун.

Отдельно отметим дебют Латышонка: в игре с «Сочи» зрители впервые увидели в футболках невского клуба Горшкова, Волкова и Глушенкова, а в пятницу настала очередь экс-голкипера «Балтики». Латышонок сыграл надежно: за отведенные ему 45 минут не пропустил и вообще действовал уверенно. Правда, и «Тальерес» серьезных задач перед Евгением не ставил.

Максим Глушенков и&nbsp;Матео Кассьерра празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Сочи&raquo;. Глушенков пока в тени Мостового. «Зенит» разгромил «Сочи» перед стартом сезона

Игру аргентинцев еще и отличала жесткость, совсем не присущая товарищеским матчам. В первом тайме в одном из моментов Артур почувствовал сильную боль от того, что ему сзади наступили на пятку. Помощь медиков понадобилась Нино — у него поехала стопа в единоборстве с соперником. Жаловался судье на противников и Клаудиньо — его неоднократно били по ногам.

Если у ворот «Зенита» моментов возникало мало, то «Зенит» давил. Уже на 10-й минуте Артур мог открыть счет, однако голкипер «Тальереса» Эррера среагировал на мяч. Интересно на позиции «девятки» выглядел Глушенков — он занимал ее лишь номинально и регулярно опускался вглубь. В игре с «Сочи» Максим изначально вышел на месте правого вингера, но тоже постоянно оказывался в центре, так что уже можно понять очертания роли экс-хавбека «Локомотива». Констатируем и то, что Глушенков второй матч подряд активно исполнял подачи после угловых.

«Зенит» владел мячом большую часть встречи, но «Тальерес» оборонялся куда организованнее «Сочи», поэтому и зрелищность игры была совсем не такой, как во вторник. Правда, забить сине-бело-голубые могли еще до перерыва: Волков в этом матче гораздо активнее подключался к атакам и на 45-й минуте плотно пробил с левой — Эррера вытащил мяч.

В перерыве Семак полностью поменял состав. Среди прочих на поле появился новичок Горшков, а также вернувшиеся из аренд Сутормин, Бакаев и Чистяков. И Дмитрий вполне мог забить на исходе часа — он хорошо пробил головой после углового. А Зелимхан чуть позже спродюсировал ключевой момент встречи.

Максим Глушенков во&nbsp;время презентации в&nbsp;клубном магазине &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Кто станет трансферным чемпионом лета? Колонка Казакова

На 60-й минуте прострел Бакаева прервал защитник Суарес, однако он замешкался при выносе мяча и случайно попал в выставленную Ерохиным сзади него ногу. Арбитр Кирилл Левников тут же назначил пенальти, с чем не согласился ни Суарес, ни полузащитник Ботта — он подбежал к судье и натурально толкнул его в спину. Левников моментально предъявил аргентинцу красную карточку, а решение об 11-метровом менять и не собирался. Мантуан был точен — 1:0.

Ботта не успокаивался даже после удаления — голкипер Эррера схватил его и оттащил подальше от судьи, чтобы тот остыл. Но в меньшинстве «Тальерес» не остался — согласно регламенту турнира, при красной карточке допустима замена.

У аргентинцев был только один шанс сравнять счет — в концовке Адамов отразил мяч после опасного удара головой. У «Зенита» возможностей удвоить преимущество в счете было больше — могли забить Мантуан и Сергеев, а Педро и вовсе положил мяч красивейшим ударом через себя, но он был отменен из-за офсайда.

А уже в добавленное время на поле вспыхнула потасовка. Все началось с того, что Сутормина на бровке жестко встретили два соперника. Левников назначил аут, но Алексей не хотел отдавать мяч. Тогда аргентинцы разозлились и начали толкать Сутормина, к потасовке подключились другие футболисты, все пытались то ли выяснить отношения, то ли разнять друг друга.

Игроки «Зенита» и «Тальереса» устроили потасовку в концовке матча.
Фото Скриншот трансляции

В итоге Левников просто завершил матч до истечения добавленного времени и предъявил еще три красные карточки — Алипу, Эррере и еще одному футболисту (вероятно, одному из запасных «Тальереса»).

Таким эмоциональным и страстным получился товарищеский матч «Зенита» и «Тальереса». Сине-бело-голубые набирают шесть очков в турнире и в следующем матче встретятся с «Црвеной Звездой».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
26
10
Читайте также
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Нападающий «Зенита» Мантуан: «В будущем постараюсь так же точно бить пенальти»
Мантуан — о матче с «Тальересом»: «Хороший опыт для тех, кто не играл против аргентинских команд»
Гол Мантуана с пенальти принес «Зениту» победу над «Тальересом»
Футболист «Динамо» Лесовой ответил на вопрос о своем будущем
Источник: «Торпедо» может арендовать полузащитника «Спартака» Зорина
«Спартак»: ассист Соболева, полный стадион в Актобе, ничья с командой Парфенова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак»: ассист Соболева, полный стадион в Актобе, ничья с командой Парфенова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости