Четыре удаления и потасовка: итог товарищеского (!) матча «Зенита» и «Тальереса»

Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.

Чемпионат Европы нас не отпускает, но параллельно с ним продолжается подготовка российских клубов к началу сезона. «Зениту» открывать его предстоит уже в следующую субботу: в волгоградском матче за Суперкубок России чемпион встретится с серебряным призером — «Краснодаром».

Для сине-бело-голубых это второй матч на летнем выставочном турнире. В первом они без труда обыграли «Сочи» со счетом 5:2, а в пятницу встречались с лидером чемпионата Аргентины — «Тальересом». Сейчас в турнире перерыв, поэтому у команды из пригорода Буэнос-Айреса появилось время посетить Санкт-Петербург. Она прилетела основным составом, хотя некоторые футболисты не смогли сыграть на турнире из-за участия в Кубке Америки.

Сергей Семак явно наигрывает состав на Суперкубок. Основа отличалась от той, что выходила на матч с «Сочи», всего на три фамилии: Одоевский, Горшков и Кассьерра уступили места Латышонку, Родригао и Артуру. Дуглас Сантос сместился с центра обороны на привычный левый фланг, а Глушенков неожиданно занял позицию центрального нападающего! «Зенит» вообще решил играть без форвардов: Сергеев вышел только во втором тайме, а Изидор и Кассьерра наблюдали за матчем с трибун.

Отдельно отметим дебют Латышонка: в игре с «Сочи» зрители впервые увидели в футболках невского клуба Горшкова, Волкова и Глушенкова, а в пятницу настала очередь экс-голкипера «Балтики». Латышонок сыграл надежно: за отведенные ему 45 минут не пропустил и вообще действовал уверенно. Правда, и «Тальерес» серьезных задач перед Евгением не ставил.

Игру аргентинцев еще и отличала жесткость, совсем не присущая товарищеским матчам. В первом тайме в одном из моментов Артур почувствовал сильную боль от того, что ему сзади наступили на пятку. Помощь медиков понадобилась Нино — у него поехала стопа в единоборстве с соперником. Жаловался судье на противников и Клаудиньо — его неоднократно били по ногам.

Если у ворот «Зенита» моментов возникало мало, то «Зенит» давил. Уже на 10-й минуте Артур мог открыть счет, однако голкипер «Тальереса» Эррера среагировал на мяч. Интересно на позиции «девятки» выглядел Глушенков — он занимал ее лишь номинально и регулярно опускался вглубь. В игре с «Сочи» Максим изначально вышел на месте правого вингера, но тоже постоянно оказывался в центре, так что уже можно понять очертания роли экс-хавбека «Локомотива». Констатируем и то, что Глушенков второй матч подряд активно исполнял подачи после угловых.

«Зенит» владел мячом большую часть встречи, но «Тальерес» оборонялся куда организованнее «Сочи», поэтому и зрелищность игры была совсем не такой, как во вторник. Правда, забить сине-бело-голубые могли еще до перерыва: Волков в этом матче гораздо активнее подключался к атакам и на 45-й минуте плотно пробил с левой — Эррера вытащил мяч.

В перерыве Семак полностью поменял состав. Среди прочих на поле появился новичок Горшков, а также вернувшиеся из аренд Сутормин, Бакаев и Чистяков. И Дмитрий вполне мог забить на исходе часа — он хорошо пробил головой после углового. А Зелимхан чуть позже спродюсировал ключевой момент встречи.

На 60-й минуте прострел Бакаева прервал защитник Суарес, однако он замешкался при выносе мяча и случайно попал в выставленную Ерохиным сзади него ногу. Арбитр Кирилл Левников тут же назначил пенальти, с чем не согласился ни Суарес, ни полузащитник Ботта — он подбежал к судье и натурально толкнул его в спину. Левников моментально предъявил аргентинцу красную карточку, а решение об 11-метровом менять и не собирался. Мантуан был точен — 1:0.

Ботта не успокаивался даже после удаления — голкипер Эррера схватил его и оттащил подальше от судьи, чтобы тот остыл. Но в меньшинстве «Тальерес» не остался — согласно регламенту турнира, при красной карточке допустима замена.

У аргентинцев был только один шанс сравнять счет — в концовке Адамов отразил мяч после опасного удара головой. У «Зенита» возможностей удвоить преимущество в счете было больше — могли забить Мантуан и Сергеев, а Педро и вовсе положил мяч красивейшим ударом через себя, но он был отменен из-за офсайда.

А уже в добавленное время на поле вспыхнула потасовка. Все началось с того, что Сутормина на бровке жестко встретили два соперника. Левников назначил аут, но Алексей не хотел отдавать мяч. Тогда аргентинцы разозлились и начали толкать Сутормина, к потасовке подключились другие футболисты, все пытались то ли выяснить отношения, то ли разнять друг друга.

Игроки «Зенита» и «Тальереса» устроили потасовку в концовке матча. Фото Скриншот трансляции

В итоге Левников просто завершил матч до истечения добавленного времени и предъявил еще три красные карточки — Алипу, Эррере и еще одному футболисту (вероятно, одному из запасных «Тальереса»).

Таким эмоциональным и страстным получился товарищеский матч «Зенита» и «Тальереса». Сине-бело-голубые набирают шесть очков в турнире и в следующем матче встретятся с «Црвеной Звездой».