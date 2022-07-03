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«Зенит» не отпускает Европу. Матч с «Црвеной Звездой» — хороший шаг навстречу ей

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Црвены Звезды».
Фото Global Look Press
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В воскресенье в Сочи состоится битва чемпионов России и Сербии.

Это лето — уникальное для российского футбола. Если раньше большинство клубов РПЛ проводило межсезонье в Австрии, то сейчас по всем известным причинам они вынуждены вариться в собственном соку. Исключение — «Оренбург», который уехал на июньский сбор под Анкару. У него там запланированы и встречи с зарубежными клубами, например с молдавским «Динамо-Авто» или местным «Газиантепом».

Матео Кассьерра. «Зенит» берет Кассьерру — Питер работает по-баварски. Ему-то хорошо, а чемпионату?

Остальные клубы премьер-лиги проводят лето в России — к счастью, погода позволяет. Это зимой российским командам неизбежно придется отправляться на юг, а сейчас можно и в своих городах. Но матчи с соперниками по чемпионату не так интересны. Сборы вообще существуют в том числе для того, чтобы разнообразить спектр противников — и в той же Австрии клубы РПЛ не так уж часто проводили друг с другом контрольные встречи.

«Зенит» уже провел три товарищеских матча — с «Нижним Новгородом», «Сочи» и ЦСКА. Матч с красно-синими даже собрал неплохую аудиторию в Москве, ведь такая вывеска привлекательна всегда. Но куда интереснее матч чемпиона России «Зенита» с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».

Футболисты «Црвены Звезды». Фото Global Look Press
Футболисты «Црвены Звезды».
Фото Global Look Press

Понятно, что это не суперклуб по европейским меркам, но все же команда, известная на всем континенте. Очевидно и то, что в России «Црвена Звезда» боролась бы за золото премьер-лиги, а значит, интересно будет сравнить силу двух грандов Восточной Европы. К тому же они встретятся не на чьем-то домашнем стадионе, а в Сочи.

«Зенит» этим шагом показывает, что готов к диалогу с иностранными клубами. А «Црвена Звезда» игрой на территории России намекает Европе на то, что изоляция наших команд не имеет смысла. Более того, сербы не просто приедут в Сочи, а выставят у «Фишта» два трофея — за победу в чемпионате и Кубке Сербии. А еще они везут для автограф-сессии известного в прошлом полузащитника Митара Мркелу. В общем, «Звезда» показывает, что готова участвовать не только в матче, но и в полноценном футбольном празднике на территории России.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Зелимхан Бакаев в&nbsp;окружении армейцев. «Зенит» и Бакаев показали качество. ЦСКА — за счет чего может бороться за золото

«Зенит», конечно, тоже привлекает зрителей: Андрей Аршавин и Владислав Радимов прилетят на автограф-сессию, а бок о бок с сербскими трофеями будет сверкать на южном солнце кубок за победу в РПЛ. Обещают и аттракционы с конкурсами — проще говоря, знаменитый фан-променад с «Газпром Арены» переместится на «Фишт». Очень важно, что это товарищеский предсезонный матч, и о паспорте болельщика здесь можно не думать. Туда даже детей до семи лет будут пускать бесплатно. Если кто-то с семьей отдыхает на одном из курортов Краснодарского края, то может сводить ребенка на классный футбол — это, кстати, и вне рамок сегодняшнего дня отличная идея.

Пусть это не Лига чемпионов, но шанс прикоснуться к ней, ведь «Црвена Звезда» примет участие в отборочном турнире главного еврокубка. Нет сомнений, что и матч, и предыгровое шоу будут классными, и хочется, чтобы о нем услышали и в Европе.

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ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Црвена Звезда
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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