«Зенит» не отпускает Европу. Матч с «Црвеной Звездой» — хороший шаг навстречу ей

В воскресенье в Сочи состоится битва чемпионов России и Сербии.

Это лето — уникальное для российского футбола. Если раньше большинство клубов РПЛ проводило межсезонье в Австрии, то сейчас по всем известным причинам они вынуждены вариться в собственном соку. Исключение — «Оренбург», который уехал на июньский сбор под Анкару. У него там запланированы и встречи с зарубежными клубами, например с молдавским «Динамо-Авто» или местным «Газиантепом».

Остальные клубы премьер-лиги проводят лето в России — к счастью, погода позволяет. Это зимой российским командам неизбежно придется отправляться на юг, а сейчас можно и в своих городах. Но матчи с соперниками по чемпионату не так интересны. Сборы вообще существуют в том числе для того, чтобы разнообразить спектр противников — и в той же Австрии клубы РПЛ не так уж часто проводили друг с другом контрольные встречи.

«Зенит» уже провел три товарищеских матча — с «Нижним Новгородом», «Сочи» и ЦСКА. Матч с красно-синими даже собрал неплохую аудиторию в Москве, ведь такая вывеска привлекательна всегда. Но куда интереснее матч чемпиона России «Зенита» с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».

Футболисты «Црвены Звезды». Фото Global Look Press

Понятно, что это не суперклуб по европейским меркам, но все же команда, известная на всем континенте. Очевидно и то, что в России «Црвена Звезда» боролась бы за золото премьер-лиги, а значит, интересно будет сравнить силу двух грандов Восточной Европы. К тому же они встретятся не на чьем-то домашнем стадионе, а в Сочи.

«Зенит» этим шагом показывает, что готов к диалогу с иностранными клубами. А «Црвена Звезда» игрой на территории России намекает Европе на то, что изоляция наших команд не имеет смысла. Более того, сербы не просто приедут в Сочи, а выставят у «Фишта» два трофея — за победу в чемпионате и Кубке Сербии. А еще они везут для автограф-сессии известного в прошлом полузащитника Митара Мркелу. В общем, «Звезда» показывает, что готова участвовать не только в матче, но и в полноценном футбольном празднике на территории России.

«Зенит», конечно, тоже привлекает зрителей: Андрей Аршавин и Владислав Радимов прилетят на автограф-сессию, а бок о бок с сербскими трофеями будет сверкать на южном солнце кубок за победу в РПЛ. Обещают и аттракционы с конкурсами — проще говоря, знаменитый фан-променад с «Газпром Арены» переместится на «Фишт». Очень важно, что это товарищеский предсезонный матч, и о паспорте болельщика здесь можно не думать. Туда даже детей до семи лет будут пускать бесплатно. Если кто-то с семьей отдыхает на одном из курортов Краснодарского края, то может сводить ребенка на классный футбол — это, кстати, и вне рамок сегодняшнего дня отличная идея.

Пусть это не Лига чемпионов, но шанс прикоснуться к ней, ведь «Црвена Звезда» примет участие в отборочном турнире главного еврокубка. Нет сомнений, что и матч, и предыгровое шоу будут классными, и хочется, чтобы о нем услышали и в Европе.