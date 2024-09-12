Возвращение Дзюбы — супер для РПЛ. Это шоу должно продолжаться
Этим летом Артем Дзюба был как никогда близок к завершению карьеры. Практически уверен, сам он этот сценарий даже не прокручивал в голове, но ситуация с поиском команды в какой-то момент казалась тупиковой.
После ухода из «Локомотива» форварда предлагали чуть ли не во все клубы премьер-лиги, и нигде переговоры не продвигались. А из-за жесткого дедлайна (статус свободного агента не позволял подписаться после закрытия окна) становилось очевидно: либо 12 сентября Артем продолжит карьеру (а по сути — возобновит), либо...
Да, при любом сценарии оставался вариант с Китаем и Леонидом Слуцким, но и он был недоступен до зимы из-за лимита на легионеров. А простой уже катастрофичный: в феврале Дзюба пропустил один из трех сборов в «Локо», весной суммарно провел на поле 197 минут (критически мало!), а летом поддерживал форму без команды. И все это — в 36 лет.
Я не верил, что с такими вводными и бэкграундом реально найти клуб в РПЛ (а ФНЛ, как понимаю, Артем даже не рассматривал), но в «Акроне» в последний момент рискнули. И это — просто супер не только для Тольятти, но и для всей лиги. Как бы к Дзюбе ни относились, он — гарантия шоу и генератор сюжетов, без которых чемпионат России невозможно представить.
Например, прямо сейчас стартует новый боевик, где сверхмотивированный Артем будет доказывать всем, что его снова зря списали. И мстить каждому клубу, с которым в последние годы возникали конфликты. А это — минимум половина лиги: начиная от «Локо» и «Зенита», заканчивая «Химками», «Пари НН» и, конечно, «Спартаком».
Есть и личная цель — опередить Александра Кержакова в «Клубе 100». Нужны четыре гола, чтобы сравняться, и пять — для выхода на первую строчку. Для Дзюбы, который в курсе своей статистики во всех турнирах, это точно важная задача.
Как и сохранение команды в РПЛ. Очевидно, что этот сезон — «последний танец» в карьере. И завершать ее вылетом в ФНЛ не хочет ни клуб, ни игрок. Даже интересно, кто сильнее.
Ситуация вроде бы win-win. Но утверждать, что «Акрон» ничем не рискует, тоже некорректно. Подписывая такого игрока (к тому же не в праймовой физической и игровой форме), клуб неформально соглашается на правила его игры — с потенциальной токсичностью в раздевалке, конфликтом с тренером и всеми остальными кейсами из прошлых команд.
С другой стороны, контракт до конца сезона минимизирует вероятность взрыва: в том же «Локомотиве» продержались больше года, а ситуация накалилась лишь за пару месяцев до ухода — да и то через представителя игрока, так что проблему никто особо и не заметил.
Ходить по парковке стадиона под камерами в «Акроне» тоже не придется — внимания СМИ в Тольятти будет меньше, чем в Москве. Хотя последнее время показало: Артем устраивает бойкоты прессе, когда в карьере все супер, но как только нужно искать команду, раздавать интервью каждый день — уже не проблема.
В плане медийности подписание Дзюбы — роскошный шаг для молодого клуба, которому нужно увеличивать аудиторию, повышать узнаваемость бренда и генерировать инфоповоды. И если трансфер добавит хотя бы одного зрителя к матчу ближайшего тура с «Химками», значит, уже все не зря. А тех, кто включит трансляцию или купит билет, чтобы просто посмотреть на Дзюбу, уверен, будет гораздо больше.
Опять же, все это не гарантирует чисто спортивный успех сделки. И у меня полное ощущение, что никакой вспышки от Дзюбы уже не случится. Мягко говоря! Но так же казалось два года назад, когда Артем переходил в «Локомотив» после провала в Турции — и за четыре месяца разорвал всю лигу.
Финальный камбэк в РПЛ в 36 лет с таким количеством сюжетов и интриг — это же целый сериал, которого мы могли лишиться сегодня в полночь, одновременно с закрытием трансферного окна.
Супер, что этого не произошло. Шоу должно продолжаться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1