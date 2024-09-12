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Возвращение Дзюбы — супер для РПЛ. Это шоу должно продолжаться

Артем Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Волотко — о главной бомбе трансферного дедлайна.

Этим летом Артем Дзюба был как никогда близок к завершению карьеры. Практически уверен, сам он этот сценарий даже не прокручивал в голове, но ситуация с поиском команды в какой-то момент казалась тупиковой.

После ухода из «Локомотива» форварда предлагали чуть ли не во все клубы премьер-лиги, и нигде переговоры не продвигались. А из-за жесткого дедлайна (статус свободного агента не позволял подписаться после закрытия окна) становилось очевидно: либо 12 сентября Артем продолжит карьеру (а по сути — возобновит), либо...

Да, при любом сценарии оставался вариант с Китаем и Леонидом Слуцким, но и он был недоступен до зимы из-за лимита на легионеров. А простой уже катастрофичный: в феврале Дзюба пропустил один из трех сборов в «Локо», весной суммарно провел на поле 197 минут (критически мало!), а летом поддерживал форму без команды. И все это — в 36 лет.

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Я не верил, что с такими вводными и бэкграундом реально найти клуб в РПЛ (а ФНЛ, как понимаю, Артем даже не рассматривал), но в «Акроне» в последний момент рискнули. И это — просто супер не только для Тольятти, но и для всей лиги. Как бы к Дзюбе ни относились, он — гарантия шоу и генератор сюжетов, без которых чемпионат России невозможно представить.

Например, прямо сейчас стартует новый боевик, где сверхмотивированный Артем будет доказывать всем, что его снова зря списали. И мстить каждому клубу, с которым в последние годы возникали конфликты. А это — минимум половина лиги: начиная от «Локо» и «Зенита», заканчивая «Химками», «Пари НН» и, конечно, «Спартаком».

Есть и личная цель — опередить Александра Кержакова в «Клубе 100». Нужны четыре гола, чтобы сравняться, и пять — для выхода на первую строчку. Для Дзюбы, который в курсе своей статистики во всех турнирах, это точно важная задача.

Как и сохранение команды в РПЛ. Очевидно, что этот сезон — «последний танец» в карьере. И завершать ее вылетом в ФНЛ не хочет ни клуб, ни игрок. Даже интересно, кто сильнее.

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ситуация вроде бы win-win. Но утверждать, что «Акрон» ничем не рискует, тоже некорректно. Подписывая такого игрока (к тому же не в праймовой физической и игровой форме), клуб неформально соглашается на правила его игры — с потенциальной токсичностью в раздевалке, конфликтом с тренером и всеми остальными кейсами из прошлых команд.

С другой стороны, контракт до конца сезона минимизирует вероятность взрыва: в том же «Локомотиве» продержались больше года, а ситуация накалилась лишь за пару месяцев до ухода — да и то через представителя игрока, так что проблему никто особо и не заметил.

Ходить по парковке стадиона под камерами в «Акроне» тоже не придется — внимания СМИ в Тольятти будет меньше, чем в Москве. Хотя последнее время показало: Артем устраивает бойкоты прессе, когда в карьере все супер, но как только нужно искать команду, раздавать интервью каждый день — уже не проблема.

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В плане медийности подписание Дзюбы — роскошный шаг для молодого клуба, которому нужно увеличивать аудиторию, повышать узнаваемость бренда и генерировать инфоповоды. И если трансфер добавит хотя бы одного зрителя к матчу ближайшего тура с «Химками», значит, уже все не зря. А тех, кто включит трансляцию или купит билет, чтобы просто посмотреть на Дзюбу, уверен, будет гораздо больше.

Опять же, все это не гарантирует чисто спортивный успех сделки. И у меня полное ощущение, что никакой вспышки от Дзюбы уже не случится. Мягко говоря! Но так же казалось два года назад, когда Артем переходил в «Локомотив» после провала в Турции — и за четыре месяца разорвал всю лигу.

Финальный камбэк в РПЛ в 36 лет с таким количеством сюжетов и интриг — это же целый сериал, которого мы могли лишиться сегодня в полночь, одновременно с закрытием трансферного окна.

Супер, что этого не произошло. Шоу должно продолжаться.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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