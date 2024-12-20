ЕС хотел наложить санкции на два клуба РПЛ. На какие именно и при чем тут Венгрия?
На днях Евросоюз собрался, чтобы снова принять антироссийский пакет санкций, уже 15-й по счету. На этот раз в том числе стоял вопрос дополнительных ограничений для нашего спорта. Однако пока все обошлось — помогла Венгрия. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Они хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла , хотели внести туда постпреда России при ООН. Мы ветировали. Также мы заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России и двух российских футбольных команд из первого звена», — заявил он журналистам.
Сийярто призвал не смешивать геополитику со спортом, поскольку это находится «за гранью здравого смысла».
Какие два клуба РПЛ были под угрозой?
О каких именно клубах шла речь, министр не уточнил. Как сообщил Telegram-канал «Мутко против», это могли быть «Зенит» и московское «Динамо». Причина: прямая связь с компаниями, которые уже находятся под санкциями.
Однако по информации «СЭ», в пакет ЕС хотели включить ЦСКА и «Ахмат», на которые наложены американские санкции: на московский клуб — с 22 февраля 2022 года, на грозненский — с 10 декабря 2020-го. и теперь рассматривался вопрос о внесении их в список Евросоюза.
Венгрия не первый раз вступается за Россию
В октябре министр иностранных дел Венгрии встречался с Олегом Матыциным, занимавшим пост главы Минспорта РФ. Тогда Сийярто заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпиаде может зависеть только от результатов спортсменов. А после назвал унизительным допуск российских спортсменов к Играм в нейтральном статусе.
«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо. А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают», — сказал политик на пресс-конференции в Будапеште.
В 15-й пакет санкций Евросоюза попали журналистка и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки, российские чиновники и бизнесмены. Всего в списке фигурируют 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3