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Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Вячеслав Федорищев.
Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева
Константин Алексеев — о скандальной ситуации вокруг «Крыльев Советов».

Вслед за клубом взялся за Андреева

В Самарской области продолжают рваться информационные бомбы. Губернатор Вячеслав Федорищев и не думает снижать напор: интервью «СЭ», кружочки в личном Telegram-канале, брифинги, пресс-конференции. Только в понедельник у Федорищева состоялось два публичных общения по теме — на оперативном совещании, которое транслировалось в интернете, а также с журналистами — поздно вечером.

Началось все с заявления о том, что некий человек поведал губернатору — «Крылья» должны судьям 36 миллионов рублей. Это уже взорвало российский футбол. Но Федорищев не остановился, правоохранительным органам теперь предстоит разбираться с еще одним делом — об агентах.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы команда занималась только одним — честным спортом. Но, проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счет бюджета региона, потом продаются в интересах 90 процентов коммерческих структур, в нашем случае связанных с агентством Павла Андреева, я принял решение глубоко изучить [вопрос] и поручил администрации губернатора Самарской области провести внутреннюю работу. В рамках изучения документов мне были доложены факты, которые свидетельствуют о том, что, возможно, в клубе действительно есть источник для обогащения предпринимательских структур», — заявил Федорищев.

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти, — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

По словам губернатора, он обратился с просьбой к правоохранителям провести проверку по следующим статьям УК РФ: 201 (злоупотребление полномочиями. - Прим. «СЭ»), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств. - Прим. «СЭ»), 159 (мошенничество. - Прим. «СЭ») и 160 УК РФ (присвоение или растрата. - Прим. «СЭ»).

В Telegram-канале «Инсайды от Карпа» появилась новость, что агент Андреев должен был встречаться с представителями Минспорта Саратовской области по поводу сотрудничества с местным «Соколом», однако ситуация якобы заморожена. «Из АП позвонили Бусаргину (губернатор Саратовской области. - Прим. «СЭ») и сказали не давать хода сотрудничеству до конца расследования деятельности агентской группы Павла», — такую версию выдвигает инсайдер.

Так это или нет, но атака со стороны Федорищева в любом случае идет мощная. Беспрецедентная в российском футболе. Не только болельщики, но и вся индустрия с большим интересом наблюдает за развитием событий и гадает, чем же все закончится.

Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Самый молодой

А еще многие задаются вопросом: откуда у губернатора столько решительности? Кто и что стоит за столь резкими шагами?

Начнем с того, что Федорищев — один из самых многообещающих российских политиков. Ему всего 35 лет — самый молодой губернатор. Уже в 26 (!) он стал заместителем губернатора Тульской области, в 29 — попал в президентский кадровый резерв. Тоже самым молодым.

Знающие люди отмечают, что Федорищев не из тех, кого привела на должность какая-то крупная компания с условием работать в рамках корпоративной солидарности. Губернатор Самарской области более самостоятельная фигура, поэтому смело идет напролом.

«У меня спросили: «А вы уверены в том, что вы делаете?» Этот человек больше со мной не работает, сегодня мы расстались. Знаю, что я делаю», — так на совещании в понедельник сказал чиновник. Останавливаться и давать задний ход он явно не намерен.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Федорищев разбушевался. Теперь собрался разобраться с футбольными агентами

Стоит также отметить, что предшественника Федорищева на посту губернатора Дмитрия Азарова, как утверждает «КоммерсантЪ», недавно допрашивали по двум уголовным делам — о мошенничестве и превышении полномочий. Очевидно, что новый руководитель области под микроскопом рассматривает все, что может вызывать подозрения.

Есть ведь две точки зрения.

Первая. Андреев привел в «Крылья» своих футболистов на выгодных для самарского клуба условиях: дешево взяли, гораздо дороже продали, прилично заработав. А если бы волжане отказались взаимодействовать на предложенных условиях, то игроки из «Чертанова» перешли бы в другую команду.

Вторая. Из-за прописанных отступных у футболистов агент зарабатывал на переходах гораздо больше, чем общепринятые 10 процентов. А это неправильно — клуб терял значительные суммы.

Алексей Дюмин.
Фото Global Look Press

«Командир» Дюмин

Деятельному и энергичному губернатору явно ближе вторая версия. А уверенности в своих силах наверняка добавляет фигура Алексея Дюмина за спиной. Именно у него Федорищев был сначала заместителем, а потом первым заместителем губернатора Тульской области.

— Конечно же, когда мне поступило предложение работать в Самарской области, я первый звонок сделал Алексею Геннадьевичу Дюмину. Я доложился, потому что Алексей Геннадьевич, помимо того, что он мой учитель и руководитель, он мой командир. Поэтому я доложился по форме. Он с ходу дал указания, наставления, обратил внимание на некоторые детали. И единственное, что я мог сказать: Алексей Геннадьевич, будет сделано, я не подведу. Я об этом сказал и у президента — не подведу. Вот Алексея Геннадьевича тоже не подведу. И у меня есть такая опция... Нельзя, наверное, об этом говорить, но я буду с ним советоваться, потому что он опытнейший руководитель и сейчас на новой должности помощника президента и по оборонно-промышленному комплексу, и по Государственному совету Российской Федерации. Мы будем опять вместе работать, только уже в другом формате, — рассказал Федорищев в интервью телеканалу РБК, которое он дал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вячеслав Федорищев и&nbsp;Александр Алаев. Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

Где сообщил Федорищев о 36 миллионах для судей? На заседании Госсовета. Под председательством Дюмина, которому доверили курировать в том числе и спорт. Так что ситуация вокруг «Крыльев» некоторым образом касается не только Федорищева, но и его «командира». И судя по приведенной выше цитате, тема двумя политиками могла быть подготовлена заранее.

Действует ли Федорищев по собственной инициативе или в связке с Дюминым, курирующего весь спорт? А может, еще и с президентом РФС Александром Дюковым, который подтверждал взаимодействие с губернатором? Это, пожалуй, главные вопросы. Если в одиночку, то история, скорее всего, замкнется на «Крыльях» и Андрееве. Если в связке, то громыхнуть может еще сильнее.

Думается, ответ узнаем совсем скоро.

ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
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