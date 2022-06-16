Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Инсайды

Сегодня, 00:00

Почему «Спартак» не продлил Бакаева и футболист ушел в «Зенит». Инсайды «СЭ»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Рассказываем подробности переговоров 25-летнего хавбека с красно-белыми. И объясняем, почему они завершились безрезультатно.

Какими бы вескими ни были причины, по которым «Спартак» не стал подписывать новый контракт с Зелимханом Бакаевым (не самое простое финансовое положение клуба давно не секрет), трансфер хавбека в «Зенит» вызвал бурную реакцию у болельщиков москвичей. Многие посчитали, что это удар по красно-белым.

Александр Медведев, Зелимхан Бакаев и&nbsp;Сергей Семак. «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым

И имиджевый. Вы приглашаете на матч за Суперкубок «Сочи»? Мы подписываем Бакаева.

И спортивный. Моментально заменить одного из лидеров в условиях дефицита средств не так просто, если вообще возможно.

Со всем этим сложно спорить. Однако история перехода Бакаева к идеологическому врагу гораздо более многогранна, абсолютно правых и полностью виноватых в ней, как всегда в подобных случаях, нет.

Начнем с условий, которые сторона футболиста выдвигала красно-белым для того, чтобы Зелимхан остался. Обсуждение нового контракта началось еще до новогодних праздников. Стартовые позиции игрока и его агента Германа Ткаченко были, по моим данным, такими: договор на три года с возможностью продления еще на один, ежегодная зарплата — 2 миллиона евро, подписной бонус — 1 миллион, комиссия официальному представителю хавбека — еще 1 миллион. То есть обслуживание соглашения вылилось бы «Спартаку» в 8 миллионов евро минимум, а если трудовые отношения продлились бы четыре года, то во все 10. Подобное сразу показалось Федуну и его окружению чрезмерными — даже с учетом заслуг и корней Зелимхана.

Нужно отдать должное переговорщикам с обеих сторон. Мог ли клуб, на который всю дорогу давили «продляйте Зелимхана!» выставить парня рвачом? Легко — но не стал. Все соблюдали договоренность о неразглашении хода процесса, чтобы Бакаев не чувствовал пресса со стороны клуба и СМИ, продолжая приносить пользу «Спартаку», что и происходило на поле. Это во-первых. Во-вторых, в результате консультаций появились новые условия проекта контракта. По информации «СЭ», они таковы: тот же срок, но зарплата — прогрессивная, вначале 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год 1,6 миллиона. Правда, по подписному бонусу и агентским суммы не менялись. При подобном раскладе общие расходы существенно снижались — до 6,5 миллиона за три сезона. Такие параметры обсуждались на конец февраля, когда из-за обострения международной обстановки экономические возможности Леонида Федуна снизились.

Насколько знаю, окончательное решение далось «Спартаку» непросто, но в начале весны до стороны Зелимхана довели: на таких условиях продление сотрудничества считаем нецелесообразным. На одной чаше весов — немалые деньги, на другой — исполнитель под определенные схемы, нередко человек настроения, которого нужно обязательно ставить в старт, ведь выход с лавки совсем не про Зелимхана... «Падать» же окружение Бакаева не захотело. Имело полное право.

В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео. «Зенит» — моя судьба!" В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео

Обычная, в общем-то, бизнес-история, которая к тому же укладывается в давнюю позицию красно-белых по отношению к выпускникам своей академии или оказавшимся в структуре клуба в юном возрасте. Она спорна, но, по крайней мере, неизменна. А заключается в том, что, мол, мы вас любим, холим и лелеем, но ждем, что и вы ради ромба на груди готовы пойти на определенные компромиссы. Такое происходит далеко не всегда: вспомним Бакаева-младшего, Солтмурада, Дзюбу, Торбинского, Сычева... Каждый из них в свое время не находил общего языка по оплате труда и уходил. Как ни банально, но это спортивный бизнес.

Свой выбор сделал и Зелимхан. Он честно бился за «Спартак»: по самоотдаче, отношению к делу и желанию побеждать к нему никогда не возникало вопросов ни у тренеров, ни у партнеров, ни у трибун. Насколько же Бакаев прав, переезжая в Петербург, мы поймем, как мне кажется, уже в сезоне-2022/23. Выиграет парень серьезную конкуренцию, станет забивать и отдавать — значит, не прогадал. Осядет на скамейке — увы, в больших клубах от этого никто не застрахован.

Но одно можно утверждать уже сейчас: праздновать голы в ворота «Спартака» Зелимхан не станет. Даже если это будет победный мяч на последней секунде Суперкубка 9 июля.

Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Герман Ткаченко
Леонид Федун
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Захарян и еще пять российских футболистов, кто интересен клубам Европы
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Валерий Карпин рассказал о своем будущем в «Ростове»
Карраскаль прилетит в Москву в четверг и приступит к тренировкам на сборе ЦСКА
Кечинов считает, что «Спартаку» нельзя было отпускать Бакаева в «Зенит»
Пресняков-старший — о назначении Федотова в ЦСКА: «Не считаю его выдающимся тренером»
«Зенит» — моя судьба!» В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео
Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов считает, что братья Березуцкие хорошо справились с работой в клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — моя судьба!» В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости