Почему «Спартак» не продлил Бакаева и футболист ушел в «Зенит». Инсайды «СЭ»

Рассказываем подробности переговоров 25-летнего хавбека с красно-белыми. И объясняем, почему они завершились безрезультатно.

Какими бы вескими ни были причины, по которым «Спартак» не стал подписывать новый контракт с Зелимханом Бакаевым (не самое простое финансовое положение клуба давно не секрет), трансфер хавбека в «Зенит» вызвал бурную реакцию у болельщиков москвичей. Многие посчитали, что это удар по красно-белым.

И имиджевый. Вы приглашаете на матч за Суперкубок «Сочи»? Мы подписываем Бакаева.

И спортивный. Моментально заменить одного из лидеров в условиях дефицита средств не так просто, если вообще возможно.

Со всем этим сложно спорить. Однако история перехода Бакаева к идеологическому врагу гораздо более многогранна, абсолютно правых и полностью виноватых в ней, как всегда в подобных случаях, нет.

Начнем с условий, которые сторона футболиста выдвигала красно-белым для того, чтобы Зелимхан остался. Обсуждение нового контракта началось еще до новогодних праздников. Стартовые позиции игрока и его агента Германа Ткаченко были, по моим данным, такими: договор на три года с возможностью продления еще на один, ежегодная зарплата — 2 миллиона евро, подписной бонус — 1 миллион, комиссия официальному представителю хавбека — еще 1 миллион. То есть обслуживание соглашения вылилось бы «Спартаку» в 8 миллионов евро минимум, а если трудовые отношения продлились бы четыре года, то во все 10. Подобное сразу показалось Федуну и его окружению чрезмерными — даже с учетом заслуг и корней Зелимхана.

Нужно отдать должное переговорщикам с обеих сторон. Мог ли клуб, на который всю дорогу давили «продляйте Зелимхана!» выставить парня рвачом? Легко — но не стал. Все соблюдали договоренность о неразглашении хода процесса, чтобы Бакаев не чувствовал пресса со стороны клуба и СМИ, продолжая приносить пользу «Спартаку», что и происходило на поле. Это во-первых. Во-вторых, в результате консультаций появились новые условия проекта контракта. По информации «СЭ», они таковы: тот же срок, но зарплата — прогрессивная, вначале 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год 1,6 миллиона. Правда, по подписному бонусу и агентским суммы не менялись. При подобном раскладе общие расходы существенно снижались — до 6,5 миллиона за три сезона. Такие параметры обсуждались на конец февраля, когда из-за обострения международной обстановки экономические возможности Леонида Федуна снизились.

Насколько знаю, окончательное решение далось «Спартаку» непросто, но в начале весны до стороны Зелимхана довели: на таких условиях продление сотрудничества считаем нецелесообразным. На одной чаше весов — немалые деньги, на другой — исполнитель под определенные схемы, нередко человек настроения, которого нужно обязательно ставить в старт, ведь выход с лавки совсем не про Зелимхана... «Падать» же окружение Бакаева не захотело. Имело полное право.

Обычная, в общем-то, бизнес-история, которая к тому же укладывается в давнюю позицию красно-белых по отношению к выпускникам своей академии или оказавшимся в структуре клуба в юном возрасте. Она спорна, но, по крайней мере, неизменна. А заключается в том, что, мол, мы вас любим, холим и лелеем, но ждем, что и вы ради ромба на груди готовы пойти на определенные компромиссы. Такое происходит далеко не всегда: вспомним Бакаева-младшего, Солтмурада, Дзюбу, Торбинского, Сычева... Каждый из них в свое время не находил общего языка по оплате труда и уходил. Как ни банально, но это спортивный бизнес.

Свой выбор сделал и Зелимхан. Он честно бился за «Спартак»: по самоотдаче, отношению к делу и желанию побеждать к нему никогда не возникало вопросов ни у тренеров, ни у партнеров, ни у трибун. Насколько же Бакаев прав, переезжая в Петербург, мы поймем, как мне кажется, уже в сезоне-2022/23. Выиграет парень серьезную конкуренцию, станет забивать и отдавать — значит, не прогадал. Осядет на скамейке — увы, в больших клубах от этого никто не застрахован.

Но одно можно утверждать уже сейчас: праздновать голы в ворота «Спартака» Зелимхан не станет. Даже если это будет победный мяч на последней секунде Суперкубка 9 июля.