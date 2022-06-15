«Новая карта объединила привилегии банка и клуба»
Футбольный клуб «Краснодар» и Банк Уралсиб запустили новую кобрендовую карту «ФК «Краснодар», объединившую в себе преимущества как традиционной карты болельщика, так и выгодного банковского продукта. Она оформлена в привычной для болельщиков клубной стилистике «Краснодара», и каждому ее владельцу доступны программы лояльности и клуба, и банка.
9 июня на стадионе «Краснодара» прошла совместная пресс-конференция коммерческого директора клуба Арама Фундукяна и заместителя председателя правления Банка Уралсиб Станислава Тывеса, в рамках которой было подробнее рассказано о преимуществах кобрендовой карты и новой программы лояльности.
«Уралсиб и «Краснодар» — давние партнеры»
— Как появилась идея запуска совместного продукта Уралсиба и «Краснодара»? — вопрос представителю Уралсиба.
Тывес: — Мы являемся давними партнерами, поддерживаем клуб с 2018 года. Идея разработки совместного продукта появилась в прошлом году, когда мы поняли, что хотим совместить в одной карте как продуктовые преимущества, которые предоставляет банк, так и возможности для болельщиков клуба. Поскольку очень удобно, когда на одной карте у тебя — и банковское обслуживание, и возможность посещать стадион, а также дополнительные плюсы, например — скидки и кешбэк. А каждый владелец кобрендовой карты имеет возможность участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.
— Что дает кобрендовая карта болельщикам «Краснодара»?
Тывес: — Со стороны банка в основу данной карты легли возможности и преимущества, доступные пользователям нашего главного карточного продукта — карты «Прибыль». Это наш флагманский карточный продукт — карта, которая признавалась многими финансовыми порталами одной из лучших доходных карт на рынке. По ней начисляются повышенные проценты на ежедневный остаток средств на счете, а также доступен повышенный размер кешбэка. Со стороны футбольного клуба по карте можно получать скидки на ассортимент магазина клуба и абонементы. При этом мы решили не ограничиваться выпуском только совместной карты, но также максимально интегрироваться в рамках обновленной программы лояльности, где владельцам карты будет доступна возможность обменять накопленные баллы на уникальные впечатления из каталога «Витрины впечатлений».
— Насколько для Уралсиба важно сотрудничество с «Краснодаром»?
Тывес: — Для нас очень важно, что этот проект реализуется в Краснодаре. Для банка исторически Краснодар — один из важных регионов, где сконцентрирован наш бизнес, он, наверное, занимает одну строчку с Москвой, Санкт-Петербургом и Башкортостаном. У нас здесь множество клиентов, и мы не понаслышке знаем, насколько «Краснодар» любят в регионе, сколько граждан его поддерживает, сколько людей собирается на стадионе, — они искренне болеют за команду, которая фактически с нуля набрала популярность и собрала большую армию болельщиков. Мы это прекрасно видим. И мы рады представить продукт, который будет полезен и приятен болельщикам.
— Будет ли банк продолжать подобные коллаборации со спортивными клубами, насколько в целом обширен портфель спортивных проектов Уралсиба?
Тывес: — Банк имеет опыт спортивных проектов среди любительского и массового спорта. Но запуск кобрендовой карты с «Краснодаром» — это первый проект с профессиональным спортивным клубом такого уровня, и это новое направление, которое мы планируем расширять и масштабировать. В целом видим такое сотрудничество весьма перспективным и максимально ориентированным именно для спортивной аудитории, учитывая все ее нюансы.
В целом мы стараемся поддерживать профессиональный спорт, атлетов и клубы с точки зрения спонсорства. У нас даже есть отдельный премиальный пакет с опциями для профессиональных спортсменов. В нем упор делается на то, что мы помогаем рационально управлять финансовой стороной контракта, чтобы по окончании карьеры игроки имели максимально комфортное финансовое положение. Также Уралсиб сотрудничает с любительскими лигами по баскетболу, поддерживает отдельных спортсменов-паралимпийцев, спонсирует спортивные мероприятия. Считаем, это важная социальная функция для финансовой организации.
«Владельцы карт получат доступ к впечатлениям»
Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян также ответил на вопросы журналистов о новом совместном продукте. Он рассказал о преимуществах, которые могут получить болельщики краснодарского клуба по новой программе лояльности.
«Наконец ковидная пандемия закончилась, и впервые за два года мы начинаем продажу абонементов. Мы очень ждали этого момента и только недавно начали продажу — за два дня мы реализовали уже тысячу абонементов. Это хороший результат, и мы надеемся, что продадим как можно больше абонементов. Также мы впервые запускаем программу лояльности — владельцы абонементов, владельцы карт болельщиков с ее помощью получат доступ теперь к разного рода впечатлениям. Мы назвали проект «Витрина впечатлений» — это возможность узнать поближе команду, клуб: например, познакомиться с игроками, посетить площадку «Краснодара», — сказал Фундукян журналистам.
— Что дает болельщикам «Краснодара» карта Уралсиба?
Фундукян: — Это первый наш опыт, мы долго к нему шли: искали, выбирали партнера. Коллеги из Уралсиба проявили наивысшую заинтересованность в создании такой карты. Это одновременно и банковская карта, и карта владельца абонемента, и карта болельщика. У нее масса преимуществ, включая доступ к той же «Витрине впечатлений». Это новый опыт для нас. Честно говоря, нам очень интересно, как это будет работать. Думаю, что и банку это тоже интересно.
Как отмечалось на пресс-конференции, кобрендовая карта «Краснодара» и Уралсиба позволяет болельщикам получать, например, такие преимущества, как кешбэк 10% (в бонусных рублях) за покупки в магазинах и кассах клуба и до 3% за покупки в других магазинах по программе лояльности «Уралсиб Бонус». По программе лояльности «Краснодара» владельцам карты также доступны: 20-процентная скидка на покупку абонементов и 15-процентная скидка на покупки в официальных магазинах ФК «Краснодар» и на стадионе. Ее уже можно заказать в любом отделении Уралсиба на территории Краснодарского края, а также на сайте банка или футбольного клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0