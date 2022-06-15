«Новая карта объединила привилегии банка и клуба»

В «Краснодаре» представили совместную с Уралсибом карту болельщика.

Футбольный клуб «Краснодар» и Банк Уралсиб запустили новую кобрендовую карту «ФК «Краснодар», объединившую в себе преимущества как традиционной карты болельщика, так и выгодного банковского продукта. Она оформлена в привычной для болельщиков клубной стилистике «Краснодара», и каждому ее владельцу доступны программы лояльности и клуба, и банка.

9 июня на стадионе «Краснодара» прошла совместная пресс-конференция коммерческого директора клуба Арама Фундукяна и заместителя председателя правления Банка Уралсиб Станислава Тывеса, в рамках которой было подробнее рассказано о преимуществах кобрендовой карты и новой программы лояльности.

Арам Фундукян и Станислав Тывес. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

«Уралсиб и «Краснодар» — давние партнеры»

— Как появилась идея запуска совместного продукта Уралсиба и «Краснодара»? — вопрос представителю Уралсиба.

Тывес: — Мы являемся давними партнерами, поддерживаем клуб с 2018 года. Идея разработки совместного продукта появилась в прошлом году, когда мы поняли, что хотим совместить в одной карте как продуктовые преимущества, которые предоставляет банк, так и возможности для болельщиков клуба. Поскольку очень удобно, когда на одной карте у тебя — и банковское обслуживание, и возможность посещать стадион, а также дополнительные плюсы, например — скидки и кешбэк. А каждый владелец кобрендовой карты имеет возможность участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.

— Что дает кобрендовая карта болельщикам «Краснодара»?

Тывес: — Со стороны банка в основу данной карты легли возможности и преимущества, доступные пользователям нашего главного карточного продукта — карты «Прибыль». Это наш флагманский карточный продукт — карта, которая признавалась многими финансовыми порталами одной из лучших доходных карт на рынке. По ней начисляются повышенные проценты на ежедневный остаток средств на счете, а также доступен повышенный размер кешбэка. Со стороны футбольного клуба по карте можно получать скидки на ассортимент магазина клуба и абонементы. При этом мы решили не ограничиваться выпуском только совместной карты, но также максимально интегрироваться в рамках обновленной программы лояльности, где владельцам карты будет доступна возможность обменять накопленные баллы на уникальные впечатления из каталога «Витрины впечатлений».

— Насколько для Уралсиба важно сотрудничество с «Краснодаром»?

Тывес: — Для нас очень важно, что этот проект реализуется в Краснодаре. Для банка исторически Краснодар — один из важных регионов, где сконцентрирован наш бизнес, он, наверное, занимает одну строчку с Москвой, Санкт-Петербургом и Башкортостаном. У нас здесь множество клиентов, и мы не понаслышке знаем, насколько «Краснодар» любят в регионе, сколько граждан его поддерживает, сколько людей собирается на стадионе, — они искренне болеют за команду, которая фактически с нуля набрала популярность и собрала большую армию болельщиков. Мы это прекрасно видим. И мы рады представить продукт, который будет полезен и приятен болельщикам.

— Будет ли банк продолжать подобные коллаборации со спортивными клубами, насколько в целом обширен портфель спортивных проектов Уралсиба?

Тывес: — Банк имеет опыт спортивных проектов среди любительского и массового спорта. Но запуск кобрендовой карты с «Краснодаром» — это первый проект с профессиональным спортивным клубом такого уровня, и это новое направление, которое мы планируем расширять и масштабировать. В целом видим такое сотрудничество весьма перспективным и максимально ориентированным именно для спортивной аудитории, учитывая все ее нюансы.

В целом мы стараемся поддерживать профессиональный спорт, атлетов и клубы с точки зрения спонсорства. У нас даже есть отдельный премиальный пакет с опциями для профессиональных спортсменов. В нем упор делается на то, что мы помогаем рационально управлять финансовой стороной контракта, чтобы по окончании карьеры игроки имели максимально комфортное финансовое положение. Также Уралсиб сотрудничает с любительскими лигами по баскетболу, поддерживает отдельных спортсменов-паралимпийцев, спонсирует спортивные мероприятия. Считаем, это важная социальная функция для финансовой организации.

Арам Фундукян и Станислав Тывес. Фото ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

«Владельцы карт получат доступ к впечатлениям»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян также ответил на вопросы журналистов о новом совместном продукте. Он рассказал о преимуществах, которые могут получить болельщики краснодарского клуба по новой программе лояльности.

«Наконец ковидная пандемия закончилась, и впервые за два года мы начинаем продажу абонементов. Мы очень ждали этого момента и только недавно начали продажу — за два дня мы реализовали уже тысячу абонементов. Это хороший результат, и мы надеемся, что продадим как можно больше абонементов. Также мы впервые запускаем программу лояльности — владельцы абонементов, владельцы карт болельщиков с ее помощью получат доступ теперь к разного рода впечатлениям. Мы назвали проект «Витрина впечатлений» — это возможность узнать поближе команду, клуб: например, познакомиться с игроками, посетить площадку «Краснодара», — сказал Фундукян журналистам.

— Что дает болельщикам «Краснодара» карта Уралсиба?

Фундукян: — Это первый наш опыт, мы долго к нему шли: искали, выбирали партнера. Коллеги из Уралсиба проявили наивысшую заинтересованность в создании такой карты. Это одновременно и банковская карта, и карта владельца абонемента, и карта болельщика. У нее масса преимуществ, включая доступ к той же «Витрине впечатлений». Это новый опыт для нас. Честно говоря, нам очень интересно, как это будет работать. Думаю, что и банку это тоже интересно.