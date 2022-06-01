Сезон ЦСКА: от надежды до разочарования. Команду ждут новый тренер и очередная перезагрузка?

Красно-синие подарили весной надежду, но остались без медалей.

Эксперименты

ЦСКА, который долгие годы ассоциировался с системным подходом и стабильностью, пока остается полем для экспериментов, где пытаются найти новый путь развития. А так как в клубе на определенном этапе образовалось два центра силы, некоторые повороты получались даже слишком крутыми. Чего стоит история с назначением на пост главного тренера не имевшего опыта самостоятельной работы Ивицы Олича и его последующее увольнение перед отъездом на летний сбор в Австрию.

Доверие Алексею Березуцкому тоже в своем роде опыт с заранее неизвестным исходом. И дать его работе однозначную оценку довольно сложно. За первую часть сезона — твердая четверка. Там были объективные сложности в виде травм ряда игроков и ухода системообразующего исполнителя в лице Николы Влашича. Покинули клуб и талантливые Константин Марадишвили с Наиром Тикнизяном, из-за чего тренерскому штабу пришлось много экспериментировать практически во всех линиях.

Например, отправляя Ивана Облякова и Бахтиера Зайнутдинова на фланг обороны или перепрофилируя в центрального защитника Яку Бийола. Ряд решений себя оправдывали. Некоторые — не совсем, так как страдало качество на других участках поля. В этом плане самым показательным стал пример Облякова, который весной ярко выглядел в привычной для себя роли.

Кроме того, перед началом сезона ЦСКА не слишком активно сработал на трансферном рынке, ограничившись подписанием Максима Мухина и Антона Заболотного. Очевидно, что Березуцкому требовалось больше новичков. Можно лишь предположить, что в расчет брались внутренние резервы и свежий взгляд нового тренера, однако Бруно Фукс был перманентно травмирован, а Федор Чалов и Константин Кучаев не вернулись на свой лучший уровень и зимой ушли в аренду.

Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Армейские горки

Зима получилась для ЦСКА чрезвычайно насыщенной и по-хорошему жаркой. Во-первых, в тренерский штаб вернулся Василий Березуцкий. Во-вторых, идеальной по качеству вышла трансферная кампания, позволившая закрыть наиболее проблемные позиции. Прежде всего в креативном блоке, где до этого самым результативным футболистом значился Чидера Эджуке.

С Хорхе Карраскалем, Хесусом Мединой и особенно Юсуфом Языджи атака ЦСКА заиграла новыми красками. Особенно хорош был турецкий легионер, который начал армейский этап карьеры с победного гола в дерби со «Спартаком» и выдал феноменальный отрезок с восемью мячами в шести турах.

Красно-синие выиграли четыре первых весенних матча, однако потом в их игре что-то сломалось. Настолько, что из реального претендента на чемпионский титул ЦСКА превратился в команду, которая четвертый год подряд финишировала вне призовой тройки. Что поразительно, провал пришелся на отрезок, где команда по умолчанию должна была набирать девять очков, но ограничилась двумя.

Все чемпионаты России, в которых ЦСКА забивал меньше 46 голов.

Поражение от «Химок», чудом не проигранный матч с «Уралом», упущенная победа над «Уфой» — это слишком для встреч с двумя участниками стыков и командой, которая в последний момент сумела их избежать. Разовый же всплеск в дерби с «Динамо», как понимаешь время спустя, был не надеждой на новый подъем, а свидетельством надвигавшегося кризиса соперника. Три сухих поражения подряд это лишь подтвердили, и яркие 4:0 с «Ростовом» в прощальном матче Марио Фернандеса совсем не подсластили горькую пилюлю.

Версий по поводу случившегося много. Например, о том, что ЦСКА сразу после рестарта сыграл лучше, чем должен был. Или о неудачных тактических ходах вроде перевода в центр обороны Фернандеса. Имелись и объективные причины в виде возникших у Языджи проблем со спиной и ожидаемого спада Жана-Филиппа Гбамена, который до переезда в Россию имел проблемы с игровой практикой. А Березуцкий упомянул еще и проблемы с мотивацией, возникшие после еврокубкового бана на будущий сезон.

Только с его мнением можно согласиться лишь отчасти, и сам тренер признавал: футболисты должны выкладываться вне зависимости от обстоятельств. Доказано «Сочи» и «Краснодаром». В конце концов, это спорт, где стремление побеждать — основа всего и любой профи стремится выиграть даже в двусторонке на тренировке. Как тогда искать мотивацию в следующем сезоне, если возвращения в Европу не случится? Вообще не играть? Это, впрочем, риторические вопросы.

Алексей Березуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренерский вопрос

Ключевой момент — тренерский. Еще за несколько туров до финиша появилась информация, что Березуцкий попросил освободить его от занимаемой должности. Сам тренер тогда назвал слухи абсолютной неправдой, заметив, что он и клуб сделают выводы после сезона. Призывает набраться терпения и генеральный директор Роман Бабаев.

Между тем 31 мая завершились контракты обоих Березуцких. С технической точки зрения это ничего не значит, но склоняет к мысли, что братья все же оставят свои посты. Не на ровном же месте различные источники предлагают потенциальных сменщиков едва ли не в ежедневном режиме. Снова актуальна тема Марко Николича, вполне заслуженно фигурирует среди кандидатов Владимир Федотов, а слухи о приезде в Россию коуча пражской «Славии» Индржиха Трпишовски уже опроверг его агент.

Сколько в этом правды — поймем после решения руководства, но есть ощущение, что последнего слова Березуцкие еще не сказали. Если они уйдут, будет жаль не меньше, чем при прощании с Фернандесом и Аланом Дзагоевым. Тем более за одного битого двух небитых дают, а тренер по ходу сезона проявил себя в разных ситуациях. В том числе и в плане работы с молодежью в лице регулярно выходившего на замены Владислава Яковлева и ставшего одним из открытий весенней части сезона Егора Ушакова.

Этот сезон — при всем разочаровании в связи с неоправдавшимися надеждами — не прошел впустую. Но пока применительно к будущему ЦСКА слишком много вопросов. Дадут ли результаты сложные переговоры с «Лиллем» по выкупу Языджи? Перезагрузился ли Чалов после швейцарской командировки? Изменится ли, как говорят, система управления клубом? От ответов зависит многое, но очевидно, что вектор будет задан решением по главному тренеру.