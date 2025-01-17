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Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты Бителло, Виктор Мендес и Хорди Томпсон
Бителло, Виктор Мендес и Хорди Томпсон.
Фото ФК «Крылья Советов», ФК «Оренбург», «СЭ»
Ранее еще двое латиноамериканцев не вернулись на сборы.

В РПЛ наметилась тревожная тенденция с «невозвращенцами». До масштабов весны 2022-го еще далеко, но ситуация уже пугает — не так давно к своим клубам на сборы не прилетели Бителло («Динамо») и Томпсон («Оренбург»), теперь их компанию пополнил полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов».

Мифический переход в «Коло-Коло»

Впервые о проблемах с Мендесом стало известно 13 января — в пресс-службе «Крыльев» заявили ТАСС, что он не приехал на сборы: «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении «Крыльев Советов» в Турции».

Потом ситуация приняла еще более интересный оборот: издание TNT Sports сообщило, что 25-летний футболист близок к переходу в «Коло-Коло». Новость вызвала бурную реакцию — в первую очередь в ЦСКА, которому принадлежат права на чилийца.

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Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо вышел на связь в своем Telegram-канале: «С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло». Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы. Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере».

Следом выступили и «Крылья» — по словам самарцев, футболист пока не выходит на связь: «Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку. Несмотря на то что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено».

Полузащитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес
Виктор Мендес.
Фото ФК «Крылья Советов»

Не первый случай за январь

Как уже говорилось выше, Мендес — не первый латиноамериканец, не явившийся на сборы российской команды этой зимой. Запустил тренд бразилец Бителло из «Динамо». 25-летний полузащитник мутит воду с декабря, пытаясь покинуть бело-голубых и перейти в «Ботафого» на родине. В середине января бразилец не прилетел на сборы, пока его предполагаемый будущий клуб забрасывает «Динамо» предложениями о трансфере. Подробнее об этой истории рассказывал Константин Алексеев.

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Ситуация иного рода произошла в «Оренбурге». Там не прилетел на сборы 20-летний нападающий Хорди Томпсон. Но в клубе поспешили заверить, что все в порядке. «Клуб на связи с игроком. У Томпсона возникли проблемы личного характера. В ближайшее время он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — заявили в пресс-службе «Оренбурга» в комментарии для «РБ Спорт».

Такие инциденты становятся тревожным сигналом для РПЛ. Особенно это ощутимо для клубов, где «невозвращенцы» играют важную роль. «Динамо» занимает в таблице 4-е место, ЦСКА — 6-е, «Крылья Советов» — 10-е, «Оренбург» — 16-е. Игроки или хотя бы деньги за них точно не помешают этим командам в достижении своих целей.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Бителло
Виктор Мендес
Хорди Томпсон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Бителло

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Маркус Вендел

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