Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА
В РПЛ наметилась тревожная тенденция с «невозвращенцами». До масштабов весны 2022-го еще далеко, но ситуация уже пугает — не так давно к своим клубам на сборы не прилетели Бителло («Динамо») и Томпсон («Оренбург»), теперь их компанию пополнил полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов».
Мифический переход в «Коло-Коло»
Впервые о проблемах с Мендесом стало известно 13 января — в пресс-службе «Крыльев» заявили ТАСС, что он не приехал на сборы: «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении «Крыльев Советов» в Турции».
Потом ситуация приняла еще более интересный оборот: издание TNT Sports сообщило, что 25-летний футболист близок к переходу в «Коло-Коло». Новость вызвала бурную реакцию — в первую очередь в ЦСКА, которому принадлежат права на чилийца.
Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо вышел на связь в своем Telegram-канале: «С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло». Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы. Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере».
Следом выступили и «Крылья» — по словам самарцев, футболист пока не выходит на связь: «Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку. Несмотря на то что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено».
Не первый случай за январь
Как уже говорилось выше, Мендес — не первый латиноамериканец, не явившийся на сборы российской команды этой зимой. Запустил тренд бразилец Бителло из «Динамо». 25-летний полузащитник мутит воду с декабря, пытаясь покинуть бело-голубых и перейти в «Ботафого» на родине. В середине января бразилец не прилетел на сборы, пока его предполагаемый будущий клуб забрасывает «Динамо» предложениями о трансфере. Подробнее об этой истории рассказывал Константин Алексеев.
Ситуация иного рода произошла в «Оренбурге». Там не прилетел на сборы 20-летний нападающий Хорди Томпсон. Но в клубе поспешили заверить, что все в порядке. «Клуб на связи с игроком. У Томпсона возникли проблемы личного характера. В ближайшее время он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — заявили в пресс-службе «Оренбурга» в комментарии для «РБ Спорт».
Такие инциденты становятся тревожным сигналом для РПЛ. Особенно это ощутимо для клубов, где «невозвращенцы» играют важную роль. «Динамо» занимает в таблице 4-е место, ЦСКА — 6-е, «Крылья Советов» — 10-е, «Оренбург» — 16-е. Игроки или хотя бы деньги за них точно не помешают этим командам в достижении своих целей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3