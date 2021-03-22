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До Слуцкого и Газзаева Гончаренко не дотянул

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 16:50
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Матчи Виктора Гончаренко в ЦСКА по турнирам. Фото «СЭ» Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото «СЭ» Сколько работают в командах нынешние тренеры РПЛ. Фото «СЭ»
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после 4 лет и 100 дней работы.

Под его руководством армейцы провели 166 игр, в которых добились 82 побед при 39 ничьих и 45 неудачах. Наиболее успешным оказался Суперкубок страны, в единственном матче которого Гончаренко выиграл единственный трофей в ЦСКА. Больше половины возможных очков красно-синие набрали в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке страны, а вот выступление в Лиге Европы иначе как провальным и не назовешь.

Матчи Виктора Гончаренко в ЦСКА по турнирам. Фото "СЭ"
Матчи Виктора Гончаренко в ЦСКА по турнирам. Фото «СЭ»

125 матчей в чемпионате России — третий результат в постсоветской истории. Дольше Гончаренко с ЦСКА работали только Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев. По числу побед (66) Гончаренко также оказался уверенно третьим, а вот по проценту набранных очков (60,80%) он расположился лишь на пятом месте, проиграв не только Слуцкому и Газзаеву, но также Олегу Долматову и недолго работавшему с клубом после отставки Павла Садырина Александру Кузнецову.

Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото "СЭ"
Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото «СЭ»

После ухода белоруса из ЦСКА в премьер-лиге осталось всего три специалиста, которые работают с командами более двух лет. Рекорд принадлежит Валерию Карпину, принявшему «Ростов» 3 года и 93 дня назад. Также продолжительное время свои должности удерживают Мурад Мусаев (пусть и со сменой записей в трудовой книжке) и Сергей Семак. При этом пять тренеров — Игорь Черевченко, Рашид Рахимов, Сандро Шварц, Дмитрий Парфенов и Юрий Батуренко — работают на нынешних местах менее полугода.

Сколько работают в командах нынешние тренеры РПЛ. Фото "СЭ"
Сколько работают в командах нынешние тренеры РПЛ. Фото «СЭ»

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