До Слуцкого и Газзаева Гончаренко не дотянул

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после 4 лет и 100 дней работы.

Под его руководством армейцы провели 166 игр, в которых добились 82 побед при 39 ничьих и 45 неудачах. Наиболее успешным оказался Суперкубок страны, в единственном матче которого Гончаренко выиграл единственный трофей в ЦСКА. Больше половины возможных очков красно-синие набрали в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке страны, а вот выступление в Лиге Европы иначе как провальным и не назовешь.

Матчи Виктора Гончаренко в ЦСКА по турнирам. Фото «СЭ»

125 матчей в чемпионате России — третий результат в постсоветской истории. Дольше Гончаренко с ЦСКА работали только Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев. По числу побед (66) Гончаренко также оказался уверенно третьим, а вот по проценту набранных очков (60,80%) он расположился лишь на пятом месте, проиграв не только Слуцкому и Газзаеву, но также Олегу Долматову и недолго работавшему с клубом после отставки Павла Садырина Александру Кузнецову.

Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото «СЭ»

После ухода белоруса из ЦСКА в премьер-лиге осталось всего три специалиста, которые работают с командами более двух лет. Рекорд принадлежит Валерию Карпину, принявшему «Ростов» 3 года и 93 дня назад. Также продолжительное время свои должности удерживают Мурад Мусаев (пусть и со сменой записей в трудовой книжке) и Сергей Семак. При этом пять тренеров — Игорь Черевченко, Рашид Рахимов, Сандро Шварц, Дмитрий Парфенов и Юрий Батуренко — работают на нынешних местах менее полугода.